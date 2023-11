Yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền các quận huyện, TP. Thủ Đức về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao từng sở, ngành, các địa phương tập trung giải quyết thủ tục đầu tư có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng thời gian yêu cầu.

Cụ thể, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân TP.HCM về điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (Q.Tân Bình). Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Uỷ ban nhân dân Quận 3 triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2, thẩm định giá và hoàn chỉnh hồ sơ, phương án và ban hành giá bồi thường để giải ngân trước 31/12/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được yêu cầu phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Hiện nay, Thủ Đức còn khoảng 146 hộ chưa được chi trả và 277 hộ chưa bàn giao mặt bằng và huyện Bình Chánh còn 156 hộ chưa được chi trả bồi thường, 99 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận 3 tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án metro số 2 còn vướng chủ yếu là đoạn qua quận 3 khi chưa chốt được phương án đền bù.

Trước đó, theo báo cáo của Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), đến nay dự án metro số 2 đã hoàn tất giải quyết bồi thường 87% mặt bằng; trong đó, các quận 1, 10, 12 và Tân Phú đạt 100%. Quận Tân Bình hiện còn 8 hộ dân và riêng quận 3 nhiều nhất, với 77 hộ dân chưa giải quyết xong; các ngành chức năng đang cố gắng đẩy nhanh trong năm 2024.

TP.HCM: Vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so kế hoạch.

Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh); Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, rà soát, báo cáo các nội dung liên quan dự án chống ngập; Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Về công tác chỉ đạo chung, Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường chịu trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tham mưu, giải quyết vướng mắc của các địa phương và chủ đầu tư liên quan đến quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố được giao khẩn trương xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định, phê duyệt giá từng căn hộ để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà, công trình nhiều hộ, nhiều tầng để áp giá bồi thường cho các dự án.

Về công tác báo cáo, các cơ quan, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, chậm nhất vào 5 giờ chiều thứ tư hằng tuần.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng giao trách nhiệm riêng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, Sở này có trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dẫn Thành phố phương án xử lý các dự án bị chậm tiến độ thực hiện, phải kéo dài thời gian thực hiện hơn so với thời gian quy định (nhóm A là 6 năm, nhóm B là 4 năm, nhóm C là 3 năm); đồng thời đề xuất xử lý nghiêm, có hình thức chế tài các đơn vị chậm tiến độ thực hiện dự án do lỗi chủ quan.