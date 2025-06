VN-Index cần gì để chinh phục được mốc 1.400 điểm?

Mirae Asset vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm trong đó nhấn mạnh diễn biến giao dịch 5 tháng đầu năm chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự kiện đắc cử của Tổng thống Trump, khi thị trường liên tục biến động trước các sắc lệnh hành pháp và những phát biểu gây sức ép lên các đồng minh, đối tác thương mại cũng như các đối trọng kinh tế.

Trong đó, thị trường Việt Nam nhanh chóng thiết lập mức nền mới trong tháng 4 và bứt tốc trong tháng 5, đưa chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.332,6 điểm (+8,67% so với tháng trước và +5,2% so với đầu năm), sau khi ghi nhận nhịp giảm điểm mạnh trước đó (-18,76% từ 2/4 đến 9/4) do cú sốc thuế quan.

Dù vậy, đà phục hồi giữa các nhóm ngành diễn ra tương đối phân hóa, thậm chí có sự phân hóa ngay trong nội bộ các cổ phiếu cùng ngành. Đáng chú ý, nếu loại bỏ đà tăng đột biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, tổng giá trị vốn hóa của VN-Index thực chất chỉ tăng 2% so với đầu năm, so với mức tăng 9,49% hiện tại (đã bao gồm vốn hóa tăng thêm từ các cổ phiếu mới niêm yết trên HOSE).

Điều này mang đến những lo ngại trong ngắn hạn về các nhịp chốt lời từ nhóm nhà đầu tư cá nhân nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, sau đà bứt phá ấn tượng khoảng 100% chỉ trong vòng hai tháng của nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE). Đẩy nhóm cổ phiếu nói trên rơi vào trạng thái tái tích lũy nhằm thiết lập các vùng cân bằng giá cao hơn, trước khi tiếp tục xu hướng tăng trung và dài hạn.

Ở góc nhìn toàn cảnh, sự thiếu vắng các động lực tăng trưởng tương xứng trong ngắn hạn được xem là rủi ro tương đối hiện hữu cho thị trường chung, đặc biệt khi các nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa đáng kể như Ngân hàng, Công nghệ, Bán lẻ, Chứng khoán và Thép vẫn chưa hoàn toàn phục hồi về vùng giá cuối quý I/2025, ngoại trừ một số ít cổ phiếu Ngân hàng sở hữu câu chuyện đặc thù riêng.

Mặc dù vậy, vào nửa cuối năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng, với nhóm Bất động sản được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đà tăng trong ngắn hạn khi được hỗ trợ bởi sự thay đổi trong khung pháp lý và bối cảnh thị trường đang dần ổn định.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trong trung và dài hạn sẽ yêu cầu sự lan tỏa của dòng tiền đến từ các nhóm ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn và mang tính dẫn dắt như Ngân hàng, Công nghệ, và Bán lẻ. Triển vọng này được định hình bởi sự kết hợp giữa các động lực tăng trưởng nội địa mạnh mẽ và những bất định đáng kể bởi các yếu tố ngoại tác, đặc biệt là triển vọng về kết quả đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.

Dù nền tảng nội tại vững chắc, kết quả đàm phán thương mại với Hoa Kỳ vẫn là một ẩn số lớn, bởi việc đạt được các thỏa thuận thuế quan thuận lợi là yếu tố quan trọng để duy trì dòng vốn FDI trong dài hạn.

Việc đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất ba năm (do xu hướng "Sell America") đã phần nào giảm áp lực tỷ giá trong nước, với tỷ giá USD/VND chỉ mất giá khoảng 2,5% trong 5 tháng 2025 (nằm trong biên độ kiểm soát 5% đã được nới rộng từ 2024). Sự ổn định trong tỷ giá cùng với chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Nhà nước (duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, hạn chế can thiệp trực tiếp), đã hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng thông qua kênh tín dụng và đầu tư công.

Tuy nhiên, nếu đàm phán thương mại không thuận lợi và dòng vốn ngoại suy giảm, Việt Nam có thể đối mặt với rủi ro biến động về tỷ giá và áp lực lạm phát gia tăng. Thêm vào đó, sự phức tạp trong chiến lược thương mại của Hoa Kỳ (vừa tìm cách đối trọng với Trung Quốc, vừa phải cân bằng quan hệ với các đồng minh) cũng tạo ra sự khó đoán, tiềm ẩn khả năng các thỏa thuận bị trì hoãn kéo dài qua tháng 6 năm 2025.

Trong kịch bản kém tích cực, những áp lực từ bên ngoài có thể kích hoạt các nhịp điều chỉnh trên thị trường, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.240 điểm trong quý III.

Nhìn chung, Mirae Asset duy trì quan điểm lạc quan trong thận trọng với đà tăng trong ngắn hạn sẽ được dẫn dắt bởi nhóm Bất động sản song triển vọng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn sẽ cần sự lan tỏa của dòng tiền nhằm giúp VN-Index chinh phục mốc 1.400 điểm. Trong bối cảnh các yếu tố nội địa đang thiết lập nền móng vững chắc cho tăng trưởng, Việt Nam cần phải vượt qua thách thức và các yếu tố bất định hình thành từ Thương chiến trong thời gian tới.