Vốn ngoại mua mạnh, cổ phiếu dầu khí dẫn sóng hồi

Sức ép bán ra có tăng trong phiên chiều nay, thậm chí VN-Index còn tạo đáy ngay đầu phiên, giảm tới 2,66% so với tham chiếu. Tuy vậy vẫn có dòng tiền coi nhịp giảm là cơ hội mua, cầu vào khá tốt đẩy dần giá phục hồi, với nhóm dầu khí quay đầu cực kỳ ấn tượng: GAS kéo chỉ số khỏe nhất trong khi PVD vọt lên kịch trần.

Độ rộng cải thiện dần là biểu hiện tích cực nhất trong nhịp phục hồi chiều nay, nhưng VN-Index vẫn cần có nhóm dẫn dắt mới có thể quay đầu đi lên và chốt phiên chỉ còn giảm hơn 10 điểm, tương đương 0,97%. Từ chỗ chỉ có 61 mã tăng/394 mã giảm lúc VN-Index tạo đáy khoảng 1h05, kết phiên chỉ số ghi nhận 165 mã tăng/291 mã giảm.

Số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn đáng kể so với số tăng, nhưng giá phục hồi trên diện khá rộng cũng là thay đổi cần ghi nhận. Cũng đáng chú ý là số tăng giá ít hơn nhiều so với số cổ phiếu phục hồi so với đáy của phiên, chỉ là chưa đủ mạnh để vượt qua mốc tham chiếu.

VN30-Index kết phiên giảm 1,34% nhưng độ rộng đã tốt hơn, với 8 mã tăng/18 mã giảm. Trong nhóm trụ thì chỉ có GAS tăng 1,55%, VNM tăng 0,14%, GVR tăng 0,91%. GAS gây ấn tượng mạnh với nhịp tăng “bốc đầu” từ khoảng 1h50 trở đi. Đang từ giá 108.000 đồng, GAS tăng dựng ngược lên cao nhất 113.200 đồng lúc 2h, tức là tăng 4,8% giá trị chỉ trong10 phút, đảo ngược từ giảm sang tăng. Cổ phiếu này duy trì mức tăng khá tốt cho đến hết ngày. PVD cũng có một nhịp tăng tương tự nhưng khởi động ngay từ phút thứ 5 sau khi thị trường mở cửa trở lại. Giá từ 19.900 đồng cũng vọt lên 21.100 đồng chỉ trong 15 phút, sau đó tăng tiếp lên 21.300 đồng. Chưa hết, đến đợt ATC PVD xuất hiện giao dịch tới 1,77 triệu cổ kéo vọt lên kịch trần.

Nhóm cổ phiếu dầu khí chiều nay nhìn chung là mạnh. Ngoài GAS, PVD, còn phải kể tới PVC tăng 4,97%, PVS tăng 3.43%, PVB tăng 4,17%, BSR tăng 1,5%, PVO tăng 2,78%... Riêng PLX chịu tác động từ thông tin kết quả kinh doanh, đóng cửa giảm 2,37%.

Xếp theo giá trị khớp lệnh, nhiều cổ phiếu trong nhóm thanh khoản tốt nhất HoSE hôm nay đã đảo chiều tăng giá thành công.

Thống kê trong rổ VN30 chiều nay có tới 26 cổ phiếu tăng giá so với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ VIC và VHM là tụt sâu hơn. Cả hai trụ này bất ngờ bị bán rất lớn trong đợt ATC: VHM bị xả 445.000 cổ khiến giá tụt giảm 4,62% so với tham chiếu, trong đó riêng đợt ATC giảm 0,9%. VIC bị xả 201.900 cổ, chốt phiên giảm 6,2% và riêng ATC giảm 3,5%.

Tuy VIC và VHM tụt giá đáng kể ở đợt giao dịch cuối cùng, nhưng VN-Index không bị ảnh hưởng gì. Điều đó nghĩa là các blue-chips khác phải tăng giá để cân bằng lại. Mặc dù nhóm blue-chips VN30 chỉ có 8 mã tăng so với tham chiếu, nhưng 28 cổ phiếu (trừ VIC, VHM) đều bật tăng rất ấn tượng so với giá thấp nhất ngày. Ví dụ VPB, VRE, TPB tăng từ 4%-6% so với đáy dù giá kết phiên vẫn đỏ. Cả chục cổ phiếu khác trong rổ tăng 2%-3% so với đáy.

Mặt bằng giá cổ phiếu được nâng cao hơn trong phiên chiều cho thấy có sự thay đổi trong chiến lược mua. Nhà đầu tư đã nâng giá dần lên, điều này tạo thanh khoản tốt hơn. Hai sàn khớp 4.689 tỷ đồng, tăng 14% so với buổi sáng. Nhóm Midcap phục hồi ấn tượng, chỉ số đại diện đảo chiều thành tăng 0,62% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng còn giảm 1,72%.

Dù tổng thể hôm nay dòng tiền không mạnh, giao dịch khớp lệnh ở HoSE chỉ hơn 8 ngàn tỷ đồng, thậm chí tính cả thỏa thuận cũng chưa tới 10 ngàn tỷ đồng, nhưng thị trường vẫn có sự ủng hộ từ phía người bán. Với đà giảm cực mạnh buổi sáng, chiều nay lượng hàng có lãi về cũng không bán tháo. Đây là điều kiện để dòng tiền khởi động một nhịp hồi.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng ủng hộ xu hướng này bằng mức giải ngân gần 525 tỷ đồng trong phiên chiều, bán ra chỉ 341 tỷ đồng. Mức mua ròng tính chung cả ngày đạt 235,8 tỷ ở HoSE, 53,8 tỷ trên HNX và khoảng 6 tỷ ở UpCOM. Loạt cổ phiếu được mua ròng tốt là VNM, SSI, HPG, SHB, GAS, CTG, MSN, VCB...