Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Trước biến động của thị trường thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày 20/8 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 600 đồng, riêng dầu điêzen tăng tới 1.310 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ chiều 20/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.

Chiều 20/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.833 đồng/lít (tăng 598 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 835 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.668 đồng/lít (tăng 549 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.543 đồng/lít (tăng 1.310 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.689 đồng/kg (tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 20/8/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 19/8/2026. Nguồn:MOIT.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 13/8/2026 và kỳ điều hành ngày 20/8/2026 là: 112,670 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,59%); 116,590 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,42%); 160,312 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 9,269 USD/thùng, tương đương tăng 6,14%); 593,598 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 35,605 USD/tấn, tương đương tăng 6,38%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.