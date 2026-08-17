Không ghi nhận hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của nhóm bất động sản trong tháng 7

Tính riêng tháng 7, giá trị mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm xuống 15,4 nghìn tỷ đồng giảm 84,7% so với tháng trước; giảm 42,8% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng nhóm bất động sản không có bất kỳ hoạt động mua lại nào...

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lũy kế 7 tháng năm 2026 tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 256,5 nghìn tỷ đồng (-4,8% so với cùng kỳ) tính đến ngày 6/8/2026.

Trong đó giá trị phát hành nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 123,5 nghìn tỷ đồng (tăng 4,3 lần so với cùng kỳ), theo sau là nhóm Ngân hàng (109,5 nghìn tỷ đồng, -45% so với cùng kỳ).

Tính riêng tháng 7, hoạt động phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hạ nhiệt do hiệu ứng nền cao của tháng 6 - thời điểm các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng tốc phát hành để bổ sung vốn cấp 2 đã qua.

Tuy vậy tổng giá trị phát hành trong tháng 7 vẫn ở mức trung bình thấp từ đầu năm, đạt 17,7 nghìn tỷ đồng (-85,0% so với tháng trước; -45,1% so với cùng kỳ), trong đó chủ yếu là phát hành riêng lẻ từ nhóm Ngân hàng với tổng 12,1 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 68% tổng giá trị phát hành tháng.

Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân tháng 7 toàn thị trường giảm nhẹ theo tháng, nhưng tăng theo ngành. Cụ thể, hai nhóm bất động sản và Ngân hàng đều ghi nhận lãi suất bình quân tháng 7 nhích tăng đáng kể do khối lượng phát hành trong tháng ở mức thấp khiến lãi suất bình quân bị chi phối bởi một số thương vụ có mức lãi suất cao.

Kỳ hạn phát hành bình quân cũng tăng theo tháng do tác động của cơ cấu phát hành. Các lô trái phiếu kỳ hạn dài đã kéo kỳ hạn bình quân của nhóm Ngân hàng lên 5,6 năm (tháng 6: 4,1 năm) và bất động sản lên 3,0 năm (tháng 6: 2,5 năm).

Cũng theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lũy kế 7 tháng năm 2026 tổng giá trị mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 199,3 nghìn tỷ đồng (+31,1% so với cùng kỳ).

Trong đó chủ yếu là lượng mua lại từ nhóm Ngân hàng với 174,7 nghìn tỷ đồng (1,8 lần so với cùng kỳ, chiếm 88% tổng giá trị mua lại), theo sau là nhóm bất động sản mua lại 13,5 nghìn tỷ đồng (-56,8% so với cùng kỳ).

Tính riêng tháng 7, giá trị mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm xuống 15,4 nghìn tỷ đồng (-84,7% so với tháng trước; -42,8% so với cùng kỳ). Giá trị mua lại hạ nhiệt theo tháng sau đợt mua lại kỷ lục vào tháng 6.

Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm đa phần lượng mua lại với 85,5% tổng giá trị mua lại trong tháng, đạt 13,1 nghìn tỷ đồng (-86% so với tháng trước; -43,1% so với cùng kỳ).

Ngược lại, nhóm bất động sản chưa ghi nhận thương vụ mua lại nào tính đến ngày công bố 6/8/2026 qua cổng thông tin HNX; ngoài ra còn có các thương vụ mua lại giá trị nhỏ hơn từ một số doanh nghiệp nhóm Sản xuất và Dịch vụ tài chính

VnDirect đưa ra ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 8/2026 nhích tăng so với tháng này với khoảng 21,4 nghìn tỷ đồng (+21,0% so với tháng trước; +2,3% so với cùng kỳ).

Trong đó nhóm Ngân hàng chiếm khoảng 70% tổng giá trị (ước tính khoảng 14,9 nghìn tỷ đồng; -11,0% so với tháng trước).

Với các tháng còn lại của năm 2026, áp lực trái phiếu đáo hạn dự kiến ở mức bình quân khoảng 23,8 nghìn tỷ đồng/tháng, trong đó nhóm Ngân hàng khoảng 14,9 nghìn tỷ đồng/tháng.