Thứ Năm, 20/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

H Huyền Vy

Trước biến động của thị trường thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày 20/8 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 600 đồng, riêng dầu điêzen tăng tới 1.310 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ chiều 20/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.
Giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ chiều 20/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.

Chiều 20/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.833 đồng/lít (tăng 598 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 835 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.668 đồng/lít (tăng 549 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.543 đồng/lít (tăng 1.310 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.689 đồng/kg (tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 20/8/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 20/8/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 19/8/2026. Nguồn:MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 19/8/2026. Nguồn:MOIT.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 13/8/2026 và kỳ điều hành ngày 20/8/2026 là: 112,670 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,59%); 116,590 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,42%); 160,312 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 9,269 USD/thùng, tương đương tăng 6,14%); 593,598 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 35,605 USD/tấn, tương đương tăng 6,38%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 20/8/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.533 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.760 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.132 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.657 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.668 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.274 VNĐ/lít; Lào: 39.024 VNĐ/lít; Trung Quốc: 28.640 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.543 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Điều chỉnh giá xăng dầu VnEconomy giá xăng dầu Việt Nam VnEconomy giá xăng E5RON92 VnEconomy Quỹ bình ổn giá xăng dầu VnEconomy tăng giá xăng dầu 2026 VnEconomy tình hình xăng dầu Trung Đông VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI

Ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI

Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu bộ máy quản lý cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", đồng thời giao 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bứt phá và vươn tầm quốc tế...

Việt Nam đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp làm chủ công nghệ giao dịch số vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp làm chủ công nghệ giao dịch số vào năm 2030

Trong bối cảnh thương mại điện tử B2B đang nhanh chóng trở thành một cấu phần của hoạt động kinh doanh toàn cầu, Việt Nam đã đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử vào năm 2030. Tuy nhiên, việc chuyển một chữ ký từ giấy sang môi trường số là quá trình thay đổi mô hình giao dịch, từ hợp đồng, xác thực, lưu trữ dữ liệu đến logistics, thanh toán và quản trị...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy