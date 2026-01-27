VN-Index tiếp tục giảm điểm, nhà đầu tư cẩn trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/1/2026.

Kết phiên 26/1, VN-Index giảm 13,22 điểm, tương đương 0,72% xuống mốc 1.830,5 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 5,54 điểm, tương đương 2,24% lên 252,84 điểm.

Trong kịch bản điều chỉnh sâu, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.750-1.770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực giảm điểm từ một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index tiếp tục suy giảm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm trong khi chỉ số đã lui về gần vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm cho phản ứng hồi phục từ vùng hỗ trợ này.

Nhà đầu tư ưu tiên việc bảo toàn lợi nhuận và chủ động đóng các vị thế ngắn hạn nếu vi phạm ngưỡng trailing stop. Trong kịch bản điều chỉnh sâu, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.750-1.770 điểm”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm trong giằng co và đóng cửa tại mốc 1.830.50 điểm, giảm hơn 13 điểm so với hôm qua, chủ yếu do đà giảm của nhóm cổ phiếu Vin. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm; 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí, Tiện ích dẫn đầu đà tăng.

Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index đã giảm xuống dưới đường viền cổ mô hình hai đỉnh mini cũng như SMA 20. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Thị trường chung tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh với diễn biến rất phân hóa theo mô hình chữ K

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm - 1.920 điểm sau 05 tuần tăng điểm. VN-Index cũng không giư được vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.850 điểm dẫn đến xu hướng ngắn hạn suy yếu, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua. Kháng cự ngắn hạn của VN-Index quanh 1.850 điểm, vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025.

Thị trường chung tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh với diễn biến rất phân hóa theo mô hình chữ K mà chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chiến lược với tâm điểm dẫn dắt thị trường là nhóm cổ phiếu năng lượng bên cạnh nhóm cổ phiếu có xu hướng tốt hơn thị trường chung là công nghệ-viễn thông, cao su thiên nhiên... Tuy nhiên đây không phải vùng giá hấp dẫn để giải ngân thêm. Ở các báo cáo trước chúng tôi cũng đã nhận định: Chiến lược hợp lý là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu nhóm dẫn dắt thị trường cho đến khi thay đổi xu hướng. Các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và cần đánh giá, kiểm soát rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng giảm của VN-Index có thể tiếp diễn trong ngắn hạn và có thể kéo giảm chỉ số về quanh vùng hỗ trợ tại 1.770 - 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 13,2 điểm (-0,7%), đóng cửa ở mức 1.830,5 điểm. Chỉ số duy trì xu hướng điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay với lực bán mạnh tập trung tại các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VHM). Trong khi đó, đà tăng của một số cổ phiếu nhóm dầu khí (GAS, PLX và BSR) giúp hạn chế phiên giảm điểm của VN-Index.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với VN-Index trong các phiên tới. Chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi đà giảm của các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup chưa có dấu hiệu dừng lại. Về kỹ thuật, VN-Index cũng giảm xuống dưới đường MA20 ngày và chạm biên dưới dải Bollinger cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp diễn trong ngắn hạn và có thể kéo giảm chỉ số về quanh vùng hỗ trợ tại 1.770 - 1.800 trong các phiên tới. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mở mua mới trong các phiên tới và nên theo dõi diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ nêu trên”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp hồi phục này mang tính kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu giảm vào vùng quá bán ngắn hạn, nhưng điểm tích cực là tình trạng phân hóa đang diễn ra cho thấy dòng tiền không có dấu hiệu rút hoàn toàn khỏi thị trường. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-40% danh mục”.

Vận động giằng co của chỉ số sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm về vùng 1830 do áp lực điều chỉnh mạnh từ cổ phiếu nhà Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, các đường +/-DI cho tín hiệu giao cắt nhau cho thấy vận động giằng co sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Chỉ số chung cắt xuống dưới đường trung bình động MA20, đồng thời chỉ báo RSI và MACD vẫn đang hướng xuống nên khả năng cao diễn biến hiệu chỉnh chưa kết thúc. Tuy nhiên 1.830 đang đóng vai trò là mốc hỗ trợ gần nhất và tương đương với mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui, do đó kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng quanh mốc điểm này.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung có tín hiệu đi vận động vào trong đường biên dưới của dải Bollinger với diễn biến giằng co quanh mốc 1830. Các chỉ báo chính RSI, MACD chưa có tín hiệu đảo chiều thêm phần củng cố cho nhận định về vận động giằng co tiếp diễn ở phiên tiếp theo.

Quán tính giảm điểm chưa dừng lại trên thị trường, tuy nhiên biên độ giảm đã thu hẹp với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự hạ nhiệt phía lực cung. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ chọn lọc cổ phiếu có vận động ổn định ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn hoặc có phần tích cực hơn thị trường chung, đồng thời đang ghi nhận sự gia tăng đáng chú ý phía thanh khoản mua chủ động và cân nhắc giải ngân thăm dò trong các phiên tiếp theo. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ”.

Mặc dù VN-Index nối dài chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp nhưng trạng thái tổng thể của VN-Index đang cho thấy sự ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Mặc dù VN-Index nối dài chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, trạng thái tổng thể đang cho thấy sự ổn định hơn khi áp lực bán chủ yếu mang tính cục bộ với thanh khoản thu hẹp về dưới bình quân 20 phiên. Về mặt kỹ thuật, nhóm chỉ báo động lượng vẫn chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể, đi cùng diễn biến thận trọng của điểm số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.850 – 1.860 và Hỗ trợ 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.