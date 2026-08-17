Mua bán đều chán nản, thanh khoản rơi xuống mức thấp kỷ lục

Thị trường đã bình tĩnh lại đáng kể sau hai phiên bán tháo cuối tuần trước. Nhìn từ sự hoảng loạn này thì trạng thái lình xình yếu với thanh khoản thấp kỷ lục hôm nay lại là tín hiệu tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 11.060 tỷ đồng chưa bao gồm thỏa thuận, chỉ nhỉnh hơn ngưỡng thấp kỷ lục hôm 11/6 vừa qua với 10.086 tỷ đồng.

VN-Index dao động hẹp và đi ngang trong phiên hôm nay.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,09% (-1,62 điểm) và biên độ dao động cũng khá hẹp. Lúc yếu nhất chỉ số giảm 13,17 điểm (-0,76%) và mức cao nhất tăng 5,94 điểm (+0,34%).

Tuy chỉ số đóng cửa vẫn đỏ nhưng diễn biến trong phiên hôm nay không quá kém: VN-Index chạm đáy từ 11h sáng và phục hồi dần sau đó. Kết phiên sáng chỉ số vẫn để mất 9,81 điểm (-0,57%). Diễn biến độ rộng cũng vậy, lúc kém nhất VN-Index có 83 mã tăng/192 mã giảm, kết phiên sáng là 101 mã tăng/178 mã giảm và đóng cửa là 149 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy từ chỗ sắc đỏ áp đảo, khả năng cân bằng dần cải thiện và thị trường chuyển sang phân hóa tích cực.

Diễn biến này giúp mức thanh khoản cực thấp phiên này không quá tệ, ít nhất cũng cho thấy qua hai phiên bán tháo, sức ép đã yếu đi. Dĩ nhiên nhà đầu tư cầm tiền không có hứng thú gì với trạng thái “lấp lửng” này, nên việc dòng tiền vận động yếu ớt là đương nhiên.

Nét tích cực có thể được “cộng thêm” khi giao dịch ở một số cổ phiếu trụ quá nổi bật. VIC giảm 1,2% đã khiến VN-Index mất gần 4 điểm. Không chỉ vậy, thanh khoản VIC chiếm tới 12,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE với 1.276 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản hàng đầu vẫn chịu áp lực khá mạnh.

Điều này khiến sức ép ở nhóm cổ phiếu đỏ càng yếu: Trong 152 cổ phiếu giảm giá của VN-Index có 64 mã giảm từ 1% trở lên nhưng nếu không tính VIC thì chỉ chiếm 10,8% thanh khoản sàn. VPB giảm 1,39% với 300,1 tỷ, LPB giảm 2,86% với 235,5 tỷ, ACB giảm 1,35% với 185,8 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Nếu tiếp tục loại trừ giao dịch của 3 mã này thì 60 mã còn lại chỉ chiếm 3,9% sàn. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu bán đã thực sự giảm sau hai phiên cuối tuần trước.

Nhóm blue-chips hôm nay cũng khá tích cực, chỉ số VN30-Index tăng nhẹ 0,05% với 19 mã xanh và 10 mã đỏ. Lúc kém nhất rổ này chỉ có 5 mã xanh. Tiếc rằng nhóm tăng tốt nhất chỉ có GAS +4,08% là thuộc nhóm trụ, còn lại STB tăng 2,63%, BSR tăng 2,56%, VRE tăng 1,88%, MWG tăng 1,52%, HDB tăng 1,51% có ảnh hưởng hạn chế.

Với mức thanh khoản cực nhỏ 6.556 tỷ đồng, nhóm VN30 cũng cho thấy sự phục hồi khá tốt ở giá: Từ chỗ chỉ có 5 mã xanh thành 19 mã. Ngoài ra thống kê có 17 cổ phiếu phục hồi quá 1% so với mức thấp nhất. Diễn biến giá này giúp mặt bằng thanh khoản không phải là biểu hiện tiêu cực.

Ở phía xanh, sàn HoSE cũng ghi nhận mức phục hồi giá trên diện rộng. Thống kê có 48% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất và quá nửa số này (56%) phục hồi vượt tham chiếu thành công. Không ít cổ phiếu phục hồi với thanh khoản nhỏ, phản ánh lợi thế từ trạng thái áp lực bán giảm. 7 cổ phiếu giao dịch lớn nhất trên trăm tỷ đồng và có mức tăng hơn 1% là SSI tăng 1,02%, STB tăng 2,63%, CII tăng 5,73%, HDB tăng 1,51%, BSR tăng 2,56%, MWG tăng 1,52%, FRT tăng 2,87%. Trong số này một số đảo chiều với biên độ rất mạnh như CII tăng từ đáy tới 6,88%, FRT tăng từ đáy 6,52%, BSR tăng từ đáy 4,42%...

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì sức ép bán ra, tổng giá trị bán chiếm khoảng 13,8% tổng giao dịch sàn HoSE. Giá trị ròng đạt -601,9 tỷ đồng. Các mã bị bán trọng điểm là VIC -236,4 tỷ, VHM -106,4 tỷ, ACB -96,3 tỷ, SSI -53,9 tỷ, GMD -47 tỷ. Phía mua ròng có TCB +59,9 tỷ, VNM +45,9 tỷ, HDB +29,2 tỷ.