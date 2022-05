Vừa làm cổ đông lớn, Dragon Capital đã bán ra 1,25 triệu cổ phiếu FPT

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài không còn là cổ đông lớn của FPT.

Theo đó, nhóm Dragon Capital vừa bán 1,25 triệu cổ phiếu FPT để giảm sở hữu từ 5,04% về còn 4,9% vốn điều lệ, giao dịch được thực ngày 12/5. Như vậy, sau giao dịch, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của FPT.

Trong đó, quỹ Venner Group Limited bán 500.000 cổ phiếu; quỹ Grinling International Limited bán 500.000 cổ phiếu; và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 250.000 cổ phiếu.

Trước đó, các quỹ thành viên thuộc Dragon Capital vừa mua vào 698.600 cổ phiếu FPT của CTCP FPT. Trong đó, Balestrand Limited đã mua 340.000 cổ phiếu, DC Developing Markets Stategies Public Limited Company đã mua 228.600 cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 80.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua thêm 50.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện vào ngày 10/5.

Được biết, FPT mới đây đã công bố nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng).

Đồng thời, HĐQT FPT cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Theo đó, FPT sẽ phát hành gần 183 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021. Cổ phiếu trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 6 và thực hiện chi trả trong tháng 7/2022.

Kết thúc quý 1/2022 , FPT ghi nhận doanh thu đạt 9.730 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.779 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,3% và 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã giữ khuyến nghị "mua" cho cổ phiếu FPT khi VCSC vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng mạnh của các mảng kinh doanh chủ chốt của FPT: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

VCSC tăng giá mục tiêu thêm 11% khi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023 so với cuối năm 2022 trước đây đồng thời giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2024 thêm 1% chủ yếu do dự báo doanh thu từ Xuất khẩu Phần mềm (XKPM) thấp hơn trong bối cảnh đồng yên Nhật trượt giá.



Đồng thời, giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/E năm 2022/2023 của FPT là 25/20 lần, chúng tôi tin rằng điều này hợp lý do triển vọng lợi nhuận khả quan và VCSC cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2021-2024 đạt 22%.

Ngoài ra, rủi ro đối với cổ phiếu này là cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng rộng cố định và di động và không cải thiện năng lực trong các công nghệ mới.