Vingroup đăng ký bán 3% vốn tại Vinhomes nhằm đầu tư vào công ty con

Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC-HOSE) vừa công bố bán cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes.

Theo đó, Vingroup đăng ký bán ra 100.485.418 cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes, tương ứng 3% vốn điều lệ. Dự kiến giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu thành công, Vingroup sẽ giảm lượng cổ phần VHM nắm giữ từ 2.333.164.250 cổ phiếu, chiếm 69,66% xuống còn 2.232.678.832 cổ phiếu, chiếm 66,66% vốn điều lệ của Vinhomes.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 17/9/2021, mục đích bán ra cổ phần VHM của Vingroup là nhằm tăng nguồn vốn hoạt động và đầu tư vào công ty con.

Trước đó, VHM đã bán thành công 60 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 108.637 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về hơn 6.518 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VHM đóng cửa ở mốc 120.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 13/8), giá cao nhất trong 52 tuần. Tạm tính mức giá này, VIC ước tính thu về hơn 12.000 tỷ đồng

Mới đây, Vingroup thông báo thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VINES (VinES) - sản xuất pin với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Vingroup là 51% vốn điều lệ VinES và thành lập Công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VINAI (VinAI) - chủ yếu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực không học kỹ thuật và công nghệ, với vốn điều lệ 425 tỷ và Tập đoàn góp 99,8%

Bên cạnh đó, Vingroup cũng thành lập CTCP Vinbiocare với mục tiêu hợp tác, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 từ nước ngoài, tiến tới tự chủ về vaccine với vốn điều lệ 200 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của VIC chiếm 69% vốn điều lệ của Vinbiocare.

Mới đây, VHM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng 75% so với cùng kỳ đạt 28,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 198% so với cùng kỳ đạt 10,2 nghìn tỷ đồng.

VHM cho biết, kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao khoảng 11.400 căn hộ chủ yếu tại 3 đại dự án hiện tại - đặc biệt là khu thấp tầng Manhattan tại Vinhomes Grand Park.

Do đó, VHM ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 tăng 82% so với cùng kỳ đạt 41,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 52% so với cùng kỳ đạt 15,6 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 210.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 99.170 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 67.000 tỷ đồng.