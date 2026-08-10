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Trụ tiếp tục “chìm” sâu, cổ phiếu vẫn tăng bùng nổ

K Kim Phong

Mặc dù VIC, VHM đồng loạt giảm sâu hơn trong phiên chiều nay nhưng phần còn lại của thị trường vẫn tăng giá ào ạt, thậm chí kịch trần cả loạt. Thanh khoản cải thiện tốt so với phiên sáng cho thấy sự chủ động từ phía mua rõ ràng hơn.

VN-Index tăng nhẹ không phản ánh hết được giao dịch tích cực của phiên hôm nay.
VN-Index tăng nhẹ không phản ánh hết được giao dịch tích cực của phiên hôm nay.

VN-Index đóng cửa chỉ tăng yếu 0,49% (+8,71 điểm), thậm chí tệ hơn buổi sáng (tăng 0,7%/+12,34 điểm). Tuy nhiên hiện tượng này không phải là tiêu cực vì ảnh hưởng chủ yếu từ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

VIC trọn phiên chiều nay bị bán tháo, thanh khoản tăng gấp đôi buổi sáng và giá lao dốc thêm 2,93%. Đóng cửa VIC giảm 3,02% so với tham chiếu. VHM chốt phiên sáng mới giảm 0,96%, đóng cửa đã là -1,92% tương đương riêng chiều nay giảm thêm 0,97% nữa, thanh khoản cũng tăng 31% so với phiên sáng. Chỉ riêng hai trụ này đã lấy đi hơn 11 điểm của VN-Index.

Ngoài VIC và VHM, nhóm blue-chips phiên chiều cũng có thêm 6 mã khá tụt giá nhưng ảnh hưởng ít hơn. LPB bị ép khá mạnh ở đợt ATC, từ mức tham chiếu cuối phiên sáng chuyển thành giảm 1,13%. STB cũng đánh mất toàn bộ mức tăng 1,19% để rơi về tham chiếu. ACB, VJC, VNM lùi nhẹ không đáng kể.

Việc chỉ số tăng ít chiều nay không phản ánh hết sức mạnh giao dịch ở phần còn lại. Ngay trong nhóm VN30 cũng có tới 19 cổ phiếu tăng giá cao hơn mức chốt buổi sáng. GAS, GVR bật lên mạnh mẽ và chốt phiên ở giá kịch trần. TCB đột biến tăng thêm 3,81% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 5,56%. SHB cũng bay cao 2,56%... Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 2.200 tỷ đồng so với phiên sáng, ngay cả khi trừ đi giao dịch của VIC và VHM thì cũng tăng hơn 1.234 tỷ đồng. Như vậy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh hơn đáng kể khi số cổ phiếu cải thiện giá áp đảo.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,74% với 24 mã tăng/4 mã giảm. 18 mã trong số này tăng vượt 1%, nhiều hơn phiên sáng (14 mã). Đặc biệt số tăng vượt 2% là 10 mã (phiên sáng 4 mã). Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu thực sự đã cao lên bất chấp chỉ số lại suy yếu so với buổi sáng (tăng 0,77%).

Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, trừ VIC và VHM, đại đa số là tăng giá mạnh.
Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, trừ VIC và VHM, đại đa số là tăng giá mạnh.

Phần còn lại của thị trường cũng vậy. Độ rộng sàn HoSE đã tốt hơn với 245 mã tăng/88 mã giảm, phiên sáng là 211 mã tăng/96 mã giảm. Không chỉ vậy, số lượng cổ phiếu tăng từ 1% trở lên đạt 154 mã (phiên sáng 120 mã) trong đó riêng số tăng vượt 2% là 85 mã (phiên sáng 62 mã).

Chỉ riêng thanh khoản của số cổ phiếu tăng vượt 2% lúc đóng cửa đã chiếm 47,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Dẫn đầu là TCB với 1.063,3 tỷ đồng, giá tăng 5,56%. Đây là phiên bùng nổ kỷ lục của TCB kể từ phiên đầu tiên “thoát đáy” hồi đầu tháng 4 vừa qua. Ngưỡng thanh khoản này thậm chí là kỷ lục kể từ phiên ngày 13/10/2025. SHB tăng 2,56% với 930,2 tỷ đồng; VIX tăng 2,57% với 569,8 tỷ; SSI tăng 2,66% với 508,8 tỷ; GEX tăng 6,31% với 468,1 tỷ; VPB tăng 3,4% với 457,6 tỷ là các cổ phiếu khác thanh khoản hàng đầu.

Nhóm kịch trần trên HoSE có hai đại diện thuộc rổ blue-chips là GAS và GVR. GAS đang bùng nổ mạnh hai phiên gần nhất sau khi giá rơi xuống mức thấp nhất năm 2026. GVR cũng tương tự. Các mã kịch trần còn lại là BCM, HII, GIL, VGC, IJC, HHP, HID… Hơn hai chục cổ phiếu khác tăng trong khoảng 3% tới dưới mức trần cũng có không ít mã giao dịch lớn cỡ trăm tỷ như GEX, PVT, DMX, PLX, SAB, FRT, CII, VPB, VSC.

Khả năng tăng ngược dòng nhóm trụ là diễn biến tích cực nhất hôm nay. Thanh khoản HoSE phiên chiều cũng 49% so với phiên sáng, đạt 9.295 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên. Điều này cho thấy khả năng chấp nhận rủi ro của bên mua đã mạnh lên đáng kể.

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