AtkinsRéalis với công nghệ CANDU: Giải pháp hạt nhân cho an ninh năng lượng và mục tiêu Net Zero
TTrọng Thoan
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AtkinsRéalis - tập đoàn phát triển công nghệ hạt nhân CANDU của Canada - đang thúc đẩy các giải pháp điện hạt nhân thế hệ mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu Net Zero. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Tiến sĩ Sara Supa-Amornkul đã chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Canada và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân…
Trong bối cảnh nhu cầu điện năng toàn cầu tiếp tục gia
tăng trong khi các quốc gia phải đồng thời giải quyết bài toán an ninh năng
lượng và giảm phát thải khí nhà kính, điện hạt nhân đang trở lại mạnh mẽ trong
chiến lược phát triển năng lượng của nhiều nền kinh tế.
Với khả năng cung cấp
nguồn điện nền ổn định, quy mô lớn và phát thải carbon gần như bằng không, điện
hạt nhân ngày càng được xem là một trong những trụ cột của quá trình chuyển đổi
năng lượng toàn cầu.
Trong làn sóng phục hưng hạt nhân đó, Canada được đánh
giá là một trong những quốc gia sở hữu nền công nghiệp hạt nhân dân sự phát
triển hàng đầu thế giới. Nổi bật trong hệ sinh thái này là AtkinsRéalis - tập
đoàn kỹ thuật, tư vấn, quản lý dự án và công nghệ hạt nhân có trụ sở tại
Canada, đồng thời là đơn vị phát triển và thương mại hóa công nghệ lò phản ứng
CANDU (Canada Deuterium Uranium).
Điểm khác biệt của CANDU là khả năng sử dụng uranium
tự nhiên thay vì uranium làm giàu như phần lớn các công nghệ lò phản ứng hiện
nay. Điều này giúp các quốc gia nâng cao tính chủ động về nguồn nhiên liệu, đa
dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng trong bối
cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động. Công nghệ CANDU cũng cho phép tiếp
nhiên liệu trực tuyến khi lò phản ứng vẫn đang vận hành, giúp duy trì hệ số
công suất thuộc nhóm cao nhất thế giới. Ngoài sản xuất điện sạch, các lò phản
ứng CANDU còn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ y
tế, trong đó có Cobalt-60 - loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong điều trị
ung thư và tiệt trùng thiết bị y tế trên toàn thế giới.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tiến sĩ
Sara Supa-Amornkul, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Candu Energy Inc. - công
ty thành viên thuộc Tập đoàn AtkinsRéalis - đã có cuộc trao đổi với Tạp chí
Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.
Tại cuộc phỏng vấn được thực hiện ở Hà Nội, bà đã
chia sẻ về xu hướng phát triển điện hạt nhân trên thế giới, những ưu thế cạnh
tranh của công nghệ CANDU cũng như tiềm năng hợp tác giữa Canada và Việt Nam
trong lĩnh vực năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển ngành công
nghiệp hạt nhân trong dài hạn.
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Thưa Tiến sĩ
Sara, cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Trước
tiên, bà có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như vai trò của
AtkinsRéalis trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu?
Cảm ơn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã dành thời gian cho buổi trao đổi
hôm nay.
Tôi là Sara
Supa-Amornkul, Giám đốc Phát triển Kinh doanh cấp cao của Candu Energy - công
ty thành viên thuộc Tập đoàn AtkinsRéalis. Chúng tôi là một trong những doanh
nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và phát triển các dự
án năng lượng hạt nhân.
Mục đích
chính trong chuyến thăm Việt Nam lần này của bà là gì, đặc biệt trong bối cảnh
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuyển đổi năng
lượng?
Khi làn sóng phục hưng điện hạt nhân trên toàn cầu
đang ngày càng mạnh mẽ, Canada cũng như công ty chúng tôi đang tích cực tìm
kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á - nơi chúng
tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp hạt
nhân.
Việt Nam luôn là một trong những quốc gia quan trọng
nhất trong khu vực. Đó chính là lý do tôi có mặt tại đây để tìm hiểu các cơ hội
hợp tác và xem xét cách thức công nghệ hạt nhân của Canada có thể đóng góp cho
sự phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điều gì làm
nên sự khác biệt của công nghệ CANDU so với các công nghệ lò phản ứng hiện có
trên thị trường quốc tế? Những ưu thế nổi bật của CANDU về an toàn, độ tin cậy,
tính linh hoạt nhiên liệu và chi phí vòng đời là gì, thưa bà?
Tôi rất vui khi nhận được câu hỏi này bởi CANDU thực
sự là một công nghệ rất đặc biệt. Chúng tôi là công nghệ lò phản ứng duy nhất
trên thế giới sử dụng uranium tự nhiên, tức uranium chưa qua làm giàu.
