Xót xa cảnh bản làng biên giới tan hoang sau lũ dữ

Tối ngày 23/7, theo thông tin từ UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An theo thống kê sơ bộ, có 231 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 109 nhà bị thiệt hại trên 70%, 122 nhà bị hư hỏng 50-70%.

Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 bị trôi nhiều hạng mục như phòng học, bàn ghế, ti-vi, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và công trình thủy lợi hiện chưa thể tiếp cận để thống kê thiệt hại.

Chiều tối 23/7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi chung tay ủng hộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Wipha (bão số 3) gây ra.

Chiều ngày 23/7, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Wipha) gây ra.

Lời kêu gọi nêu rõ, những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, Nghệ An phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, đổ sập, hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi trồng thủy hải sản bị ngập úng, mất trắng. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ. Một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ công nhân viên chức, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài… bằng tình cảm và trách nhiệm hãy chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Thời gian tiếp nhận từ ngày 23/7 đến 30/8.

Thông tin tiếp nhận: Tên tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An - Số tài khoản 5108856666 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Nội dung chuyển khoản "Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai".

Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - số 2 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.