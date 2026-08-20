Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Trước biến động của thị trường thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày 20/8 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 600 đồng, riêng dầu điêzen tăng tới 1.310 đồng/lít…
Chiều 20/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập
và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.
Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ
ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút:
0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà
nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 21.833 đồng/lít (tăng 598 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 835 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.668 đồng/lít (tăng 549 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.543 đồng/lít (tăng 1.310
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.689 đồng/kg (tăng
933 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu
như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động
vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực
Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với
Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào
các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm
xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu
hướng tăng là chủ yếu.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 13/8/2026 và kỳ điều hành ngày 20/8/2026 là: 112,670
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,940 USD/thùng, tương
đương tăng 4,59%); 116,590 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,42%); 160,312 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (tăng 9,269 USD/thùng, tương đương tăng 6,14%); 593,598 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 35,605 USD/tấn, tương đương tăng 6,38%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ
giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng
xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các
chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày
20/8/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 29.533 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 26.760 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.132 VNĐ/lít; Trung Quốc:
31.657 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.668 VNĐ/lít.
Về giá
dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.274 VNĐ/lít;
Lào: 39.024 VNĐ/lít; Trung Quốc: 28.640 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: 28.543 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các
nước có chung đường biên giới.
Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu bộ máy quản lý cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", đồng thời giao 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bứt phá và vươn tầm quốc tế...
Với gần 100 doanh nghiệp tham gia, Chương trình Xúc tiến hợp tác nông nghiệp tỉnh Hà Bắc - Việt Nam 2026 mở ra cơ hội tăng cường giao thương, chế biến sâu và xây dựng chuỗi cung ứng nông sản hai chiều, trong đó logistics đường sắt được xác định là một lợi thế quan trọng...
Trong bối cảnh thương mại điện tử B2B đang nhanh chóng trở thành một cấu phần của hoạt động kinh doanh toàn cầu, Việt Nam đã đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử vào năm 2030. Tuy nhiên, việc chuyển một chữ ký từ giấy sang môi trường số là quá trình thay đổi mô hình giao dịch, từ hợp đồng, xác thực, lưu trữ dữ liệu đến logistics, thanh toán và quản trị...
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 18 đến chiều 19/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ và làm hơn 430 ha lúa hè thu bị đổ, ngã...
Đắk Lắk và các đối tác Trung Quốc đang hướng tới chuyển từ giao dịch sầu riêng theo mùa vụ sang hợp tác chuỗi giá trị dài hạn, tập trung vào chuẩn hóa vùng trồng, số hóa truy xuất nguồn gốc, phát triển kho lạnh, logistics và chế biến sâu...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).