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Ấn Độ: Giá nhiên liệu tăng gây “cơn sốt” thị trường ô tô điện

Bình Minh

19/06/2026, 10:30

Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thị trường ô tô điện Ấn Độ đang nóng lên, khi các nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này báo cáo sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán hàng và lượng khách hàng quan tâm đến xe chạy điện. Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao, một phần do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông sạch hơn ở quốc gia Nam Á tỷ dân.

Hai tập đoàn lớn là Mahindra Group và Tata Motors - chiếm gần 2/3 doanh số ô tô điện tại Ấn Độ và khoảng 1/4 tổng doanh số ô tô ở nước này - đang xem xét việc mở rộng năng lực sản xuất xe điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ô tô điện tại Ấn Độ đã tăng 65% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 năm nay, đạt hơn 55.000 chiếc. Sự gia tăng diễn ra cùng dịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi khuyến khích người dân Ấn Độ tiết kiệm nhiên liệu, làm việc tại nhà và sử dụng phương tiện công cộng hoặc điện để ứng phó với cú sốc năng lượng.

Cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đã phơi bày một điểm yếu lớn của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, khi nước này vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung nhiên liệu hóa thạch từ Trung Đông. Ấn Độ đã có 4 lần điều chỉnh tăng giá xăng và dầu diesel kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ông Anish Shah, CEO của Mahindra, cho biết công ty có thể đẩy nhanh kế hoạch mở rộng công suất sản xuất ô tô điện từ 8.000 xe mỗi tháng lên 12.000 xe trong vòng 6 tháng tới, thay vì mục tiêu ban đầu là vào tháng 3/2027. Mahindra đặt mục tiêu ô tô điện sẽ chiếm 30% danh mục sản phẩm của hãng vào năm 2030, tăng từ khoảng 10% hiện tại. Ông Shah cũng cho biết công ty có thể đạt được mục tiêu này nhanh hơn dự kiến.

Trong khi đó, bộ phận xe con của Tata Motors, một bộ phận của Tata Group - tập đoàn Ấn Độ sở hữu thương hiệu xe sang Jaguar Land Rover, cho biết doanh số bán ô tô điện đã tăng tới 30% kể từ khi cuộc xung đột tại Vùng Vịnh bắt đầu. CEO Shailesh Chandra gần đây đã nói với các nhà phân tích rằng sản lượng ô tô điện hàng tháng của Tata Motors có thể tăng từ 9.000 xe lên hơn 10.000 xe.

Mặc dù có động lực gần đây, Ấn Độ - thị trường ô tô lớn thứ hai châu Á - vẫn còn chậm chạp trong việc đón nhận ô tô điện. Doanh số bán ô tô điện tại nước này đã tăng 75% so với năm trước lên 165.000 chiếc vào năm 2025, nhưng xe điện mới chiếm dưới 4% tổng doanh số bán ô tô - theo IEA. Tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu xe điện chiếm 30% tổng doanh số ô tô mà New Delhi đặt ra cho năm 2030.

Tuy nhiên, theo ngân hàng Nomura, thị trường ô tô điện ở Ấn Độ có thể đang ở một "điểm bùng phát", được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Các nhà phân tích của Nomura cho biết ô tô điện chiếm 6,4% tổng doanh số trong danh mục xe con ở Ấn Độ trong tháng 5/2026, tăng từ chỉ 0,2% năm năm trước. Việc mua xe máy điện cũng đã đạt thị phần 8,9% ở nước này, so với 0,4% vào năm 2021.

Các cuộc khảo sát đại lý xe hơi của Nomura chỉ ra rằng lượng đặt hàng ô tô điện đã tăng đáng kể sau các đợt tăng giá nhiên liệu gần đây, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trung ương và các bang trong việc đẩy mạnh điện khí hóa, bao gồm các đề xuất cấm xe hai bánh động cơ đốt trong trong những năm tới. "Nhiều người tiêu dùng cho rằng họ nên sở hữu một chiếc ô tô điện”, một báo cáo của Nomura cho biết.

Những lo ngại của người tiêu dùng Ấn Độ về tầm đi của xe điện đang được giải quyết, đặc biệt khi công nghệ pin được cải thiện - ông Shah cho biết, đề cập đến các mẫu ô tô điện của công ty hiện có thể di chuyển 500 km chỉ với một lần sạc. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn là một rào cản lớn đối với việc áp dụng rộng rãi xe điện, đặc biệt là cho các chuyến đi dài.

Nhiều tài xế ở Ấn Độ vẫn dựa vào xe chạy xăng hoặc dầu diesel do sự hạn chế về trạm sạc ngoài các trung tâm đô thị lớn, ông Shah thừa nhận. Quốc gia đông dân nhất thế giới có một trong những tỷ lệ trạm sạc công cộng thấp nhất, với chỉ một trạm cho 235 ô tô điện - theo dữ liệu của nhóm nghiên cứu độc lập India Data Map. Con số này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn lý tưởng là khoảng một trạm cho mỗi 20 xe.

"Đó là một tình huống con gà và quả trứng, nơi cơ sở hạ tầng phát triển khi có nhu cầu”, ông Shah nhận định, và nói thêm rằng nhiều điểm sạc đang được bổ sung khi doanh số bán ô tô điện tăng.

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Từ khóa:

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