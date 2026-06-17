CEO Nvidia: Xã hội cần thích nghi với AI như từng làm quen với ô tô

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ông Huang từ lâu lạc quan rằng AI có thể nhanh chóng làm thay đổi xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và tạo ra thêm nhiều đột phá khoa học.

THÍCH NGHI VỚI AI GIỐNG NHƯ VỚI Ô TÔ TRƯỚC ĐÂY

Tuy nhiên, với tư cách người đứng đầu một công ty con chip đang phát AI, ông Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác trong ngành đang phải đối mặt với mối lo ngại ngày càng lớn của công chúng về những tác động tiêu cực mà công nghệ này có thể gây ra.

Ông Huang cho rằng mình cần lên tiếng trước những ý kiến cảnh báo AI có thể gây mất việc làm, làm gia tăng bất bình đẳng, thậm chí đe dọa loài người.

“Chúng ta cần xây dựng những chuẩn mực xã hội mới. Tôi cho rằng mọi người nên sử dụng AI. Hãy thử tiếp cận và trải nghiệm công nghệ này”, ông Huang nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Ông Huang đưa ra quan điểm trên trong bối cảnh AI ngày càng trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ. Nhiều ý kiến phản đối kế hoạch xây thêm trung tâm dữ liệu, trong khi không ít người lo ngại tốc độ ứng dụng AI quá nhanh có thể dẫn tới làn sóng sa thải, nhất là với những lao động không có mạng lưới an sinh vững chắc.

Những lo ngại này có nguy cơ làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng đối với AI, đúng lúc Mỹ bước vào cuộc đua công nghệ với Trung Quốc. Theo ông Huang, Mỹ chỉ có thể giành lợi thế nếu tiếp tục cởi mở với cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực AI.

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến ông trở thành mục tiêu chỉ trích của một số nghị sĩ Dân chủ. Dù vậy, vị CEO nhấn mạnh rằng sức mạnh tính toán do AI tạo ra có vai trò quan trọng trong việc đưa việc làm sản xuất trở lại Mỹ - mục tiêu đã được nhiều đời chính quyền đưa ra nhưng chưa đạt được kết quả bền vững.

Ở tuổi 63, ông Huang cho biết mình đã chứng kiến công nghệ phát triển trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng AI đang giúp nhiều người tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn. Người dùng hiện có thể thiết kế website, phân tích các tài liệu phức tạp, hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu hoặc thậm chí lên kế hoạch cải tạo nhà bếp mà không cần biết lập trình hay viết phần mềm.

Dù lạc quan về AI, ông Huang cho rằng công nghệ này vẫn cần được quản lý ở một mức độ nhất định, đồng thời phải có các tiêu chuẩn an toàn từ chính phủ. Ông cũng nhấn mạnh an ninh quốc gia cần được đặt lên hàng đầu, nhất là khi AI đã trở thành một trong những động lực góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những năm gần đây.

“Xã hội có thể thích nghi với AI giống như đã từng thích nghi với ô tô. Ô tô từng bị xem là mối nguy đối với trẻ em, nhưng thay vì từ bỏ phương tiện này, xã hội đã thiết lập các chuẩn mực an toàn, như xây vỉa hè, kẻ vạch sang đường và không để trẻ em chơi dưới lòng đường”, ông Wang nói.

HOÀI NGHI VỀ Ý TƯỞNG CHÍNH PHỦ NẮM CỔ PHẦN TRONG CÁC CÔNG TY AI

Nvidia hiện có giá trị vốn hóa khoảng 5 nghìn tỷ USD, sau khi cổ phiếu tăng mạnh trong vài năm gần đây và đưa công ty trở thành doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Các công ty phát triển mô hình AI như OpenAI và Anthropic cũng có thể vượt mốc định giá 1 nghìn tỷ USD khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Dòng tiền chảy mạnh vào các công ty AI đã làm dấy lên những lo ngại mới về bất bình đẳng kinh tế. Gần đây, Tổng thống Trump tìm cách xoa dịu những lo ngại này khi đề cập khả năng chính phủ Mỹ nắm cổ phần trong các doanh nghiệp AI hàng đầu, nhằm giúp công chúng được hưởng lợi rộng rãi hơn từ sự phát triển của ngành. Ý tưởng này cũng từng được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Sam Altman, CEO OpenAI, đưa ra.

