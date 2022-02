Xuất hiện dự báo Vn-Index có thể đạt 1.950 điểm ngay trong năm 2022

Cụ thể, theo Mirae Asset, mức định giá P/E của VN-Index, thị trường đã điều chỉnh đáng kể từ mức trung bình 10 năm cộng 1 độ lệch chuẩn (P/E 17,3 lần) xuống còn 16,7 lần, tuy nhiên vẫn cao hơn mức trung bình 10 năm là 14,9 lần.

Xét lại lịch sử giao dịch 1 năm gần nhất, các cổ phiếu vốn hóa lớn đại diện chỉ số VN30 đang giao dịch ở mức thấp và tương đối hấp dẫn hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (đại diện là VN70), cũng như thị trường chung đại diện là VN-Index.

So sánh tương quan với các thị trường trên thế giới và thị trường trong khu vực, thị trường Việt Nam đang được giao dịch ở mức P/E tương đối phù hợp với mức ROE cao. Mức P/E giao dịch hiện tại của VN-Index dù cao hơn các thị trường cận biên và mới nổi, nhưng thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, và Philippines.

Tuy nhiên với triển vọng hồi phục kinh tế và tăng trưởng EPS cao, Mirase Asset đánh giá cao khả năng Việt Nam vẫn duy trì được mức ROE cao.

Theo thống kê Bloomberg, EPS của VN-Index được kỳ vọng tăng trưởng 19% YoY trong năm 2022, cao hơn hầu hết các thị trường khác trong khu vực, ngoại trừ Philippines. Tuy nhiên, dù kỳ vọng mức tăng trưởng EPS của Philippines (PCOMP) trong năm 2022 lên đến hơn 31% YoY, thì mức EPS năm 2022 dự phóng vẫn thấp hơn 4% so với thời điểm trước dịch. Do vậy, thị trường Việt Nam vẫn đang được định giá tương đối hấp dẫn so với nhiều thị trường khác trong khu vực.

Trong nước, hầu hết các hoạt động kinh tế đã được khôi phục hoàn toàn nhờ gia tăng mức độ thích ứng với chiến lược sống chung với dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc xin. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro bao gồm các biến chủng mới, sự thay đổi trong định hướng chính sách tiền tệ và tài khóa toàn cầu, nợ xấu, và lạm phát.

Do vậy, công ty chứng khoán này cho rằng thị trường chứng khoán sẽ biến động hơn trong năm 2022.

Theo thống kê kết quả kinh doanh năm 2021, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE (228 trong tổng số 405 công ty đã công bố) tăng trưởng khoảng 39% so với cùng kỳ. Theo ước tính, tăng trưởng EPS năm 2021 của cả sàn HOSE cũng khoảng 39%, năm 2022 được kỳ vọng đạt gần 19%.

Trong đó, các ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ, Phần mềm và dịch vụ, và Bất động sản sẽ có mức tăng trưởng cao hơn thị trường chung trong năm 2022.

Tính chung mức tăng trưởng kép CAGR 2020-2022, EPS thị trường kỳ vọng tăng trưởng 28,6% (tương đương mức đồng thuận chung của thị trường theo thống kê Bloomberg). Tương ứng, chúng tôi giữ nguyên mức dự phóng kịch

bản cơ sở cho VN-Index ở mức 1700 điểm, tương ứng với mức P/E hợp lý khoảng 16 lần và mức tăng trưởng kép CAGR 2020-2022 của EPS khoảng 28%.

Với kỳ vọng thị trường sẽ biến động hơn trong năm 2022, Mirae Asset cập nhật vùng biến động kỳ vọng cho VN-Index từ 1420 đến 1950 điểm, tương ứng P/E dao động từ 14 đến 18 lần và mức tăng trưởng kép EPS giai đoạn 2020-2022 từ 26% đến 30%/năm.