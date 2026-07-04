15 nhà sản xuất ô tô lớn nhất nhất thế giới thay đổi thế nào trong 5 năm qua?

Dựa trên dữ liệu hàng năm của F&I Tools, đồ họa này xếp hạng 15 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới theo số xe bán ra trong giai đoạn 2020-2025. Qua đó, có thể thấy rõ những hãng xe nào đã bứt phá và những hãng nào tụt lại trong 5 năm qua.
Với hơn 11 triệu xe bán ra trong năm 2025, Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Trong suốt thập niên 2020, tập đoàn ô tô Nhật Bản này luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Theo sau là Volkswagen, với doanh số gần 9 triệu xe trong năm 2025. Toyota và Volkswagen cũng lần lượt là những doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản và châu Âu.
Tuy nhiên, không phải hãng xe Nhật Bản nào cũng giữ được vị thế. Honda đã giảm từ vị trí thứ 5 năm 2020 xuống thứ 8 năm 2025. Trong cùng giai đoạn, Nissan cũng tụt từ vị trí thứ 7 xuống thứ 10.
Tại châu Âu, giai đoạn sau đại dịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Mercedes-Benz và Renault đều có doanh số năm 2025 thấp hơn so với năm 2020, trong khi BMW tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng.
Để duy trì sức cạnh tranh, một số hãng xe châu Âu và Mỹ đã chọn con đường sáp nhập. Fiat-Chrysler, vốn là sự kết hợp giữa một hãng xe lớn của Italy và một hãng xe Mỹ, đã sáp nhập với đối thủ Pháp PSA Group để thành lập Stellantis vào năm 2021. Đến năm 2025, Stellantis đứng thứ 5 thế giới, với 5,6 triệu xe bán ra.
Trong khi đó, Trung Quốc đang nổi lên như một trung tâm mới của ngành ô tô toàn cầu. Trái ngược với khó khăn của các hãng xe truyền thống tại châu Âu và Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD và Geely ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2020.
Phải tới năm 2023, BYD, tên viết tắt của “Build Your Dreams”, mới lọt vào nhóm 15 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Sang năm 2024, công ty này bứt phá mạnh với hơn 4,1 triệu xe bán ra trên toàn cầu.
BYD hiện là một trong những tên tuổi lớn của thị trường xe điện. Hãng này bán nhiều xe hơn đáng kể so với những thương hiệu xe điện nổi tiếng hơn như Tesla, dù gần như không hiện diện tại Mỹ.
Tương tự BYD, Geely cũng mở rộng nhanh trên thị trường quốc tế. Doanh số toàn cầu của hãng tăng gấp hơn hai lần, từ 1,3 triệu xe năm 2020 lên hơn 3 triệu xe năm 2025.
Tại Mỹ, nếu loại trừ Chrysler vì thương hiệu này hiện thuộc Stellantis, các hãng xe truyền thống vẫn gặp khó trong việc mở rộng thị phần toàn cầu. Một nguyên nhân lớn là sức ép cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài có chi phí sản xuất thấp hơn.
Doanh số của General Motors (GM), nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại Mỹ, năm 2025 giảm khoảng 500.000 xe so với năm 2020. Ford có kết quả tích cực hơn, với doanh số tăng khoảng 450.000 xe trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với một số đối thủ châu Á. Chẳng hạn, doanh số toàn cầu của hãng xe Nhật Suzuki đã tăng gấp hơn hai lần, từ gần 1,5 triệu xe năm 2020 lên gần 3,3 triệu xe năm 2025.
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