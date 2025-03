YEG nâng vốn điều lệ lên hơn 1.900 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán vào ngày 11/3, Yeah1 đã phân phối toàn bộ hơn 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Trong đó, 51,87 triệu cổ phiếu được phân phối cho 5.793 nhà đầu tư trong thời gian từ ngày 3/2 đến 3/3 và 2,92 triệu cổ phiếu được phân phối cho 3 nhà đầu tư trong thời gian từ 7-11/3.

Trong tổng số 5.796 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này có 5.741 nhà đầu tư trong nước được phân phối 50,5 triệu cổ phiếu và 55 nhà đầu tư nước ngoài được phân phối hơn 4,2 triệu cổ phiếu.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 4 hoặc tháng 5/2025, sau khi công ty hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại HoSE.

Sau khi trừ đi các chi phí, Yeah1 thu ròng gần 547,9 tỷ đồng từ đợt chào bán. Mục đích chào bán là nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà công ty đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc đầu tư dưới các hình thức khác để phát triển hoạt động kinh doanh công ty, thực hiện các kế hoạch góp vốn, bổ sung vốn lưu động của công ty, cơ cấu lại các khoản nợ).

Qua đó, Yeah1 chính thức nâng vốn điều lệ từ 1.370 tỷ đồng lên hơn 1.918 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, YEG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 tăng hơn 401% từ 14 tỷ lên hơn 71 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Tập đoàn đã đạt được hiệu quả trong các mảng kinh doanh - trong đó đóng góp nhiều nhất là từ hoạt động quảng cáo trên đa nền tảng, sự kiện giải trí...Lũy kế cả năm đạt 126,77 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo, truyền thông tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ dẫn đến sự gia tăng của lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn,

Năm 2024, Yeah1 xây dựng 2 kịch bản kinh doanh - trong đó, nếu điều kiện thuận lợi, Công ty dự kiến doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng; và nếu ở điều kiện trung bình, doanh thu dự kiến 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 65 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2024 với lãi sau thuế đạt 126,77 tỷ đồng, Yeah1 đã hoàn thành 120,7% so với kế hoạch lãi 105 tỷ đồng và hoàn thành 195% so với kế hoạch lãi 65 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu YEG giảm về còn 15.850 đồng/cổ phiếu.