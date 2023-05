Xa xỉ là sự tôn vinh với hàng thủ công

Đối với các tín đồ trung thành của nhà mốt Dior, chắc hẳn đều nhận thấy rằng nhà thiết kế Maria Grazia Chiuri luôn đặt nghệ thuật thủ công làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình sáng tạo của mình. Từ các thiết kế được thêu đính bằng tay, đặc biệt là Tombolo - kỹ thuật thêu nổi tinh xảo xuất hiện vào thế kỷ 15 tại Italy, được thực hiện vô cùng tỉ mỉ qua từng đường kim mũi chỉ, cho đến các công đoạn khâu cắt các miếng da, may lót, khâu thêm các phần cứng,… gắn kết với nhau một cách hoàn hảo bởi bàn tay của những người thợ túi xách tài năng.

Theo tạp chí Vogue, mỗi bộ sưu tập là một cơ hội để bà Chiuri tạo ra những kết nối mới giữa các lĩnh vực thủ công khác nhau, truyền thống của các bậc cha ông cũng như những đổi mới đột phá nhất. Sau buổi trình diễn Pre-Fall năm 2023 tại Mumbai, Dior đã bắt tay vào buổi trình diễn mới nhất tại một trung tâm văn hóa khác. BST Dior Cruise 2024 đã dừng chân tại Mexico - quốc gia từng là nguồn cảm hứng cho nhà sáng lập Christian Dior.

Tại đây, giám đốc Sáng tạo Maria Grazia Chiuri tiếp tục bày tỏ lòng kính trọng đối với nghệ thuật thủ công truyền thống bằng cách cộng tác với những người thợ thủ công địa phương đồng thời thể hiện sự tôn trọng đúng mực đối với di sản và văn hóa phong phú của thành phố sôi động.

Buổi diễn mở đầu bằng ban nhạc truyền thống của Mexico - Mariachi, và bộ trang phục đầu tiên xuất hiện khá đơn giản, một người mẫu bước xuống bậc thang của Colegio de San Ildefonso trong chiếc váy midi đen trắng được tô điểm bằng cổ áo đăng ten. Sự thanh lịch tinh tế đã mang đến lời tôn vinh tuyệt vời cho phong tục may mặc của người Mexico đã được nối tiếp bằng các thiết kế màu trắng, kem và đen nhẹ nhàng, với nhiều mảng màu đậm khác nhau.

Phần đầu bộ sưu tập là các thiết kế đặc trưng của Dior, từ tay áo phồng đến chi tiết ren được diễn giải khác nhau... Điểm đáng chú ý xuyên suốt bộ sưu tập là họa tiết bướm tinh tế, xuất hiện trên vòng cổ trang trí và áo quây. Lấy cảm hứng từ Papilionoidea - Liên họ Bướm phượng, từ đó kết nối với nguồn cảm hứng ban đầu của Chiuri trong việc khám phá tính biểu tượng của loài bướm từ lăng kính văn hóa.

Bên cạnh đó, chúng ta ở đây là để xem giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của Dior “khoe” những chiếc áo sơ mi thoáng mát được sơ vin trong những chiếc váy dài xếp ly hoặc xếp tầng tung bay, những chiếc áo huipil truyền thống được diện một cách trẻ trung với đường cắt denim, và chiếc áo khoác Bar cổ điển thắt eo được phủ nhung hoặc cuộn bằng vải thêu. Tất cả những trang phục này đều được tạo điểm nhấn bằng những chiếc vòng cổ bằng sợi vàng hoặc khóa thắt lưng bằng bạc khổng lồ có họa tiết con bướm. Ngoài ra còn rất nhiều đôi ủng cao bồi bằng da bản địa, được thêu bằng những đường khâu và đôi khi lốm đốm những hạt san hô nhỏ.

