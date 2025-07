VN-Index được kỳ vọng hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022 quanh 1.537 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 28/7-1/8/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 106,79 điểm, tương đương 8,11% xuống 1.210,67 điểm. Cùng chiều Hnx-Index giảm 21,23 điểm, tương đương 8,91% xuống 216,97 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 6,79 điểm, tương đương 2,74% lên 254,56 điểm.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ quanh vùng đỉnh cũ này, nhưng diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử quanh 1.536 điểm nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ quanh vùng đỉnh cũ này trong phiên tới nhưng diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu và vẫn có các nhịp rung lắc mạnh đan xen trong phiên.

Mặc dù đà tăng của thị trường vẫn đang được duy trì nhưng chúng tôi cũng lưu ý đến rủi ro thị trường có thể xuất hiện các phiên biến động rung rũ mạnh khi tiếp cận vùng đỉnh quanh 1.536 điểm. Việc không có nhiều thông tin hỗ trợ mới ở giai đoạn cuối tháng 07 khi mùa công bố KQKD quý II đi vào giai đoạn thoái trào, đồng thời các ẩn số thông tin từ kết quả đàm phán thuế quan của các quốc gia, quyết định lãi suất của Fed và kỳ cơ cấu của các quỹ ETF có thể tạo ra các biến động khó lượng trong giai đoạn cuối tháng 07 đầu tháng 08.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả cho các vị thế ngắn hạn trong danh mục hoặc có thể cân nhắc tiếp tục bán chốt lời từng phần để nâng dần vị thế tiền mặt khi VN-Index tiếp cận hoặc vượt đỉnh 1.536 điểm”.

VN-Index có thể tiếp tục hướng đến những đỉnh cao mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 10 điểm hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,531.13 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Ở chiều ngược lại, các ngành giảm không đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Phiên đóng cửa ngày hôm nay đã vượt đỉnh cũ từ đầu năm 2022. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục hướng đến những đỉnh cao mới".

VN-Index tiếp tục được kỳ vọng hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022 quanh 1.537 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Diễn biến thị trường vẫn rất mạnh mẽ, VN-Index tiếp tục được kỳ vọng hướng đến giá cao nhất lịch sử tháng 1/2022 quanh 1.537 điểm. Trong khi VN30 đang kiểm tra lại vùng giá 1.670 điểm và vẫn có rủi ro cần điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá đỉnh lịch sử năm 2021. Thị trường sẽ đi vào giai đoạn trống thông tin sau khi kết thúc cập nhật kết quả kinh doanh quí II/2025.

VN30 vượt lên giá định lịch sử tháng 11/2021, tạo động lực để VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá đỉnh năm 2022. Về kỹ thuật VN30 sẽ cần kiểm định lại vùng giá đỉnh sau khi vượt qua. Hành động hợp lý lúc này là "Trend Following", nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên khi thị trường giảm mạnh trong đầu tháng 4, chúng tôi nghĩ về cơ hội. Hiện tại khi VN-Index ở vùng đỉnh lịch sử, chúng tôi đánh giá, quản trị rủi ro. Đồng thời vẫn đánh giá các cơ hội đầu tư ở các nhóm ngành được xem là động lực tăng trưởng chính, mục tiêu tăng trưởng GDP trong 06 tháng cuối năm trên 8%. Với kỳ vọng chính ở giải ngân đầu tư công. Ở vùng giá hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 335 tỉ USD, tương đương 71% GDP 2024. Nhà đầu tư đánh giá kỹ các giao dịch ngắn hạn. Thực hiện hóa từng phần lợi nhuận đối với các mã đạt kỳ vọng, bắt đầu dần suy yếu khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử tháng 1/2022.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Khả năng rung lắc, giằng co mạnh bởi áp lực chốt lãi của VN-Index sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Áp lực chốt lãi thấp trên các nhóm ngành chủ chốt (Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán) kèm quán tính tăng giá đang có sẽ giúp chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục vận động về vùng giá 1.535-1.550 trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì khả năng rung lắc, giằng co mạnh bởi áp lực chốt lãi sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn và vùng 1.500-1.510 điểm sẽ là hỗ trợ chủ đạo cho đà tăng ngắn hạn của VN-Index”.

