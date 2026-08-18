33 triệu cổ phiếu V68 của Tuấn Anh Group chính thức khai trương giao dịch trên UPCoM

Sáng nay (18/8), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Tuấn Anh Group), chính thức đưa cổ phiếu V68 lên giao dịch trên thị trường UPCoM.
Theo quyết định của HNX, 33 triệu cổ phiếu V68 của Tuấn Anh Group giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động trong phiên giao dịch đầu tiên là 40%.
Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Tuấn Anh Group cho rằng, đây là một dấu mốc quan trọng của Tập đoàn. “Chúng tôi hiểu rất rõ việc bước lên thị trường chứng khoán không có nghĩa là chúng tôi đã đi đến đích. Ngược lại, đây mới là lúc trách nhiệm của chúng tôi lớn hơn. Từ hôm nay, doanh nghiệp phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn và quan trọng nhất là phải xứng đáng với niềm tin của cổ đông”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, người đứng đầu Tuấn Anh Group cho biết Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục kiên định với ba mục tiêu.
Một là, minh bạch và tuân thủ. Những gì doanh nghiệp làm phải rõ ràng, những gì cổ đông cần biết phải được công bố đầy đủ theo đúng quy định.
Hai là, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị.
Ba là, phát triển dài hạn. Chúng tôi không lựa chọn những kết quả đẹp trong ngắn hạn để đánh đổi nền tảng của doanh nghiệp trong dài hạn.
Về Tuấn Anh Group, Tập đoàn có lịch sử hoạt động hơn 35 năm, tiền thân của đơn vị này hoạt động từ thời kỳ hợp tác xã. Theo sự phát triển của kinh tế thị trường, công ty được thành lập vào tháng 4/2002, trụ sở tại phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Tuấn Anh Group hoạt động theo mô hình đa ngành trong lĩnh vực chăm sóc giấc ngủ và vật liệu foam. Sau 35 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng quan trọng gồm tổ hợp nhà máy có quy mô khoảng 150.000 mét vuông tại Hải Phòng. Hệ thống sản xuất hiện đại đa dây chuyền với công suất hoạt động hiện nay đạt trên 3 triệu sản phẩm hàng dệt may và 1,5 triệu sản phẩm đệm mỗi năm.
Về hệ thống phân phối, Tập đoàn đang có mạng lưới gần 4.000 đơn vị, bao gồm nhà phân phối, đại lý, khách hàng bán hàng, tập trung tại thị trường miền Bắc và miền Trung.
Về tình hình kinh doanh, Tuấn Anh Group ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 272,4 tỷ đồng trong hai quý đầu năm, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành, lợi nhuận ròng được cải thiện tích cực. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Tuấn Anh Group tăng đột biến lên hơn 4,86 tỷ đồng, gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2025.
Năm 2026, Tuấn Anh Group đặt mục tiêu kinh doanh với mức doanh thu kỷ lục 968 tỷ đồng. Con số này được đưa ra dựa trên năng lực mở rộng thị trường và hiệu quả khai thác hệ thống sản xuất.
Song song với kết quả kinh doanh, tổng tài sản của Tuấn Anh Group cũng có sự tăng trưởng, đạt hơn 839 tỷ đồng tại thời điểm 30/6, tăng 6,2% so với đầu năm.
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