Anh nghiên cứu thành lập trung tâm giải quyết tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe

Đại học Exeter (Vương Quốc Anh) đang nghiên cứu để thành lập Trung tâm giải pháp Khí hậu và Sức khỏe tích cực, tập trung vào việc cung cấp nghiên cứu về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sức khỏe, nhằm giải quyết vấn đề về khí hậu- môi trường- sức khỏe trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Với sự hợp tác của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), các tổ chức bao gồm: the National Trust, Forest Research, the Met Office, Trung tâm Giải pháp Khí hậu và Sức khỏe tích cực 10 triệu bảng được tài trợ bởi UK Research and Innovation (UKRI). Trung tâm sẽ tập trung vào việc tìm ra các giải pháp tích cực thuần túy cho những tác động tiêu cực đã được xác định rõ ràng của cuộc khủng hoảng khí hậu và những thay đổi môi trường liên quan đến sức khỏe con người.

Trung tâm sẽ đóng góp vào tiến bộ khoa học, tư vấn chính sách và đổi mới để giảm thiểu tác động xấu về sức khỏe của biến đổi khí hậu, đồng thời tối đa hóa lợi ích từ nghiên cứu.

"Biến đổi khí hậu đang có những tác động lớn đến sức khỏe của chúng ta - dù đó là trực tiếp qua các bệnh liên quan đến nhiệt hoặc nhiễm trùng, hay gián tiếp thông qua hệ thống thực phẩm của chúng ta", GS. Tim Taylor từ Đại học Exeter, người đứng đầu Trung tâm giải pháp Khí hậu và Sức khỏe tích cực, cho biết.

"Các hệ sinh thái đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh những tác động này. Qua việc cải thiện thiết kế môi trường đô thị của chúng ta, không gian xanh và nguồn nước, hoặc thông qua hệ thống thực phẩm, chúng ta có thể giảm thiểu lượng khí nhà kính và phản ứng tốt hơn với các mối đe dọa sức khỏe mới nổi".

GS. Tim Taylor cũng cho biết thêm: "Trung tâm giải pháp Khí hậu và Sức khỏe tích cực sẽ thu thập bằng chứng về những rủi ro và cơ hội mới nổi, làm việc cùng cộng đồng để hỗ trợ về mặt chính sách nhằm cải thiện sức khỏe của cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh và xa hơn nữa".

Còn theo GS. Lisa Roberts, Hiệu trưởng Đại học Exeter, Trung tâm được xây dựng dựa trên các mối quan hệ đối tác của Đại học Exeter với UKHSA, National Trust, Forest Research, the Met Office để đảm bảo đánh giá các tác động thực tế và giải pháp giúp thay đổi cuộc sống của mọi người.

Báo cáo của UKHSA về Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khoẻ lưu ý rằng biến đổi khí hậu không chỉ là mối đe dọa sức khỏe trong tương lai, không chỉ hiện hữu ở phạm vi một quốc gia mà trên toàn cầu, đặc biệt những rủi ro này sẽ gia tăng trong những năm tới.

"UKHSA cùng các đối tác khác hợp tác cùng Đại học Exeter để thành lập Trung tâm mới này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất trong bối cảnh khí hậu thay đổi," bà Isabel Oliver, Giám đốc Khoa học, UKHSA cho biết. "Có nhiều cơ hội để phát triển các giải pháp giúp chống lại biến đổi khí hậu, quản lý tác động của nó và cải thiện sức khỏe."

Tác động của biến đổi khí hậu khắp nơi với nhiều sự kiện lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, bão, hạn hán và nhiệt độ cao, gây rối loạn và phá vỡ môi trường sống của động vật hoang dã. Nhấn mạnh điều này, bác sĩ Rosie Hails, Giám đốc Khoa học và Thiên nhiên tại National Trust, chia sẻ: "làm việc cùng với các đối tác trong Trung tâm này sẽ giúp chúng tôi trong nghiên cứu các biện pháp giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mang lại lợi ích cho con người và động vật hoang dã."