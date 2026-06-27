Xu hướng chăm da 2026: Kem dưỡng kết hợp kem chống nắng
MMỹ An
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Thay vì cố thêm một bước vào quy trình chăm da vốn đã dày đặc, tại sao không đầu tư vào một sản phẩm vừa dưỡng ẩm, vừa chống nắng hiệu quả?
Ít bước hơn, hiệu quả hơn - đó là triết lý chăm da thông minh mùa hè này. Những sản phẩm đa năng kết hợp giữa kem dưỡng và kem chống nắng ngày càng được cải tiến đáng kể - vừa bảo vệ da khỏi tia UV, vừa nuôi dưỡng làn da bằng các thành phần chủ lực như ceramide, hyaluronic acid, glycerin và squalane. Thêm vào đó, các công thức sản phẩm mới hiện nay thường tan đều trên nhiều tông da mà không để lại vệt trắng khó chịu.
Dù hai khái niệm thường được dùng thay thế cho nhau, kem dưỡng có SPF và kem chống nắng dưỡng ẩm thực ra không hoàn toàn giống nhau. Kem chống nắng dưỡng ẩm là sản phẩm vừa chắn tia UV vừa cấp ẩm cho da. Còn kem dưỡng có SPF thì ưu tiên dưỡng ẩm là chính, chống nắng chỉ là lợi ích đi kèm.
Đây là sự khác biệt quan trọng, đặc biệt vì hầu hết mọi người đều không thoa đủ lượng sản phẩm - hay không thoa lại đủ thường xuyên trong ngày - để đạt được mức bảo vệ cần thiết.
Khác với kem chống nắng thông thường, kem chống nắng dưỡng ẩm chứa thêm các thành phần giúp làm mềm da (emollient như ceramide), giữ ẩm (humectant như hyaluronic acid, glycerin) và ngăn thoát hơi nước (occlusive như dimethicone).
Nếu kem dưỡng của bạn có SPF 30 trở lên, về mặt kỹ thuật bạn không cần dùng thêm kem chống nắng riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thoa đủ lượng - thông thường tương đương hai ngón tay - trải đều lên toàn bộ mặt và cổ.
Dưới đây là những sản phẩm kem dưỡng chống nắng đáng thử cho ngày hè.
LA ROCHE-POSAY TOLERIANE DOUBLE REPAIR FACE MOISTURIZER SPF 30
Dù bạn là tín đồ của dược mỹ phẩm Pháp hay đơn giản là ưa những sản phẩm bình dân đáng tin cậy, cái tên La Roche-Posay chắc chắn không xa lạ. Kem dưỡng Double Repair Face Moisturizer là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu, với thành phần nước suối nhiệt, ceramide, allantoin và niacinamide giúp phục hồi độ ẩm, làm dịu và cân bằng tông da.
Đặc biệt, sản phẩm rất phù hợp cho những người có làn da da khô và da nhạy cảm. Sản phẩm thấm đều và dễ dùng, phù hợp cho mọi người. Thêm một điểm cộng là nó không chứa dầu và không gây bít tắc lỗ chân lông, nên hoàn toàn an toàn cho da mụn.
BIORE UV AQUA RICH DAILY HYDRATING FACIAL MOISTURIZER
Sản phẩm dưỡng ẩm chống nắng có SPF 50 này sở hữu kết cấu nhẹ như nước, giúp có thể thoa lại nhiều lần trong ngày mà da không bị bóng nhờn. Với công thức chống nắng hóa học gồm avobenzone, homosalate, octisalate và octocrylene, sản phẩm mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng, kết hợp hyaluronic acid giữ ẩm lâu dài.
Đây là một trong những sản phẩm kem dưỡng chống nắng bán chạy nhất tại Nhật Bản nhờ lớp hoàn thiện trên da trong suốt, không để lại vệt trắng - lý tưởng cho việc sử dụng hàng ngày.
CLINIQUE MOISTURE SURGE BROAD SPECTRUM SPF 28
Sản phẩm Moisture Surge của Clinique có kết cấu nhẹ bồng như mây, tan đều trên da và giải quyết hiệu quả các vấn đề khô da và xỉn màu nhờ công thức độc quyền aloe bioferment - hỗn hợp lactobacillus, nước lô hội hoạt hóa, bột chiết xuất lô hội hữu cơ - cùng hyaluronic acid và provitamin D.
Kem dưỡng này được đánh giá cao bởi không chứa hương liệu, khiến sản phẩm phù hợp cho cả da nhạy cảm. Tuy nhiên, với chỉ số SPF 28, bạn nên dùng kết hợp thêm kem chống nắng riêng có SPF 30 trở lên để đảm bảo bảo vệ tốt hơn.
CERAVE FACIAL MOISTURISING LOTION AM SPF 50
Đối với những ai muốn tối giản hóa quy trình buổi sáng mà không đánh đổi hiệu quả, kem dưỡng chống nắng CeraVe AM là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm tích hợp dưỡng ẩm và chống nắng SPF 50 trong một bước duy nhất - đủ để bảo vệ da toàn diện khỏi tia UVA/UVB mà không khiến quy trình chăm da trở nên phức tạp.
Điểm mạnh của CeraVe AM nằm ở công thức chứa 3 loại ceramide cùng công nghệ MVE giúp duy trì độ ẩm suốt 24 giờ, kết hợp niacinamide làm dịu da và hyaluronic acid giữ ẩm tối ưu. Kết cấu sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh, để lại cảm giác da mềm mịn và thoáng nhẹ suốt cả ngày - không hề bết dính hay bóng nhờn, ngay cả khi dùng dưới lớp trang điểm.
Kem dưỡng có SPF thường "nhẹ nhàng" hơn kem chống nắng thông thường về kết cấu khi có khả năng thẩm thấu tốt hơn và không để lại lớp bóng nhờn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên hoàn toàn bỏ qua kem chống nắng riêng.
Cả hai loại đều có nhiều mức SPF khác nhau, nhưng kem dưỡng có SPF thường chứa chỉ số thấp hơn. Dù có thể đạt hiệu quả tương đương kem chống nắng truyền thống nếu chỉ số và loại SPF tương đồng, vấn đề thực tế là người dùng thường không thoa đủ lượng kem dưỡng như họ thoa kem chống nắng, và cũng ít khi thoa lại trong ngày.
Nói tóm lại: nếu bạn thoa kem dưỡng có SPF với đủ lượng khuyến nghị (tương đương hai ngón tay, hoặc khoảng một shot glass cho cả mặt), bạn đã được bảo vệ cơ bản. Để tăng cường thêm, có thể bổ sung bằng xịt khoáng có SPF, phấn phủ chống nắng, hoặc kem chống nắng có màu trong ngày.
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