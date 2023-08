Xả lớn trong phiên đáo hạn phái sinh, cổ phiếu giảm giá nhiều gấp đôi số tăng

Thanh khoản riêng khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay tăng vọt 25% so với hôm qua lên gần 26,2 ngàn tỷ đồng cao nhất 12 phiên. Tiếc rằng lực xả chủ động lại chiếm ưu thế khi số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp đôi số tăng và VN-Index bốc hơi 9,78 điểm. VIC và VHM dĩ nhiên vẫn là hai lý do chính khiến chỉ số mất điểm, nhưng độ rộng thể hiện một đợt bán xuất hiện trên diện rộng.

Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường có thể xuất hiện biến động mạnh. Tuy nhiên thay vì chỉ biến động ở nhóm trụ VN30, chiều nay thị trường giảm đồng loạt.

Lúc 1h45 VN-Index đạt đỉnh cao nhất phiên, tăng nhẹ 0,57 điểm so với tham chiếu thì độ rộng cũng chỉ là 193 mã tăng/272 mã giảm. Nửa sau phiên chiều áp lực bán tăng vọt trên diện rộng, HoSE đóng cửa chỉ còn 150 mã tăng/320 mã giảm.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,73% với 10 mã tăng/19 mã giảm. Thực tế trừ VIC và VHM, không nhiều trụ lớn tụt giá so với buổi sáng. Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay cũng không tăng so với buổi sáng.

VIC chiều nay chịu sức ép lớn hơn hẳn buổi sáng, thanh khoản rất cao với 777,8 tỷ đồng và giá tụt sâu hơn 2,31%, nâng tổng mức giảm cả ngày lên 4,89%. VHM cũng lao dốc thêm 1,3% nữa, giảm tổng cộng 3,02% so với tham chiếu. Chỉ riêng hai cổ phiếu này giảm quá mạnh đã khiến VN-Index bốc hơi 6,2 điểm. Một số cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh tới chỉ số khác có thể kể tới HPG tụt 1,4% so với phiên sáng, co hẹp mức tăng còn 0,54% so với tham chiếu; SSI tụt 1,16%, đóng cửa còn tăng 3,81%; TCB tụt 1,14%, giảm chung cuộc 1,7%.

Các cổ phiếu blue-chips chịu sức ép lớn lên giá chiều nay đều có thanh khoản hàng trăm tỷ đồng: SSI bị xả thêm 651,8 tỷ đồng, nâng tổng giao dịch cả ngày lên tới 1.774,3 tỷ đồng. HPG bị xả thêm 563,1 tỷ, giao dịch tổng cộng 1.322,4 tỷ đồng. VNM, FPT, STB cũng xuất hiện giao dịch hàng trăm tỷ đồng và giá suy yếu. Với thanh khoản lớn như vậy, rất khó đổ lỗi cho nhịp suy giảm chiều nay là do phiên đáo hạn phái sinh, nhất là khi số lượng hợp đồng mở còn chưa tới 30 ngàn hợp đồng khi bước vào phiên hôm nay.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hầu hết là giảm, hoặc tăng quá kém.

Với độ rộng tổng thể của VN-Index thu hẹp đáng kể cuối phiên, không nhiều cổ phiếu đi ngược dòng một cách ấn tượng. Trừ 5 cổ phiếu nhỏ còn đóng cửa giá kịch trần, tất cả các cổ phiếu tăng giá còn lại đều đã bị đánh tụt giá xuống ở biên độ khác nhau. Chẳng hạn GEX đóng cửa tăng 3,28% thanh khoản 999,3 tỷ đồng kỷ lục từ đầu tháng 7/2023, nhưng giá đỉnh ngay từ 10h50 sáng và đóng cửa bốc hơi 2,47% so với đỉnh này. Hay như nhóm chứng khoán vốn mạnh nhất thị trường hôm nay cũng không giữ được độ khỏe nhất. HBS bị đánh bung giá trần, SSI tụt 2,12% so với giá đỉnh, VDS tụt 3,86%, FTS tụt 2,22%, AGR tụt 3%, VND tụt 3,15%, BSI tụt 2,38%, HCM tụt 2,87%, CTS tụt 3%...

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay tăng nhẹ 6% so với buổi sáng nhưng giao dịch từ sáng đã lớn. Tính chung cả ngày mức khớp lệnh đạt gần 26.163 tỷ đồng. Cả 3 sàn bao gồm thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch đạt 29.060 tỷ đồng.

Tuy thanh khoản cả sáng và chiều là tương đương nhau, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp hơn đáng kể. Trên HoSE, chốt phiên sáng mới có 96 cổ phiếu giảm trên 1%, kết phiên chiều số lượng lên tới 158 tỷ đồng. Trừ VIC, VHM, VRE, loạt cổ phiếu thanh khoản lớn, giá bốc hơi trên 2% có thể kể tới DIG, DXG, LCG, DBC, FRT, HQC, VSC, VGC... Nhóm bất động sản vừa tăng ấn tượng hôm qua trước kỳ vọng sửa đổi Thông tư 06 thì hôm nay đã đảo chiều cả loạt. Chỉ số VNREAL trên sàn HoSE đóng cửa giảm tới 2,8%.

Khối ngoại phiên chiều giao dịch lớn nhưng cơ bản là cân bằng. Mức ròng chiều nay là -7,2 tỷ đồng trong khi phiên sáng là mua ròng 117,1 tỷ. CTG được mua lớn nhất 192,6 tỷ, VIC +134,4 tỷ, HPG +99,3 tỷ, SSI +63,7 tỷ, VRE +41,5 tỷ, VNM +48,6 tỷ, BID +33,2 tỷ, VHM +25,3 tỷ. Phía bán ròng có MSN -57,5 tỷ, VPB -56,1 tỷ, MWG -51,1 tỷ. Tính chung cả ngày, HoSE được mua ròng 109,9 tỷ, HNX bán ròng 67,4 tỷ, UpCOM mua ròng 9,3 tỷ.