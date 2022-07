VPS bỏ xa SSI và tiếp tục giữ "ngôi vương" môi giới quý 2/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) mới đây đã công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2/2022.

Theo đó, trong quý 2 này, Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HOSE với 17,10%, giảm 0,84% so với quý 1/2022; SSI đứng ở vị trí thứ 2 với thị phần 10,02% tăng 0,36% so với quý trước; đứng thứ 3 là Chứng khoán VNDirect với thị phần 7,96%, giảm 0,05% so với quý trước.

Trong quý 2 này, HSC từ vị trí thứ 5 trong quý 1 tăng 0,82% lên vị trí thứ 4 trong quý 2 này với 6,06%, còn các công ty khác vẫn giữ nguyên vị trí cụ thể: TCBS với 5,37% giảm 0,18%; MAS với 5,10% tăng 0,09%; VCSC với 4,94% tăng 0,52%; MBS với 4,44% giảm 0,08%; KIS với 3,69% tăng 0,42% và FPTS với 3,37% tăng 0,13%.

Luỹ kế thị phần giá trị giao dịch môi giới bán niên 2022 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại HOSE gồm: VPS tiếp tục dẫn đầu với thị phần lớn nhất là 17,59%; SSI với 9,81%; VNDS với 7,99%; HSC với 5,58%; TCBS với 5,47%; MAS với 5,05%, VCSC với 4,64%; MBS với 4,49%, KIS với 3,44% và FPTS với 3,29%.





Thị trường trái phiếu dữ liệu của HoSE cho thấy không phát sinh.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, VN-Index giảm 20,49 điểm (-1,68%) xuống 1.197,6 điểm. Độ rộng trên sàn HOSE là tiêu cực với 89 mã tăng (5 mã tăng trần), 48 mã tham chiếu, 371 mã giảm (26 mã giảm sàn). HNX-Index giảm 4,67 điểm (-1,65%) xuống 277,68 điểm. Độ rộng trên sàn HNX là tiêu cực với 56 mã tăng (9 mã tăng trần), 32 mã tham chiếu, 145 mã giảm (8 mã giảm sàn).

Thị trường giao dịch giằng co trong phiên giao dịch sáng với sắc xanh và sắc đỏ đan xen nhau, nhưng về chiều thì tình hình trở nên tiêu cực hơn khi áp lực bán gia tăng và chỉ số đảo chiều xuống sắc đỏ, kết phiên ở mức thấp nhất trong ngày.

Chỉ số VN30 (-1,92%) giảm mạnh hơn so với thị trường chung với 27/30 mã kết phiên trong sắc đỏ, tiêu biểu như STB (-4,9%), SSI (-4,8%), BVH (-4,5%), FPT (-4,2%), TCB (-3,3%), VPB (-3,3%)...

Nhóm cổ phiếu trụ cột thị trường ngân hàng bị bán mạnh đã đồng loạt điều chỉnh, tạo nên áp lực lớn lên toàn thị trường, ngoài những mã kể trên có thể kể đến MBB (-2%), LPB (-3,3%), CTG (-2,6%), SHB (-3,6%), HDB (-1,6%)...

Cổ phiếu chứng khoán thậm chí còn giảm mạnh hơn nhóm ngân hàng với VCI (-6,9%), BSI (-6,9%), APG (-7%), CTS (-6,7%)... giảm sàn; VND (-6,2%), SSI (-4,8%), HCM (-6,7%), SHS (-8,1%), VIX (-6,9%), ORS (-6,6%), MBS (-5,7%)... giảm mạnh. Chiều ngược lại, FTS (+3%), TVS (+7%), TCI (+2,3%)... vẫn giữ được đà tăng giá.