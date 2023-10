Vụ xả súng ở trung tâm mua sắm không làm du lịch Thái Lan “chùn bước”

Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan dự báo, tuần này và những tuần tới có thể tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan do vụ nổ súng nói trên. Theo Tổng giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool, vụ xả súng ở Siam Paragon đã có tác động ngắn hạn đến tâm lý của khách du lịch Trung Quốc khi nhiều đoàn và khách du lịch lẻ đã hoãn hoặc hủy chuyến tham quan.

Ngoài ra, còn do lo ngại an ninh toàn cầu xuất phát từ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Bên cạnh đó, ngành du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức do các yếu tố như giá nhiên liệu tăng, lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung sau các cuộc xung đột gần đây.

Tuy nhiên, nước này vẫn kiên định với mục tiêu đón 28 triệu khách du lịch nước ngoài vào cuối năm nay. Hiện tại, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang có kế hoạch chi ngân sách 600 triệu baht (16,5 triệu USD) để thúc đẩy du lịch trong giai đoạn cao điểm, trong bối cảnh việc giải ngân ngân sách tài khóa 2024 dự kiến sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 4 năm sau. Bộ trưởng Sudawan Wangsuphakijkosol cho biết ngân sách đề xuất sẽ được phân bổ cho Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) để thực hiện các chương trình khuyến mãi, bắt đầu từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Theo Bangkok Post, các chương trình ưu đãi lớn bao gồm “Đặc quyền hộ chiếu Thái Lan tuyệt vời” dự kiến tiêu tốn 150 triệu baht để quảng bá Thái Lan như một điểm đến mua sắm ưa thích. Một khoản 150 triệu baht khác sẽ được phân bổ cho các chiến dịch tiếp thị tại thị trường quốc tế. Khoảng 200 triệu baht sẽ được dành cho chương trình “Trải nghiệm Lễ hội Thái Lan”, quảng bá các lễ hội lớn trên khắp 5 khu vực. Và phần còn lại dành cho chương trình xúc tiến du lịch nội địa mang tên “Liên kết địa phương với toàn cầu” nhằm thúc đẩy các chuyến đi xuyên khu vực.

Theo Bộ trưởng Sudawan, những dự án này có thể gắn liền với một số lễ hội quan trọng trong mùa cao điểm, bao gồm lễ hội hoa đăng Loy Krathong, lễ hội đếm ngược chào Năm mới và Tết Nguyên đán, thậm chí còn kéo dài đến lễ hội Songkran vào tháng 4 năm sau. Bà Sudawan cho biết Bộ đã đệ trình đề xuất lên Ban Thư ký Nội các và đang chờ phê duyệt.

Cũng nằm trong chương trình kích cầu du lịch này, từ ngày 17/10/2023 đến 31/3/2024, du khách đến Thái Lan sẽ được tặng SIM điện thoại cho phép truy cập Internet tốc độ cao. Sáng kiến này nằm trong chiến dịch “Chào mừng trở lại Thái Lan” do Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) và hãng AIS 5G triển khai. Thẻ SIM sẽ đi kèm với một loạt các đặc quyền và dịch vụ kỹ thuật số.

Chattan Kunjara Na Ayudhya, Phó Thống đốc Tiếp thị Quốc tế của TAT tại Châu Á và Nam Thái Bình Dương cho biết, chiến dịch này là một động thái chiến lược nhằm kích thích du lịch Thái Lan dịp cuối năm. Việc phân phối một triệu thẻ SIM sẽ do các văn phòng khu vực Châu Á và Nam Thái Bình Dương của TAT phân phối, hợp tác với nhiều cơ quan du lịch quốc tế, hãng hàng không và hiệp hội.

Khách du lịch có thể nhận quà tặng khi sử dụng dịch vụ du lịch Thái Lan thông qua các đối tác của TAT ở châu Á và Nam Thái Bình Dương. Sau khi nhận được mã QR, du khách có thể đổi thẻ SIM miễn phí tại cửa hàng AIS tại các sân bay ở Bangkok (Suvarnabhumi và Don Mueang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket và Samui.

Mỗi chiếc SIM du lịch Amazing Thailand đã có sẵn bản dùng thử miễn phí trong 1 ngày, với 8GB sử dụng Internet ở tốc độ tối đa. Sau đó, người dùng phải nạp tiền để tiếp tục sử dụng thông qua trang web AIS One-2-Call. Ngoài dùng mạng miễn phí, du khách còn được hưởng nhiều quyền lợi khác như bảo hiểm du lịch miễn phí, khuyến mãi của các trung tâm mua sắm như Central Group, King Power, Siam Piwat (Siam Centre, Siam Discovery và Siam Paragon), các dịch vụ du lịch, di chuyển từ nhà cung cấp TAGTHAi, Sixt Car Rental, Grab Thailand...

Bên cạnh đó, Bộ Du lịch và Thể thao cũng đã thảo luận về khả năng cho phép người dân sử dụng tiền từ ví kỹ thuật số 10.000 baht của họ, dự kiến ra mắt vào tháng 2/2024, để chi tiêu cho du lịch. Một đề xuất khác là cho phép sử dụng tới 3.000 baht để đi đến các thành phố cấp hai. Bà Sudawan cho biết một số các ý tưởng khác đang được thảo luận nội bộ bao gồm các chương trình khuyến mãi chung với các hãng hàng không và kéo dài thời gian hoạt động của các địa điểm giải trí ở Chiang Mai, Bangkok và Phuket.

Đề cập đến chương trình miễn thị thực tạm thời cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25/9 đến cuối tháng 2/2024, Bộ trưởng Sudawan cho biết cho đến nay không còn lo ngại về an ninh nào phát sinh. Hiện Bộ đang thảo luận với các bên liên quan về khả năng mở rộng chương trình miễn thị thực sang các nước khác. Tuần tới, khi Thủ tướng Srettha Thavisin thăm Trung Quốc, TAT dự kiến sẽ ký một ý định thư với 7 công ty Trung Quốc, bao gồm các hãng hàng không và đại lý du lịch trực tuyến, để quảng bá du lịch.

Ngoài ra, Thái vẫn tính đến việc gia hạn miễn thị thực cho khách du lịch từ Ấn Độ. Tuy nhiên, trước tiên TAT sẽ đánh giá kết quả miễn thị thực cho khách du lịch từ Trung Quốc và Kazakhstan, có thể mất tới 2 tháng, trước khi quyết định có mở rộng đặc quyền tương tự cho khách du lịch từ các quốc gia khác hay không.