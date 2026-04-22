Xăng E10: Giải pháp giảm giá và tự chủ năng lượng

Trong kịch bản giá dầu thế giới biến động cực đoan, việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) được xác định là một trong những công cụ kỹ thuật và thị trường quan trọng để giảm áp đối với giá mặt hàng xăng dầu trong nước, đồng thời nâng cao tự chủ năng lượng...

Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) không chỉ là một biện pháp bảo vệ môi trường mà còn là một chiến lược quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào xăng khoáng nhập khẩu. Điều này tạo ra một "lá chắn" bảo vệ an ninh xăng dầu quốc gia trước những cú sốc giá cả thế giới.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, việc triển khai chuyển đổi sang xăng sinh học E10 đã được Bộ Công Thương ban hành thông qua Thông tư số 50/2025/TT-BCT. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Các đơn vị như Petrolimex và PVOIL đã triển khai thử nghiệm xăng E10 từ sớm tại Hà Nội, Hải Phòng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam trong việc chuyển đổi này.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nhấn mạnh rằng dù lộ trình xăng sinh học của Việt Nam có phần chậm hơn so với các nước trong khu vực và thế giới, nhưng các doanh nghiệp trong nước đã có ý thức đầu tư nâng cấp bồn, bể, cột bơm và trang thiết bị kỹ thuật từ hơn 10 năm trước. Điều này giúp giảm bớt chi phí đầu tư thêm cho chương trình xăng sinh học, đồng thời mang lại giá trị lớn trong việc bảo vệ môi trường và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai xăng E10. Trong hơn 5 năm kinh doanh xăng E5, không có sự cố kỹ thuật nào xảy ra, cũng như khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng sản phẩm. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng thích ứng của hệ thống đối với xăng E10.

Việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) được xác định là một trong những công cụ kỹ thuật và thị trường quan trọng để giảm áp đối với giá mặt hàng xăng dầu trong nước. Ông Tuấn cho biết khi giá xăng khoáng tăng mạnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan điều hành theo hướng tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, tận dụng nguồn Ethanol trong nước để thay thế một phần xăng nền nhập khẩu, giúp tiết kiệm khoảng 10%.

Để xăng E10 thực sự có sức cạnh tranh và được thị trường, người tiêu dùng đón nhận, ông Tuấn nhấn mạnh định hướng chính sách tạo chênh lệch giá hợp lý so với xăng khoáng, qua đó khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi một cách tự nhiên, phù hợp với cơ chế thị trường. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế theo hướng ưu đãi đối với xăng sinh học, nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-16-2026.html