7 nhà đầu tư chi hơn 600 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của PDR

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PDR.

Cụ thể: UBCKNN cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Theo đó, trong đợt phát hành lần này, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thực hiện phát hành 67.164.621 cổ phiếu (tương đương với 671 tỷ đồng). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, có 7 nhà đầu tư mua vào 67.245.028 cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư mua đợt này chiếm tỷ lệ sở hữu cao nhất là 4,06% (30.000.000 cổ phiếu) và thấp nhất là 0,07% (500.000 cổ phiếu).





Mới đây, HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương để công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long và Công ty cổ phần bbất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Hòa Phú vay vốn và phát hành bảo lãnh tại MBBank.

Tổng hạn mức cấp tín dụng/vay vốn tối đa là 3.200 tỷ đồng, nhằm dùng để thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thanh toán chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng. Tổng hạn mức trên không bao gồm khoản tiền mà MBBank đã hoàn tất giải ngân trước đó cho Thiên Long và Hoà Phú với tổng số tiền 699,3 tỷ đồng.

PDR cho biết, mục đích của khoản vay là nhằm mục đích tài trợ các chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở Phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (do Thiên Long và Hoà Phú làm chủ đầu tư).

Theo đó, PDR sẽ bảo lãnh tối đa cho hai công ty con trên với số tiền là 2.154 tỷ đồng (bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai).

Bên cạnh đó, HĐQT PDR cũng thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần của PDR đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương, các quyền sử dụng đất của Thiên Long và Hòa Phú thực hiện dự án Thuận An 1 và Thuận An 2, tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ vay vốn của Thiên Long và Hòa Phú tại MBBank.

Công ty cũng đồng ý cam kết sẽ thông qua công ty Cao ốc Bình Dương thực hiện việc góp vốn bổ sung vào Thiên Long và Hòa Phú để triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 khi dự án thiếu hụt nguồn vốn triển khai (nếu có), hỗ trợ Thiên Long và Hòa Phú trong việc triển khai dự án.

Bên cạnh đó, PDR cho biết, sẽ hoàn thành việc phát hành toàn bộ 67 triệu cổ phiếu PDR của đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trong năm 2023 và sử dụng nguồn tiền thu được cho mục đích tất toán nghĩa vụ trái phiếu của công ty và sử dụng nguồn tiền thặng dư từ hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu (nếu có) để tham gia vốn tự có vào việc phát triển 2 dự án nói trên.

Trước đó, HĐQT công ty thông qua việc Công ty Phát Đạt chuyển nhượng toàn bộ 99.800.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 998 tỷ đồng, chiếm 99,8% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt cho Công ty TNHH Phát Đạt Holdings với giá chuyển nhượng không thấp hơn 130% mệnh giá.

Chốt phiên ngày 24/11, giá cổ phiếu PDR tăng 3,20% lên 27.450 đồng/cổ phiếu và tăng 103,33% trong 6 tháng qua.