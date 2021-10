5 trường đại học của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới

Đó là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội

Bên cạnh đó, ba cơ sở giáo dục đại học đã được xếp hạng năm 2021 tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng 2022 là Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, năm nay còn có thêm hai trường lần đầu được xếp hạng là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân. Đặc biệt, hai trường này đều ở vị trí cao.

Cụ thể, Trường đại học Tôn Đức Thắng xếp ở vị trí 82. Trường đại học Duy Tân ở vị trí 107. Trường đại học quốc gia Hà Nội, vị trí 301-350. Trường đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí 401-500 và Trường đại học Bách khoa Hà Nội, vị trí 501+.

Xếp hạng đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi của Times Higher Education (THE) bao gồm các cơ sở giáo dục ở các quốc gia được nhóm FTSE của Sàn Giao dịch chứng khoán London phân loại là “Advanced emerging” (mới nổi tiên tiến), “Secondary emerging” (mới nổi thứ cấp) và “Frontier” (kinh tế tiên phong).

Năm 2022 có 698 cơ sở giáo dục đại học thuộc 50 quốc gia và vùng lãnh thổ được THE xếp hạng, tăng 92 cơ sở so với năm 2021. Trung Quốc vẫn là quốc gia có nhiều trường dẫn đầu bảng xếp hạng nhất với 5 trường nằm trong Top 10 và cũng là quốc gia có nhiều trường trong nhóm 200 nhất với 51 trường.

Một số đại học hàng đầu của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có thứ hạng cao như: Đại học Malaya (Malaysia) đứng vị trí 36, Đại học Công nghệ Petronas (Malaysia) đứng vị trí 60, Đại học Putra Malaysia, đứng vị trí 81, Đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam) đứng vị trí 82, Đại học Mahidol (Thái Lan) đứng vị trí 87, Đại học Kebangsaan (Malaysia) đứng vị trí 91…

Hàng năm, Times Higher Education công bố các bảng xếp hạng để đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Do đó THE được sinh viên, học giả, các cơ sở giáo dục đại học, chính phủ cũng như giới học thuật tin tưởng. Bảng xếp hạng của THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.