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Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tăng mạnh, cả nước nhập siêu 16,65 tỷ USD

H Huyền Vy

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ tăng nhập khẩu (33,4%) cao hơn xuất khẩu (21,0%) nên cả nước ghi nhận mức nhập siêu 16,65 tỷ USD, nhưng kết quả này cũng phản ánh nhu cầu đầu vào mở rộng và sản xuất phục hồi mạnh, nhất là khu vực FDI…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/7, trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 104,22 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,0%; nhập khẩu tăng 33,4%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 6/20226 đạt 50,79 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,01 tỷ USD, tăng 10,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 40,78 tỷ USD, tăng 7,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2026 tăng 28,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15,0%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 31,8%.

Trong quý 2/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 143,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,8% so với quý 1/2026.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,51 tỷ USD, tăng 4,6%, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 213,01 tỷ USD, tăng 26,0%, chiếm 79,9%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62,6%).

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 239,8 tỷ USD, chiếm 90,0%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 19,23 tỷ USD, chiếm 7,2%; nhóm hàng thủy sản đạt 5,76 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,73 tỷ USD, chiếm 0,6%. 

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2026 đạt 53,43 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,19 tỷ USD, tăng 7,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,24 tỷ USD, tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2026 tăng 45,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 32,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50,4%.

Trong quý 2/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 23,7% so với quý 1/2026.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 78,46 tỷ USD, tăng 24,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 204,71 tỷ USD, tăng 37,3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 51,0%).

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 266,4 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,0%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 16,77 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 115,2 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 75,3 tỷ USD tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 21,9 tỷ USD, tăng 15,2%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,2 tỷ USD, giảm 5,0%; nhập siêu từ Trung Quốc 77,3 tỷ USD, tăng 39,0%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,4 tỷ USD, tăng 81,0%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD, tăng 36,1%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 nhập siêu 2,64 tỷ USD, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 16,65 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,95 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,95 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,3 tỷ USD.

Trong quý 2/2026, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 8,24 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước và giảm 10,3% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 11,81 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5,9% so với quý trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 17,42 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 9,0 tỷ USD (chiếm 51,7% tổng kim ngạch), tăng 18,1%; dịch vụ vận tải đạt 5,1 tỷ USD (chiếm 29,3%), tăng 34,0%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 22,96 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 8,97 tỷ USD), tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 10,25 tỷ USD (chiếm 44,6% tổng kim ngạch), tăng 32,2%; dịch vụ du lịch đạt 8,05 tỷ USD (chiếm 35,1%), tăng 12,7%.

Nhập siêu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 là 5,54 tỷ USD.

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