Tuy nhiên, ông Huang tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này. Theo ông, nước Mỹ đã được hưởng lợi từ sự phát triển của AI theo nhiều cách, không nhất thiết phải thông qua việc chính phủ nắm cổ phần trong các doanh nghiệp AI.

“Tôi thật sự không chắc họ muốn đạt được điều gì. Tôi chưa trao đổi với họ về vấn đề này. Nhưng cần nhớ rằng đây là các công ty Mỹ”, ông nói về ý tưởng trên.

Theo ông, thành công của doanh nghiệp AI giúp giá cổ phiếu tăng, trong khi rất nhiều người Mỹ là nhà đầu tư. Thành công đó cũng tạo ra nguồn thu thuế, qua đó hỗ trợ nhiều người Mỹ. Đó là chưa kể các công ty này còn tạo ra rất nhiều việc làm

Ông Huang cũng cho rằng sự phát triển của các công ty AI có thể giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng và phần cứng công nghệ đạt lợi nhuận cao hơn.

“Người Mỹ vốn đã có lợi ích trong các công ty Mỹ theo rất nhiều cách khác nhau”, ông Huang chỉ ra.

“AN NINH QUỐC GIA PHẢI LÀ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC AI”

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã thay đổi cách tiếp cận với AI, từ quản lý tương đối nhẹ tay sang can thiệp mạnh hơn. Chính phủ đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ đối với các mô hình AI mới nhất của Anthropic. Động thái này khiến Anthropic vào tuần trước phải ngừng cho công chúng truy cập các mô hình đó vì lo ngại an ninh.

Ông Trump cũng ký sắc lệnh kêu gọi các công ty tự nguyện gửi những mô hình AI mới cho chính phủ rà soát trước khi phát hành.

Ông Huang cho rằng việc chính phủ đặt an ninh quốc gia làm trọng tâm trong chính sách AI là cần thiết, nhưng các biện pháp quản lý phải đi kèm hướng dẫn rõ ràng.

“An ninh quốc gia luôn phải là ưu tiên hàng đầu đối với mọi công nghệ. Tuy nhiên, trước khi xây dựng chính sách kiểm soát xuất khẩu, cần xác định thật rõ rủi ro cụ thể mà chúng ta đang lo ngại”, ông Huang phát biểu.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, Nvidia từng phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhằm hạn chế công ty bán con chip sang Trung Quốc. Nvidia bác bỏ lập luận của chính quyền khi đó rằng lệnh cấm này sẽ giúp Mỹ duy trì lợi thế trong lĩnh vực AI.

Ông Huang từng cảnh báo các hạn chế như vậy có thể làm suy giảm khả năng Mỹ phát triển hệ sinh thái AI toàn cầu, trong khi Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cách tự phát triển các con chip tiên tiến.

CEO Nvidia cho rằng Mỹ đang ở vị thế dễ bị tổn thương do nguồn cung năng lượng chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cần lượng điện rất lớn để xử lý khối lượng tính toán khổng lồ. Điều này có thể gây thêm áp lực lên lưới điện.

Một số trung tâm dữ liệu có thể được xây dựng kèm nguồn điện riêng. Tuy nhiên, theo ông Huang, Mỹ vẫn ở vị thế bất lợi về năng lượng. Nếu không có thêm nguồn cung điện, nước này sẽ khó phát huy đầy đủ thế mạnh trong hạ tầng AI, mô hình AI và phát triển con chip.

“Mỹ đang tụt hậu nghiêm trọng trong sản xuất năng lượng. Chúng ta đã kìm hãm sản xuất năng lượng trong thời gian quá dài”, ông Huang chỉ ra.