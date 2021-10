WTTC đưa ra 4 khuyến nghị để thúc đẩy du lịch quốc tế

Năm 2019, lĩnh vực du lịch và lữ hành đóng góp gần 9,2 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên vào năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến đóng góp của du lịch sụt giảm 49,1%, tương đương 4,5 nghìn tỷ USD.

Năm 2021, ngành du lịch và lữ hành tiếp tục hồi phục chậm chạp, tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GDP giảm hơn 1/3. Ước tính đóng góp của du lịch tăng 30,7% so với năm 2020 (mức tăng tương đương 1,4 nghìn tỷ USD), chủ yếu từ chi tiêu du lịch nội địa. Báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cũng dự báo năm 2022 sẽ đạt mức tăng tương tự.

Mô hình đánh giá và dự báo kinh tế này được thực hiện bởi Oxford Economis thay mặt cho WTTC, được tính toán dựa trên tình hình triển khai tiêm chủng, niềm tin của người tiêu dùng và quá trình nới lỏng hạn chế đi lại tại một số khu vực trên thế giới. WTTC cũng cho biết, năm ngoái ngành du lịch và lữ hành toàn cầu đã mất khoảng 62 triệu việc làm. Với tốc độ hồi phục như hiện tại thì chỉ số này chỉ có thể tăng 0,7% năm 2021, và đạt 18% trong năm 2022.

Bà Julia Simpson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WTTC đánh giá: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng trong khi lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu đang bắt đầu phục hồi sau sự tàn phá của Covid-19, vẫn còn quá nhiều hạn chế, việc triển khai vaccine (ngừa Covid-19) không đồng đều, dẫn đến sự phục hồi chậm hơn dự kiến, chỉ dưới một phần ba”.

WTTC nhấn mạnh, sự hợp tác quốc tế có thể giúp phục hồi du lịch và lữ hành nhanh hơn. “Nếu các chính phủ có thể bắt đầu nhìn nhận ở tầm quốc tế và hỗ trợ lĩnh vực du lịch và lữ hành bằng các quy tắc đơn giản hóa để cho phép du lịch quay trở lại an toàn, thì sẽ có cơ hội để cứu lấy việc làm và thúc đẩy của cải kinh tế,” bà Julia Simpson nói.

Nghiên cứu của WTTC đề xuất các chính phủ phối hợp triển khai một số hành động để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của ngành du lịch thế giới, bao gồm:

1) Cho phép khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ được di chuyển tự do, không phân biệt điểm xuất phát hay điểm đến cuối cùng của họ, dỡ bỏ các tầng nấc thủ tục phức tạp.

2) Triển khai các giải pháp kỹ thuật số cho phép tất cả khách du lịch dễ dàng chứng minh tình trạng tiêm chủng ngừa Covid, đẩy nhanh quy trình nhập cảnh.

3) Công nhận tất cả các loại vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép.

4) Các bên liên quan đều nhất trí rằng du lịch quốc tế hiện đã an toàn với các quy định về y tế và an toàn.

Theo WTTC, bốn khuyến nghị này có hiệu quả rất đáng kể. Nếu tất cả các điểm đến đều thực hiện những khuyến nghị trên, đóng góp của du lịch và lữ hành vào nền kinh tế toàn cầu năm 2021 sẽ tăng 37,5%, đạt 6,4 nghìn tỷ USD (so với 4,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020). Nếu các quy định hạn chế đi lại tiếp tục được dỡ bỏ, cùng với sự tăng cường hợp tác quốc tế, du lịch và lữ hành có thể tạo ra 19 triệu việc làm trước khi kết thúc năm nay (tăng 6,8%).

Xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2022 khi đóng góp của du lịch và lữ hành vào nền kinh tế toàn cầu có thể tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,6 nghìn tỷ USD, gần với năm 2019 (một năm tăng trưởng kỷ lục của lĩnh vực du lịch và lữ hành). Tương tự, số việc làm được tạo ra có thể vượt qua mức của năm 2019 - tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 349 triệu.

Trong một nỗ lực công nhận điểm đến an toàn trên khắp thế giới, từ năm 2020, WTTC đã ban hành “Safe Travels stamp” (Tem Du lịch an toàn). Sáng kiến này giúp du khách nhận biết các điểm đến đã áp dụng các tiêu chuẩn hóa toàn cầu về sức khỏe và vệ sinh. Tem du lịch an toàn được xem là niềm hy vọng giúp du lịch quốc tế phục hồi sau đại dịch.

Tính đến tháng 9/2021, hơn 400 điểm đến trên khắp thế giới từ Bồ Đào Nha đến Puerto Rico, Sri Lanka, Slovenia, Thái Lan, Tunisia…. đã sử dụng chứng nhận “Tem Du lịch an toàn”. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia và Philippines đã tham gia chương trình “Tem Du lịch an toàn”. Ông Yuthasak Supasorn - Giám đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết: “Tem chứng nhận này đã thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan duy trì các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn. Nhờ đó, Thái Lan có thể xây dựng lại niềm tin của du khách, và bảo vệ việc làm cho các lao động trong ngành du lịch”.

Quy trình cấp “Tem Du lịch an toàn” của WTTC được thiết kế theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và những thực hành tốt từ ​​các thành viên của WTTC. Các giao thức này cũng được cập nhật liên tục theo các khuyến cáo của WHO và CDC. Vì vậy, “Tem Du lịch an toàn” cũng là một cách để khách du lịch nhận biết các điểm đến và doanh nghiệp trên khắp thế giới đã áp dụng các giao thức chuẩn hóa toàn cầu về sức khỏe và vệ sinh.