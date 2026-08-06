VPBank, FINAN và Mastercard tiên phong đổi mới trải nghiệm thanh toán cho doanh nghiệp với thẻ ghi nợ phi vật lý

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH FINAN (FINAN) và Mastercard vừa chính thức ra mắt dòng thẻ ghi nợ phi vật lý doanh nghiệp VPBiz FinanONE Mastercard. Thông qua giải pháp này, ba đơn vị hướng tới xây dựng một hệ sinh thái quản trị chi tiêu hiện đại, nơi doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát ngân sách, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành ngay từ những giao dịch hàng ngày.

Đại diện VPBank, FINAN và Mastercard thực hiện nghi thức ra mắt dòng thẻ ghi nợ phi vật lý VPBiz FinanONE Mastercard.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ số, VPBiz FinanONE Mastercard là dòng thẻ ghi nợ doanh nghiệp ở dạng phi vật lý, cho phép doanh nghiệp mở thẻ hoàn toàn trực tuyến và sử dụng ngay sau khi kích hoạt. Sản phẩm hướng tới giải quyết một trong những bài toán gây đau đầu với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): quản lý chi tiêu phân tán, thiếu minh bạch và khó kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực. Thông qua sự kết hợp giữa năng lực tài chính của VPBank, nền tảng công nghệ của FINAN và mạng lưới thanh toán toàn cầu của Mastercard, ba bên kỳ vọng mang đến một phương thức quản trị chi tiêu hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp SME Việt Nam.

Sau khi đăng ký mở thẻ trên nền tảng của FINAN hoặc VPBank và kích hoạt thông qua VPBank NEOBiz, doanh nghiệp có thể ngay lập tức sử dụng thẻ cho các giao dịch trực tuyến trong nước và quốc tế tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Mastercard.

Đặc biệt, từ một thẻ chính, doanh nghiệp có thể chủ động tạo nhiều thẻ phụ trực tuyến phục vụ cho từng nhu cầu chi tiêu riêng biệt như quảng cáo số, mua phần mềm, công tác, thanh toán dịch vụ hay vận hành dự án. Mỗi thẻ phụ đều có thể được thiết lập hạn mức chi tiêu, phân quyền người sử dụng, quy định thời gian hiệu lực và được khóa hoặc hủy bất cứ lúc nào.

Toàn bộ giao dịch được cập nhật theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp theo dõi ngân sách của từng phòng ban, từng nhân sự hoặc từng dự án ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, thay vì chỉ kiểm soát sau khi hoàn tất quyết toán. Điều này không chỉ giúp tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính mà còn giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công cho bộ phận kế toán và tài chính.

Đại diện VPBank phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện VPBank cho biết: "Doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần một công cụ thanh toán thuận tiện mà còn cần một giải pháp giúp quản trị dòng tiền và chi tiêu hiệu quả ngay từ thời điểm giao dịch phát sinh. Thông qua sự hợp tác với FINAN và Mastercard, VPBank mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp một trải nghiệm tài chính số toàn diện hơn, trong đó việc thanh toán, phân quyền, kiểm soát ngân sách và quản trị dòng tiền được kết nối trên cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là bước tiếp theo trong chiến lược của VPBank nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị."

Đại diện FINAN chia sẻ: "Ngay từ khi thành lập, FINAN theo đuổi sứ mệnh giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ kinh doanh và phát triển dễ dàng hơn. Sau khi đồng hành cùng hơn 800.000 nhà bán qua SoBanHang, chúng tôi nhận thấy khi hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp, nhu cầu cũng mở rộng từ bán hàng sang quản trị dòng tiền, chi tiêu, công nợ, chứng từ và tuân thủ. FinanOne tiếp nối hành trình đó với tầm nhìn trở thành nền tảng điều hành toàn diện, kết nối ngân hàng, thanh toán, bán hàng và báo cáo trên một luồng dữ liệu, đồng thời ứng dụng AI để tự động hóa công việc tài chính. Việc cùng VPBank và Mastercard ra mắt VPBiz FinanONE Mastercard, tích hợp công nghệ Business Payment Controls, là bước quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn này: giúp doanh nghiệp trao quyền chi tiêu theo từng nhân sự, phòng ban hoặc dự án, nhưng vẫn kiểm soát hạn mức và giao dịch theo thời gian thực. Qua đó, SMEs có thể vận hành minh bạch, tuân thủ tốt và tự tin tăng trưởng mà không phải đánh đổi tốc độ và rủi ro."

"Trên toàn cầu, thẻ ảo đang nhanh chóng trở thành giải pháp thanh toán được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhờ khả năng phát hành tức thời, tính bảo mật cao và cơ chế kiểm soát chi tiêu linh hoạt. Không chỉ là một phương thức thanh toán, thẻ ảo ngày càng đóng vai trò là một giải pháp chiến lược, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý ngân sách theo thời gian thực. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa VPBank, FINAN và Mastercard sẽ góp phần đưa phương thức quản trị tài chính hiện đại này đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam." - Đại diện Mastercard nhấn mạnh.

Nhân dịp ra mắt, VPBiz FinanONE Mastercard mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng doanh nghiệp như miễn phí thường niên trọn đời và hoàn tiền lên tới 1% cho các giao dịch quảng cáo, nhà hàng, khách sạn, đặt vé máy bay và golf; 0,5% cho các nhóm ngành hàng còn lại, với mức hoàn tối đa 2,5 triệu đồng/thẻ/tháng. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu triển khai, khách hàng mở mới, kích hoạt thẻ và phát sinh tổng chi tiêu từ 5 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ sẽ được hoàn thêm 1 triệu đồng.

Việc hợp tác ra mắt VPBiz FinanONE Mastercard không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa VPBank, FINAN và Mastercard, mà còn thể hiện cam kết của ba bên trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số.

Thông qua giải pháp này, ba đơn vị hướng tới xây dựng một hệ sinh thái quản trị chi tiêu hiện đại, nơi doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát ngân sách, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành ngay từ những giao dịch hàng ngày.

Với thông điệp "Khai mở hệ sinh thái số - Kiểm soát chi tiêu, tối ưu vận hành", VPBiz FinanONE Mastercard được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc nâng cao năng lực quản trị tài chính và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.