Mexico là đất nước mà bà Chiuri đã yêu thích trong nhiều năm. Đất nước này có niềm tin hàng thế kỷ vào sức mạnh của thiên nhiên. Các sản phẩm thủ công và hàng dệt tinh xảo có thể được tìm thấy trên khắp quốc gia, kết nối nghề truyền thống, di sản và cộng đồng lại với nhau. Và cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, với tính biểu tượng mạnh mẽ và niềm tin vào thế giới khác mà chỉ Mexico mới có.

Tất cả những điều này chắc chắn là sở trường của Chiuri, và show diễn này như một minh chứng: càng đi xa ra thế giới, vị giám đốc sáng tạo này càng trở lại gần với chính mình hơn. Điển hình, trong bộ sưu tập này, bà đã tìm thấy mối liên hệ giữa Mexico và quê hương Ý (thực tế là nhiều quốc gia Địa Trung Hải) thông qua các hình dạng rất đơn giản: hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật. Bà đã vẽ trên cơ sở những hình học đơn giản đó để tạo thành những chiếc áo choàng dài và những chiếc váy bồng bềnh được kết bằng những sợi dây tinh xảo nhất, hoặc trên những chiếc áo bông có in hình động thực vật Mexico, tất cả đều có màu hồng, xanh lá cây và màu đất nung sống động.

Việc giới thiệu bộ sưu tập nghỉ dưỡng ra khỏi Paris cũng được thúc đẩy bởi mong muốn làm nổi bật tác phẩm của các nghệ sĩ mà Maria Grazia Chiuri ngưỡng mộ, đặc biệt là để tôn vinh vẻ đẹp của nghề thủ công ở những địa phương khác nhau, và tầm quan trọng của việc bảo tồn nó cũng như hỗ trợ các cộng đồng làng nghề truyền thống. Lần này, Maria Grazia Chiuri cũng cộng tác với Hilan Cruz, một chàng trai trẻ là thợ dệt và là người đồng sáng lập xưởng dệt Yolcentle; Pedro Meza Meza, người sáng lập các xưởng thủ công Sna Jolobil, Remigio Mestas; và Narcy Areli Morales, người đã thành lập Rocinante, một công ty hỗ trợ khôi phục nghề thủ công ở Oaxaca.

Chính Morales và Rocinante là người chịu trách nhiệm làm lại bộ đồ Dior New Look từ năm 1947 với các hình thêu màu đỏ, chàm và xanh lá cây sống động. Nó trông tuyệt đẹp, như một cuộc đối thoại đa văn hóa mang tính biểu tượng của Dior. Trong một số bộ trang phục khác, Chiuri cũng đã làm việc với gia đình Moreno, những người làm mũ truyền thống và Rafael Villa Rojas, những người có xưởng trang sức ở Thành phố Mexico. C

Cuối cùng, Elina Chauvet, một nghệ sĩ và nhà hoạt động người Mexico, đã hợp tác với một tập thể các nữ nghệ nhân để tạo ra những bức thêu đỏ trên nhóm váy cotton trắng vô cùng tinh xảo, khép lại buổi trình diễn bằng một cảnh tượng không thể gây phấn khích hơn.

Mặc dù hiện nay, nền công nghiệp thời trang phát triển mạnh mẽ, các máy móc hiện đại hỗ trợ nhân lực cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng cái nôi kỹ thuật thủ công truyền thống mới chính là công cụ hoàn hảo nhất để đánh thức khả năng sáng tạo vô hạn của nhà thiết kế và khai phá vẻ đẹp tiềm ẩn của từng chi tiết.

Nghệ thuật thêu thủ công dĩ nhiên là một dấu ấn chính trong các bộ sưu tập của Dior, mở ra những góc nhìn sáng tạo không giới hạn khi kết hợp với kỹ thuật savoir faire của thời trang cao cấp, tại một trong những nhà môt lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó là nhiều kỹ thuật đan lát, đính kết, in màu… khác nhau đã được vận dụng để vẽ nên một DNA không thể trộn lẫn của thương hiệu xa xỉ.