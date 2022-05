ACB chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức 25%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, ACB sẽ phát hành gần 675,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ tăng thêm 6.755 tỷ đồng, từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng.

Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia với số dư vào cuối năm 2021 đạt hơn 10.295 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 3/6 tới.

Mới đây, SSI Research đã nâng khuyến nghị lên "mua" đối với cổ phiếu ACB, đồng thời duy trì giá mục tiêu 1 năm ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng giá là 45,8%. Trong quý 1/2022, ACB vẫn duy trì tốt đà tăng trưởng lợi nhuận (+33% so với cùng kỳ và +36% so với quý trước) với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định, thu nhập ngoài lãi tăng nhanh và hoàn nhập dự phòng do các khoản vay tái cấu trúc phục hồi. CASA cải thiện cũng là một điểm đáng chú ý trong kết Q1/2022 của ACB.

Theo SSI Research, năm 2022 sẽ là một năm khá thuận lợi đối với ACB, với lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, +41% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng tốt (+16% so với cùng kỳ), NIM tăng 25 bps và chi phí dự phòng giảm.



Đáng chú ý là ACB không tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên có thể sẽ ít bị ảnh hưởng hơn trong giai đoạn thị trường bất ổn như hiện tại.

Trên thị trường, giá cổ phiếu ACB tăng 3,27% trong 5 phiên vừa qua đạt 30.000 đồng/cổ phiếu.