Vụ giám đốc Bệnh viện nhờ “chạy án”: Tịch thu gần 60 tỷ đồng

Viện Kiểm soát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến ngày 17/9, Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trung Kiên (SN 1980, cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- C03, Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có hơn 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và Cộng sự), Lê Thanh An (SN 1976, cựu cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an), Hà Duy Tuấn (SN 1985, kinh doanh tự do), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, cựu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt) bị đưa ra xét xử tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, đầu năm 2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an kiểm tra xác minh nguồn tin tội phạm đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức, TP.HCM, do ông Nguyễn Minh Quân làm Giám đốc.

Do lo sợ những hành vi sai phạm của mình bị phát hiện xử lý hình sự nên ông Quân đã liên hệ và đưa tiền cho Bùi Trung Kiên và luật sư Bùi Thị Hồng Giang để nhờ “chạy án”.

Đến cuối năm 2021, thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm của mình nên ông Quân đã đòi lại tiền “chạy án”.

Đến ngày 6/11/2021, ông Quân bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Lúc này ông Quân đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền “chạy án” của những người liên quan.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ 3-7/2021, ông Quân đã nhiều lần đưa tiền cho các bị cáo Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng và Trần Văn Long 2.670.000 USD (tương đương gần 60 tỷ đồng) mục đích hối lộ cho những người có thẩm quyền để giúp Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo. Theo đó, bị cáo Bùi Trung Kiên dù không được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Bị cáo biết rõ mình không có khả năng giúp Nguyễn Minh Quân không bị xử lý hình sự, nhưng do cần tiền kinh doanh và sử dụng cá nhân, Kiên đã hứa hẹn, giúp đỡ Quân và Nguyễn Văn Lợi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự để Quân tin tưởng, đưa tiền.

Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 4/2021, Nguyễn Minh Quân đã đưa cho Kiên 2,2 triệu USD. Đến tháng 5/2021, Kiên đã trả lại cho ông Quân hơn 1,1 triệu USD, còn chiếm đoạt 1,05 triệu USD.

Hành vi của bị cáo Bùi Trung Kiên phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi khởi tố vụ án, gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 23 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả.

Ngoài ra, bị cáo Kiên còn được tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, hạng Ba và nhiều giấy khen trong công tác.