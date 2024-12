VN-Index bị ép mạnh dưới mức 1250 điểm, cầu bắt đáy xuất hiện

Thị trường sáng nay xuất hiện diễn biến tiêu cực nhất trong chuỗi 10 phiên tăng hiện tại, khi VN-Index mở biên độ giảm 6,3 điểm và thủng sâu dưới ngưỡng 1250 điểm. Thanh khoản khớp lệnh HoSE cũng tăng hơn 10% so với sáng hôm qua trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục xả ròng mạnh. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy cũng có tín hiệu tích cực hơn.

Chỉ số tạo đáy thấp nhất lúc 10h15 về mức 1244,91 điểm. Chốt phiên VN-Index quay lại mốc 1250,92 điểm, chỉ còn giảm 0,29 điểm (-0,02%) so với tham chiếu. Độ rộng chỉ số tại đáy ghi nhận 76 mã tăng/248 mã giảm, kết phiên là 139 mã tăng/186 mã giảm.

Diễn biến của chỉ số lẫn độ rộng đều phản ánh diễn biến phục hồi đã xuất hiện. Đây chỉ có thể là hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy nhập cuộc khi giá quay đầu giảm trên diện rộng. Dĩ nhiên các trụ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đảo hướng chỉ số, nhưng độ rộng thay đổi cũng phản ánh khả năng phục hồi giá ở cổ phiếu nói chung.

Đặc biệt, thống kê về biên độ phục hồi của cổ phiếu trong phiên sáng nay cho thấy hiệu quả của dòng tiền bắt đáy là rõ ràng: Hơn 74% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã thoát đáy, trong đó gần 32% phục hồi hơn 1%. Rổ VN30 lúc tạo đáy còn duy nhất HDB xanh nhưng kết phiên sáng là 10 mã tăng/15 mã giảm. Toàn bộ 30 cổ phiếu của rổ đều tạm chốt cao hơn mức đáy. Loạt blue-chips đảo chiều ấn tượng nhất là POW hồi 3,28% so với đáy, quay đầu tăng 1,61% so với tham chiếu; FPT đảo chiều 1,91% thành tăng 1,55%; VIB đảo chiều 1,34% thành tăng 0,53%; PLX đảo chiều 1,14% thành tăng 0,38%; ACB đảo chiều 1% thành tăng 0,2%... VN30-Index chốt phiên đã tăng 0,04%.

Thanh khoản có tín hiệu tăng cũng là một biểu hiện tốt. Hai sàn niêm yết khớp lệnh 5.654 tỷ đồng, tăng 10% so với sáng hôm qua. Trong 5 phiên gần nhất các diễn biến “đánh võng” buổi sáng chỉ xuất hiện ở vùng xanh, sáng nay là lần đầu tiên có nhịp giảm sớm, thậm chí giảm khá mạnh với hơn 100 mã lao dốc quá 1%.

Một phần nguyên nhân khiến nhịp giảm xuất hiện là tác động của trụ VCB. Cổ phiếu nay sau khi tăng gần 6% trong 9 phiên đã bị chốt lời mạnh. Ngay khi mở cửa giá VCB đã lao dốc và đáy chạm tới khoảng 10h30, muộn hơn đáy của VN-Index một chút. VCB giảm sâu nhất mất 1,7% và hiện còn -1,38%. Sự lệch pha giữa diễn biến giá của VCB và VN-Index cho thấy ban đầu trụ này tạo sức ép lên chỉ số và độ rộng thể hiện rất nhiều cổ phiếu cũng giảm theo. Tuy nhiên sau đó dòng tiền bắt đáy nâng đỡ các mã khác lên trước, VCB tạo đáy muộn hơn và độ rộng thể hiện nhịp hồi diễn ra ở rất nhiều mã.

Với số lượng cổ phiếu đỏ trong VN-Index vẫn nhiều hơn hẳn số xanh, đà phục hồi chưa thể thay đổi hoàn toàn tình thế giảm. Dù vậy “chất lượng” của nhóm giảm không cao. Trong 186 mã đỏ, chỉ có 36 mã giảm hơn 1% (lúc thấp nhất tới hơn 100 mã). Trong số này chỉ 3 mã duy nhất thanh khoản đáng kể là VCB với 144,6 tỷ, giá giảm 1,38%; KDC với 20,3 tỷ, giá giảm 1,37% và BMP với 14,2 tỷ, giá giảm 1,12%. Ngoài 3 mã này chỉ có 5 mã khác thanh khoản được trên 1 tỷ đồng là TDH, NAF, QCG, VFG và BSI. Tổng giao dịch của 36 cổ phiếu yếu nhất sàn chiếm 3,9% tổng giá trị khớp của HoSE.

Ngược lại phía tăng giá tuy ít về số lượng nhưng thanh khoản lại tốt hơn nhiều. Cụ thể, có 56 mã tăng hơn 1%, tập trung 35,6% giá trị khớp của sàn. Các giao dịch hàng đầu là FPT với 454,3 tỷ đồng, giá tăng 1,55%; CMG với 185,5 tỷ, giá tăng 3,73%; HDB với 167,5 tỷ, giá tăng 1,57%; CSV với 121,8 tỷ, giá tăng 2,63%; LPB với 121,4 tỷ, giá tăng 2,56%; CTR với 103 tỷ, giá tăng 1,68%. Đại đa số các cổ phiếu tăng tốt nhất và thanh khoản khá nhất sáng nay đều có diễn biến đảo chiều đi lên từ vùng đỏ. Điều này xác nhận năng lực mua đã tạo hiệu quả giá khá ấn tượng cũng như có dòng tiền tốt.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm trừ khi quay lại bán ròng phiên sáng thứ 4 liên tiếp với 341,2 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng so với mức 294,8 tỷ đồng sáng hôm qua. Tuy nhiên mức bán ròng này không đồng nghĩa với quy mô bán tổng thể tăng lên. Cụ thể, khối ngoại xả 738,9 tỷ đồng sáng nay, thậm chí còn giảm 32% so với mức bán sáng hôm qua. Con số bán ròng cao lên là do mua vào quá nhỏ. Cụ thể, khối này chỉ giải ngân 397,7 tỷ, giảm 50%, thấp nhất 10 phiên sáng.

Cũng không có nhiều cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng đột biến. Lớn nhất là VCB -73,8 tỷ; MWG -44,5 tỷ; FPT -43,3 tỷ, HPG -20,5 tỷ. Bên mua cũng chỉ có MSN +27,2 tỷ đồng là đáng kể.

VN-Index chốt phiên sáng đã quay trở lại mốc 1250 điểm và nhịp hồi nửa sau phiên sáng có thanh khoản khá tốt. Dù vậy nhịp giảm sáng nay vẫn là tín hiệu rõ nhất về áp lực chốt lời, thậm chí có lúc số cổ phiếu giảm giá còn nhiều gấp 3,3 lần số tăng giá.