VN-Index duy trì quán tính tích cực với sự đồng thuận của dòng tiền và đà lan tỏa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.531,13 điểm tăng 10,11 điểm (+0,66%). KLGD khớp lệnh 1,4 tỷ đơn vị.

VN-Index duy trì quán tính tích cực với sự đồng thuận của dòng tiền và đà lan tỏa. Vận động ngắn hạn vẫn đang ủng hộ cho kỳ vọng tăng giá tiếp diễn của chỉ số.

Trong kịch bản chỉ số VN-Index bứt phá thuyết phục qua vùng cản 1.530 – 1.535, dư địa tăng sẽ tiếp tục mở rộng lên vùng 1.550 – 1.600. Ngược lại hỗ trợ ngắn hạn được xác định quanh vùng 1.510”.

Đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index đóng cửa tăng 10 điểm, đạt mức 1.531. Thị trường tăng điểm chủ yếu nhờ các nhóm Ngân hàng và Chứng khoán, đồng thời dòng tiền lan tỏa sang một số nhóm ngành khác như Đầu tư công, Vận tải biển, Thủy sản. Với diễn biến thị trường hiện tại, chúng tôi cho rằng đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn. Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại mức 1.536.

Nhà đầu tư có thể chốt lời một phần tài khoản khi VN-Index quanh mức điểm này và quan sát diễn biến của thị trường trước khi có những hành động tiếp theo”.

Kịch bản VN-Index chinh phục các mốc điểm số cao hơn đang có xác suất thành hiện thực cao

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

VN-Index tiến sát về đỉnh thời đại với thanh khoản duy trì ở ngưỡng cao trên 37.000 tỷ đồng, đóng cửa tại 1531.13 điểm, tăng 33,85 điểm, tương đương 2,26%.

Ở khung 1H, chỉ báo MACD bắt đầu bẻ ngang, kỳ vọng phá vỡ phân kỳ âm trong phiên tới. Chỉ báo RSI và ADX cũng đồng thuận xu hướng đi ngang, thể hiện vận động đang tích lũy thêm sức mạnh trước khi ghi nhận sự bứt phá lên vùng chỉ số cao hơn.

Ở khung 1D, VN-Index tạo cây nến xanh với biên độ 10 điểm, cùng khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trên 1.4 tỷ cổ phiếu/phiên, thể hiện dòng tiền đang vận động vô cùng tích cực trên thị trường. Chỉ số chung vẫn tiếp tục tăng sát theo dải trên Bollinger, kỳ vọng tiếp tục hướng tới các mốc điểm số cao hơn.

VN-Index ghi nhận 1 tuần giao dịch tích cực với thanh khoản được nâng lên mức trung bình 35.000 – 37.000 tỷ đồng/phiên. Các nhóm ngành cổ phiếu đều đồng thuận tăng điểm và đem tới lợi nhuận cho nhà đầu tư. VN-Index chủ yếu vẫn rung lắc trong phiên, tuy nhiên ngay lập tức có lực cầu chủ động giải ngân, đưa chỉ số chung và giá cổ phiếu tăng cao qua mỗi phiên của tuần qua.

Kịch bản chinh phục các mốc điểm số cao hơn đang có xác suất thành hiện thực cao khi dòng tiền vẫn vào thị trường vô cùng mạnh mẽ. Do đó, nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và cân nhắc giải ngân ưu tiên với các cổ phiếu chưa ghi nhận mức tăng quá nóng so với chỉ số chung, đồng thời duy trì tỷ lệ vay ký quỹ ở mức an toàn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.