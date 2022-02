Zenith ra mắt mẫu đồng hồ giới hạn lấy cảm hứng từ “Lupin Đệ Tam”

Bắt đầu từ năm 2019, Zenith đã lựa chọn bộ manga Lupin Đệ Tam làm nguồn cảm hứng sáng tạo cho những mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn của hãng. Sau khi phát hành hai phiên bản đồng hồ đặc biệt từ màn hợp tác, thương hiệu Thụy Sĩ mới đây đã cho ra mắt chiếc đồng hồ thứ 3.

Đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng trong bộ ba đồng hồ lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh và anime Nhật Bản này. Hai chiếc Chronomasters đầu tiên trong loạt phiên bản giới hạn Lupin Đệ Tam có các mặt số chưa được sản xuất trước đây. Các thiết kế đến trực tiếp từ các tập của bộ anime, và cả hai đều có tính thẩm mỹ cổ điển. Tuy nhiên, đối với phiên bản cuối cùng, Zenith đã kết hợp tất cả những vẻ đẹp của hai mặt số trước để có một giao diện thật bắt mắt.

Đồng hồ Chronomaster Revival Lupin the Third – Final Edition có bộ vỏ 37mm bằng titanium trong tạo hình của một chiếc thùng rượu với mặt số hai màu đen-trắng tương phản. Phần nửa mặt số màu đen được trang bị các bộ đếm màu xám, cùng vạch chỉ giờ và kim đồng hồ mạ vàng. Nửa mặt số màu trắng còn lại sở hữu các bộ đếm màu đen tương phản cùng lớp dạ quang Super-LumiNova màu be. Cỗ máy thời gian này được sản xuất giới hạn chỉ 250 chiếc.







Giống như các phiên bản trước đó, chiếc đồng hồ mới sở hữu một thang đo tachymetric, ba bộ đếm giờ và bộ chuyển động El Primero với tần số dao động là 36.000 VpH và khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ. Thương hiệu đã trải qua nhiều thách thức để tạo ra mặt số độc đáo cho phiên bản lần này. Trong quá trình sản xuất, mặt số được hoàn thiện với lớp màu trắng bạc ở nửa bên phải, sau đó các bộ đếm giờ màu đen được khắc ngay trên mặt số trong khi phần còn lại của nó được bảo vệ bằng một lớp sơn mài trong suốt và không màu.

Phủ lớp màu xám thứ ba lên phần tối hơn của các bộ đếm đồng hồ là một công đoạn tỉ mỉ khác, khiến cho việc chế tác một mặt số hoàn hảo trở nên thêm phần khó khăn. Zenith thừa nhận việc tái tạo lại hiệu ứng mặt số kép cho cả bộ sưu tập “gần như là một điều không thể, nhưng thành quả đạt được thật đáng với nỗ lực bỏ ra”.

Lupin Đệ Tam xuất phát là loạt truyện tranh manga được xuất bản vào năm 1967. Không lâu sau đó, vào năm 1969, El Primero của Zenith được giới thiệu là bộ máy chronograph tự động tần số cao đầu tiên trên thế giới. Theo nhà sản xuất đồng hồ, các nhà sáng tạo của bộ manga đã được truyền cảm hứng từ El Primero đến mức họ đưa nó vào tập đầu tiên và cuối cùng của anime mùa đầu tiên, ra mắt vào tháng 10 năm 1971.

Được tạo ra bởi Monkey Punch, bộ anime xoay quanh Arsène Lupin III, một tên trộm bị truy nã quốc tế. Anh ta đã đồng hành cùng Daisuke Jigen, một tay súng thiện xạ và Fujiko Mine, người đóng vai người yêu của Lupin, họ cùng nhau thách thức hoặc trộm của các nhóm cướp bất chính khác. Chiếc đồng hồ đeo tay Jigen diện trong tập đầu tiên của loạt phim hoạt hình là chiếc đồng hồ bấm giờ Zenith tương tự như chiếc A384. Nó có mặt số màu đen không tồn tại với các thanh ghi chronograph màu xám, một máy đo tốc độ màu xám, các kim và chỉ số mạ vàng. Zenith đã sản xuất chiếc đồng hồ này vào năm 2019 với số lượng giới hạn 50 chiếc cho thị trường nội địa Nhật Bản.

Chiếc đồng hồ thứ hai trên cổ tay của Jigen trong tập cuối cùng của loạt phim đầu tiên. Nó có mặt số gấu trúc, giống như A384 ngoài đời thực, nhưng có thang đo tachymeter màu trắng thay vì màu đen. Đĩa ngày màu đen và kim giây chronograph màu đen cũng khiến nó trở nên khác biệt với bản sao ngoài đời thực. Zenith đưa đồng hồ vào cuộc sống vào năm 2020 dưới dạng phiên bản giới hạn 200 chiếc có sẵn trên toàn thế giới.

Từ đó có thể thấy, mẫu Final Edition có mặt số chia theo đường chéo kết hợp thẩm mỹ của cả hai phiên bản tiền nhiệm. Ngoài kim giây chronograph màu trắng không lấy cảm hứng từ hai mẫu đồng hồ trước, điểm độc đáo khác của phiên bản Lupin cuối cùng này chính là vỏ và dây đeo hoàn toàn bằng titan.

Dù đã bỏ lỡ hai phiên bản đồng hồ đầu tiên đã phát hành hay muốn hoàn thành bộ sưu tập của mình, bạn có thể đặt hàng trước đồng hồ Chronomaster Revival Lupin the Third – Final Edition ngay bây giờ với giá 10.000 USD trên website của Zenith. Theo trang web, các đơn đặt hàng sẽ được giao trước ngày 31/3.