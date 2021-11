“White Christmas" dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify Mỹ là do đại dịch?

Có thể nói, cứ cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm, những ca khúc Giáng sinh lại nối đuôi nhau khuấy động khắp đường phố. Trong tiết trời hơi se lạnh, giai điệu về một mùa an lành cũng đủ sức "sưởi ấm" tâm hồn mỗi người bởi những tiết tấu rộn ràng khiến ai nghe thấy cũng muốn lắc lư nhảy múa.

Trong khi nhiều nghệ sĩ thường xuyên tung ra các bài hát mới với đa dạng phong cách để đón chào dịp lễ cuối năm, thì phần lớn người nghe đều ưa chuộng nghe lại những bản hit Giáng sinh cổ điển, bao gồm cả một số phiên bản bất hủ ra mắt từ giữa thế kỷ 20 có thể kể đến như: White Christmas, All I Want For Xmas Is You, The Christmas Song, Silent Night, The First Noel, O Holy Night...

Như thường lệ những năm gần đây, cứ gần đến Giáng sinh là bản thánh ca của Mariah Carey All I Want For Xmas Is You sẽ từ từ leo lên đầu bảng Hot 100 của Mỹ. Thế nhưng năm nay, có vẻ như gu âm nhạc của người dân nơi đây đã thay đổi, khiến siêu phẩm này đang bị "đe doạ" ngôi vương bởi 1 huyền thoại Giáng sinh khác.

Cụ thể, ca khúc White Christmas của ca sỹ Bing Crosby đã leo thẳng lên vị trí No1 bảng xếp hạng Spotify Mỹ sau mùa Lễ Tạ ơn và dịp Black Friday (tăng đến 295%). Trong khi "đối thủ" là All I Want For Xmas Is You chỉ đạt hạng 4 trong bảng xếp hạng. Ngoài ra, hai bản hit khác được ưa chuộng mùa holiday mọi năm cũng lọt top 10 là Rockin’ Around The Christmas Tree (đứng thứ 6) và Jingle Bell Rock (đứng thứ 7).

Ca khúc Giáng sinh này được Bing Crosby lần đầu trình làng và thể hiện trong phim ca nhạc Holiday Inn.

Được biết, White Christmas (Giáng Sinh trắng) là bản nhạc nổi tiếng toàn cầu do cố danh ca huyền thoại Bing Crosby thể hiện. Điểm đặc biệt chính là ca khúc này chỉ có vỏn vẹn 54 từ không hơn không kém nhưng lại đáp ứng đủ 3 yếu tố cần có: nhịp điệu luyến láy, gợi nhắc về kỷ niệm tuổi thơ và ẩn chứa một chút buồn man mác.

Giai điệu yên bình này được tác giả vĩ đại người Mỹ Irving Berlin viết ra giữa thời chiến loạn lạc. Phi chính thống, u sầu, với chỉ vỏn vẹn 54 từ, ca khúc thể hiện sự khao khát giản dị là được trở lại với những ngày hạnh phúc xưa cũ. Ca khúc Giáng sinh này được Bing Crosby lần đầu trình làng và thể hiện trong phim ca nhạc Holiday Inn.

Có một sự thật có lẽ ít ai để ý, đó chính là phần lớn các ca khúc Giáng sinh được đông đảo mọi người yêu thích nhất hiện nay đều được sáng tác bởi người Do Thái: từ Rudolph The Red-Nosed Reindeer, Rockin 'Around The Christmas Tree đến Winter Wonderland hay Holly Jolly Christmas. Và hiển nhiên, White Christmas cũng không ngoại lệ.

Nhạc sĩ Irving Berlin đã sáng tác bai hát vào năm 1942 khi đang ở khách sạn La Quinta tại California. Lúc đó, Irving Berlin đã nói với cộng sự của mình rằng: "Hãy cầm bút và ghi lại bài hát này. Tôi vừa viết một bài hát hay nhất đời mình, à không, bài hát hay hơn bất cứ ai từng viết".

Và thế là, lời "tiên tri" của Irving Berlin đã hoàn toàn đúng sự thật. White Christmas đã trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng nhất trên thế giới và được rất nhiều ngôi sao làng nhạc thể hiện lại như Elvis Presley, Westlife, Michael Buble, Jennife Lopez, Taylor Swift, Lady Gaga... Tuy vậy, cũng phải nói rằng bản thu âm của Bing Crosby vẫn là bản nhạc bán chạy nhất trên thế giới với hơn 50 triệu đĩa tính đến thời điểm hiện tại.

Khi lần đầu lên sóng vào đêm Giáng sinh năm 1941, White Christmas đã trở thành giai điệu quốc gia, giúp xoa dịu đi nỗi tang tóc đang bao phủ lên khắp nước Mỹ sau cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng cách đó vài tuần. Mạng lưới phát thanh của quân đội Mỹ sau đó“ngập lụt” trong những yêu cầu phát White Christmas. Hàng triệu lính Mỹ đã tìm thấy niềm an ủi trong giấc mơ được về nhà vào ngày lễ: “Tôi đang mơ về một Giáng sinh trắng/ Như những Giáng sinh tôi từng biết/ Nơi ngọn cây lấp lánh và lũ trẻ lắng tai/ Để nghe tiếng chuông của xe trượt tuyết”…

Các chuyên gia trong ngành sản xuất âm nhạc cho rằng, sự lên ngôi của White Christmas trên bảng xếp hạng Spotify Mỹ năm nay có phần lớn lý do đến từ không khí căng thẳng của đại dịch. Vào thời điểm mà các khu chợ Giáng sinh đáng lẽ bắt đầu nhộn nhịp thì một làn sóng dịch bệnh mới lại đe dọa nước Mỹ và các nước châu Âu, khiến nhiều quốc gia có nguy cơ phải tái áp đặt tình trạng phong tỏa. Tin tức hàng ngày trên các phương tiện truyền thông về số ca tử vong, biến chủng mới cũng như tốc độ tiêm chủng… khiến lòng người khó mà vui nổi.

Trong khi đó, một công bố khoa học trên tạp chí Scientific Reports cho thấy, khi người ta buồn, chính những ca khúc buồn thế này mới là liều thuốc để xoa dịu nỗi đau, chứ không phải những ca khúc vui tươi bề ngoài. Và trong ngày Giáng sinh, đâu phải ai cũng có được niềm vui sum họp bên gia đình. Vẫn luôn có những cô bé bán diêm giữa trời Đông giá rét. Kể cả giữa hân hoan, White Christmas cũng gợi cho con người niềm trân trọng với quá khứ khổ đau, để có được ngày vui hôm nay.

Sức sống mãnh liệt của White Christmas sau từng ấy năm có lẽ nằm ở chính những điều này, rằng ai cũng có thể gợi lên được những tình cảm tốt đẹp khi nghe nó. Mỗi khi ca khúc được hát lên, không còn những thù hận, chỉ còn bình yên và những hy vọng về tương lai tươi sáng, đúng như tinh thần của ngày mừng Chúa giáng sinh.