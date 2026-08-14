Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau báo cáo PPI, dầu sụt giá vì tin tốt về xuất khẩu dầu qua Hormuz

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/8), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư lạc quan với cú giảm khá mạnh của giá dầu và số liệu lạm phát bán buôn yếu hơn dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,65%, đạt 7.798,99 điểm. Không chỉ có mức điểm chốt phiên cao kỷ lục, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ còn lập kỷ lục nội phiên khi có thời điểm vượt qua mốc 7.800 điểm lần đầu tiên trong lịch sử.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,81%, chốt ở mức 26.803,03 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 69,72 điểm, tương đương 0,13%, đạt 53,839,99 điểm.

Cổ phiếu chip nhớ và các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giữ vai trò chủ lực trong phiên tăng này. Hai cổ phiếu chip nhớ đình đám là Sandisk và Micron tăng tương ứng 13,7% và 4,2%. Cổ phiếu Microsoft tăng 1% và Meta Platforms tăng 2,8%.

Theo giới phân tích, dự báo doanh thu và lợi nhuận khả quan mà các công ty như Microsoft và Amazon đưa ra trong những tuần gần đây đã giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về những khoản chi tiêu khổng lồ để xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

“Xu hướng bùng nổ của cổ phiếu công nghệ được dẫn dắt bởi lợi nhuận liên quan tới AI vẫn đang tiếp tục. Đây là một sự bùng nổ dựa vào lợi nhuận, không phải là một bong bóng”, CEO Jay Hatfield của công ty. Infrastructure Capital Advisors nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, cũng có một vài cổ phiếu công nghệ rớt giá mạnh trong phiên này. Cisco Systems giảm hơn 8% sau khi báo cáo tài chính hàng quý mới nhất của công ty không gây được ấn tượng tích cực với nhà đầu tư.

Mối lo về lãi suất tăng tiếp tục dịu đi cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) đi ngang trong tháng 7 so với tháng trước, thay vì tăng 0,2% như dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Số liệu điều chỉnh cho thấy chỉ số này giảm 0,1% trong tháng 6, thay vì giảm 0,3% như công bố lần đầu.

PPI lõi, thước đo không tính giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo là tăng 0,3%.

So với cùng kỳ năm trước, PPI toàn phần tăng 4,7% và PPI lõi tăng 4,2%, cũng đều thấp hơn so với dự báo.

Sau báo cáo này, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 35% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 40% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Cùng với đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới tăng lên mức 65%.

Trước đó, vào hôm thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 với những con số phù hợp với dự báo. Số liệu CPI cũng đã làm suy yếu khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Bức tranh lạm phát ở thời điểm hiện tại không tới mức căng thẳng để làm trệch hướng một thị trường chứng khoán đang tăng trưởng nhờ lợi nhuận của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, cũng phải chờ xem Fed dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh sẽ diễn giải các số liệu lạm phát này như thế nào và sẽ có phản ứng ra sao. Bởi vậy, vẫn đang có một mức độ bất định trên thị trường. Nhưng dù sao, vào lúc này, số liệu CPI và PPI yếu đang hỗ trợ giá cổ phiếu”, trưởng nghiên cứu thị trường vốn Bill Merz của công ty US Bank Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 14%, còn Nasdaq tăng khoảng 15%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2%, đóng cửa ở mức 87,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,4%, đóng cửa ở mức 81,25 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đang lớn hơn nhiều so với ước tính của nhiều chuyên gia độc lập. Vào hôm thứ Tư, ông Wright nói lượng dầu xuất khẩu qua tuyến đường biển huyết mạch này đạt bình quân gần 9 triệu thùng/ngày trong 7 ngày gần nhất.

Cũng theo ông Wright, nếu tính cả xuất khẩu qua đường ống, lượng xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh đạt 15 triệu thùng/ngày, so với mức 20 triệu thùng/ngày đi qua eo biển Hormuz trước khi chiến tranh xảy ra.

Dù giảm phiên này, giá dầu vẫn tăng khoảng 4% từ đầu tuần tới nay do Mỹ và Iran vẫn chưa thể đạt được một thỏa thuận để mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Số liệu mà vị Bộ trưởng Mỹ đưa ra cao hơn nhiều so với ước tính của giới chuyên gia độc lập. Chẳng hạn, công ty TD Securities cho rằng xuất khẩu dầu qua Hormuz hiện nay chỉ đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày - một mức “không thể đủ cho thị trường”.

Giá dầu còn đương đầu áp lực giảm khi báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhiều hơn khoảng 510.000 thùng/ngày so với lần dự báo trước. Tuy nhiên, báo báo của IEA cũng cho biết nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm 6,3 triệu thùng/ngày trong tháng 7 vừa qua so với cùng kỳ năm trước, bao gồm mức giảm 8,3 triệu thùng/ngày của nguồn cung từ Vùng Vịnh.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn đầy rủi ro đối với các nhà vận tải biển, khi các vụ tấn công tàu thuyền liên tiếp xảy ra tại Vịnh Oman và Biển Đỏ trong tuần này. Vào ngày thứ Năm, lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Jizan của Saudi Arabia.

Tuần này, Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran tuyên bố sẽ chỉ mở lại tuyến đường biển này nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của họ. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ mới là bên nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Hormuz.

Tuần trước, chính quyền ông Trump đã hé lộ khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm thúc đẩy lưu thông qua eo biển này, nhưng đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được hiện thực hóa.