Tín hiệu kỹ thuật suy yếu diện rộng, điểm chú ý là tuần này sẽ lộ diện danh mục FTSE GEIS

Tín hiệu kỹ thuật đang suy yếu trên diện rộng. Nhà đầu tư cần thận trọng theo dõi vùng hỗ trợ tại 1.700 điểm...

Chứng khoán Mỹ tăng ba tuần liên tiếp. Động lực hỗ trợ giá cổ phiếu tại Phố Wall trong tuần vừa qua đến từ các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, qua đó làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới đã tăng lên sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn kỳ vọng được công bố vào tuần trước, và tiếp tục được củng cố bởi dữ liệu lạm phát trong tuần vừa qua. Chốt tuần, S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq tăng 0,1%. Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp của cả hai chỉ số. Hôm thứ Năm, S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, Dow Jones giảm 0,6%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm trở lại sau hai tuần tăng liên tiếp, dù có thời điểm chỉ số đã áp sát ngưỡng cản tâm lý 1.800 điểm.

Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.729,08 điểm, giảm 38,98 điểm, tương đương 2,2%, dưới sức ép từ các cổ phiếu lớn như VIC (-23,6 điểm), VHM (-8,2 điểm), VCB (-2,1 điểm) và CTG (-1,7 điểm).

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS nhấn mạnh tâm điểm của thị trường tuần vừa qua là buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng. Để hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước đã kích hoạt làn sóng hạ lãi suất cho vay trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là một động thái kỹ thuật mà là mệnh lệnh chiến lược nhằm bơm "máu" cho khu vực sản xuất.

Trong tuần qua, chi phí vốn đã thực sự hạ nhiệt khi các ngân hàng bắt đầu chấp nhận hy sinh thực chất lợi ích ngắn hạn để đồng hành cùng doanh nghiệp. Làn sóng giảm lãi suất lan rộng. Ngay sau chỉ đạo, khoảng 10 ngân hàng gồm KienlongBank, Sacombank, Nam A Bank, NCB, BVBank, nhóm Big 4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), MSB, LPBank, … đã công bố giảm lãi suất cho vay hoặc tung gói tín dụng ưu đãi từ đầu tháng 8/2026.

Các gói chủ yếu hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghệ cao, xanh và một phần khách hàng cá nhân. Những ngân hàng không thực thi giảm lãi suất thực chất sẽ bị siết chặt hạn mức tăng trưởng trong tương lai. Đây là một bước ngoặt trong điều hành, chuyển từ khuyến khích sang áp đặt cơ chế cạnh tranh dựa trên trách nhiệm với nền kinh tế.

Tuy nhiên, nghịch lý là trong khi lãi suất giảm, dòng tiền chảy vào ngân hàng vẫn không ngừng lập đỉnh. Số liệu mới nhất cho thấy tiền gửi dân cư đã lập kỷ lục hơn 11 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng 7,1% so với cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, một số liệu gây chú ý trong tuần là tình trạng nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026. Đây được coi là "hòn đá tảng" ngáng đường mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tuần qua cho thấy một thông điệp đồng nhất: mọi nguồn lực, từ tiền gửi kỷ lục của dân cư đến ngân sách khổng lồ từ các chương trình quốc gia, đang được Chính phủ tìm cách "kích hoạt" thông qua việc phá bỏ các rào cản thể chế và giảm chi phí tài chính. Đây chính là chìa khóa để nền kinh tế tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Trong kịch bản cơ sở, sự kiện được mong chờ nhất tuần tới chính là việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu chính thức cho chỉ số GEIS vào rạng sáng ngày 21/08. Đây là bước đệm then chốt sau khi Việt Nam chính thức được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/09/2026.

Dù tuần qua khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, xu hướng tích cực kể từ đầu tháng 8 vẫn đang duy trì. Sự kiện FTSE sẽ là "thanh nam châm" thu hút dòng vốn quỹ chỉ số quay trở lại mạnh mẽ.

Bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn, các tham số định giá và xác suất thống kê đang tạo ra một kịch bản "thiên thời" cho nhà đầu tư kiên định. Kể từ đầu tháng 8, VN-Index giảm 6,7 điểm, tuy nhiên nếu loại trừ tác động từ nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường vẫn tăng 27,8 điểm.

Về định giá, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dự phóng của thị trường đang ở mức 12,5 lần, tương đương mức bình quân 5 năm qua. MBS kỳ vọng thị trường tích cực trong tháng 8, với vùng mục tiêu cơ sở 1.800 điểm và 1.850 điểm trong kịch bản tích cực, vùng hỗ trợ 1.650 – 1.680 điểm.

Nhóm Chứng khoán: Là "cánh chim đầu đàn" nhạy cảm nhất với thông tin nâng hạng và sự gia tăng thanh khoản.

Nhóm Bán lẻ & Thực phẩm: Tận dụng đà phục hồi sức mua và chi phí vốn đang hạ nhiệt từ "mệnh lệnh" giảm lãi suất.

Nhóm Logistics & Bảo hiểm: Lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc để phòng thủ trong các nhịp rung lắc.

"Tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân vào các mã đầu ngành trong danh mục tiềm năng của FTSE, đặc biệt là trước thời điểm công bố danh mục đêm 20/08", MBS khuyến nghị.

Về mặt kỹ thuật, theo LPBS, trong tuần, chỉ số từng áp sát ngưỡng kháng cự quan trọng 1.775 – 1.810 điểm nhờ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn, nhưng áp lực bán bất ngờ quay trở lại trên diện rộng vào cuối tuần. Thanh khoản phiên thứ 6 ngày 14/8 cũng cao hơn 8,55% so với trung bình 20 phiên, phản ánh lực cung gia tăng mạnh tại vùng kháng cự, lực bán cũng lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, tài chính – chứng khoán và năng lượng.

Việc chỉ số thất bại trước ngưỡng cản 1.800 điểm cho thấy xu hướng hồi phục vẫn chưa được xác nhận vững chắc và cần thời gian tích lũy hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ để tạo nền tảng cho nhịp tăng tiếp theo.

RSI ngày (41,88) và RSI tuần (45,34) đều dưới 50 và đang đi xuống, cho thấy động lượng đang suy yếu. MFI tuần giảm về 35,85 hàm ý dòng tiền lớn rút bớt, trong khi MFI ngày còn khá cao (64,37) cho thấy dòng tiền ngắn hạn chưa cạn. Sự phân kỳ này phản ánh áp lực bán đang chiếm ưu thế ở trung hạn, tâm lý ngắn hạn thận trọng nhưng chưa hoảng loạn, tuy nhiên áp lực điều chỉnh có thể còn tiếp diễn.

Nhìn chung, tín hiệu kỹ thuật đang suy yếu trên diện rộng. Nhà đầu tư cần thận trọng theo dõi vùng hỗ trợ tại 1.700 điểm, đồng thời tiếp tục lưu ý các yếu tố vĩ mô bên ngoài như biến động tỷ giá, chính sách lãi suất, giá dầu và diễn biến dòng vốn ngoại có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong thời gian tới.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quan sát và hạn chế giải ngân mới khi chỉ số chưa lấy lại đường MA20 (khoảng 1.737 điểm) với thanh khoản thuyết phục. Nếu đang nắm giữ tỷ trọng cao, có thể cân nhắc giảm bớt ở các nhịp hồi kỹ thuật để hạ rủi ro do RSI và MFI khung ngày đang suy yếu, đồng thời theo dõi sát vùng hỗ trợ gần 1.700 – 1.717 điểm vì nếu thủng vùng này, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng.

Nhà đầu tư trung hạn nên giữ tỷ trọng vừa phải, chưa vội gia tăng khi dòng tiền chưa đồng thuận. Theo dõi khả năng chỉ số kiểm định hỗ trợ tâm lý tại 1.700 điểm, kết hợp bám sát khối ngoại và yếu tố vĩ mô (giá dầu, lãi suất, tỷ giá) trước khi giải ngân lớn.