Điều này giúp các quốc gia nâng cao mức độ độc lập về
năng lượng bởi họ không phải phụ thuộc vào các dịch vụ làm giàu uranium khi bảo
đảm nguồn cung nhiên liệu.
Một đặc điểm quan trọng khác là các lò phản ứng CANDU
có thể sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ y tế ngay trong quá trình vận
hành. Điều đó đồng nghĩa với việc các quốc gia không chỉ đạt được an ninh năng
lượng mà còn nâng cao an ninh y tế.
Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cũng như những biến
động địa chính trị gần đây, nhiều quốc gia đã gặp khó khăn do đứt gãy chuỗi
cung ứng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các đồng vị phóng xạ quan trọng, đặc
biệt là trong điều trị ung thư. Với công nghệ CANDU, các đồng vị này có thể
được sản xuất ngay trong nước.
Ngoài ra, các lò phản ứng CANDU có hệ số công suất
thuộc nhóm cao nhất ngành công nghiệp hạt nhân, thường vượt 90%, bởi chúng có
thể tiếp nhiên liệu trực tuyến mà không cần dừng lò phản ứng. Chúng tôi là công
nghệ duy nhất hiện nay có khả năng này.
Các thiết kế lò phản ứng mới nhất của chúng tôi cũng
tích hợp phương pháp xây dựng mô-đun, cho phép các dự án điện hạt nhân quy mô
lớn tận dụng nhiều lợi ích về hiệu quả thi công và kiểm soát chi phí tương tự
như các công nghệ mô-đun hiện đại.
Ngoài việc
cung cấp công nghệ lò phản ứng, AtkinsRéalis hình dung như thế nào về mối quan
hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam? Đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức
có vai trò ra sao trong mô hình hợp tác của quý vị?
Tôi muốn trả lời câu hỏi này từ góc độ cá nhân. Tôi
sinh ra tại Thái Lan. Tôi là một sinh viên Thái Lan sang Canada học thạc sĩ và
tiến sĩ. Ngày hôm nay, tôi đi khắp thế giới để đại diện cho công nghệ hạt nhân
của Canada. Hành trình của chính tôi là một minh chứng cho cách Canada hợp tác
với con người từ các quốc gia khác.
Việc tôi không sinh ra tại Canada không phải là rào
cản. Tôi vẫn được trao cơ hội để đóng góp và đại diện cho công nghệ Canada trên
phạm vi toàn cầu. Đó chính là ý nghĩa của sự hợp tác thực sự.
Canada và AtkinsRéalis cam kết hỗ trợ
Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực nội tại lâu dài để Việt
Nam có thể tự vận hành, phát triển và duy trì ngành công nghiệp hạt nhân của
mình trong nhiều thế hệ tương lai.
Các dự án
điện hạt nhân đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Canada và AtkinsRéalis có thể
hỗ trợ Việt Nam như thế nào về tài chính và triển khai dự án?
Công nghệ CANDU về bản chất thuộc sở hữu của Chính phủ
Canada. AtkinsRéalis được trao quyền phát triển và xây dựng các lò phản ứng
CANDU, trong khi quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc về Canada.
Khi triển khai các dự án quốc tế, chúng tôi thường
thành lập các liên danh với sự tham gia của nhiều đối tác từ các quốc gia khác
nhau, bởi đây là những dự án quy mô rất lớn và đòi hỏi sự hợp tác rộng rãi.
Trong nhiều trường hợp, các cơ quan tín dụng xuất khẩu
(Export Credit Agencies) của các quốc gia tham gia dự án cũng sẽ cùng tham gia,
hỗ trợ về tài chính và giảm thiểu rủi ro cho dự án.
Theo bà,
những bài học từ các dự án CANDU thành công tại Romania, Hàn Quốc hay Trung
Quốc có thể mang lại giá trị gì cho Việt Nam?
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với các dự
án hạ tầng quy mô lớn là tài chính. Tuy nhiên, tài chính lại phụ thuộc rất nhiều vào
niềm tin của các nhà đầu tư. Thông qua nhiều thập kỷ triển khai các dự án trên
thế giới, công nghệ CANDU đã xây dựng được uy tín về khả năng hoàn thành dự án
đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách dự kiến.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư và
tổ chức cho vay, bởi những dự án được triển khai đúng kế hoạch thường có mức độ
rủi ro tài chính thấp hơn và chi phí vốn cũng thấp hơn.
Kinh nghiệm quốc tế đã giúp chúng tôi trở thành một
nhà cung cấp công nghệ và phát triển dự án mạnh hơn, và những bài học đó chắc
chắn có thể được áp dụng cho các dự án tương lai tại Việt Nam.
Bà muốn gửi
gắm thông điệp gì tới các nhà hoạch định chính sách Việt Nam khi họ đang cân
nhắc giữa nhiều lựa chọn công nghệ hạt nhân khác nhau? Trong bối cảnh cạnh
tranh quốc tế rất mạnh giữa các nhà cung cấp công nghệ, vì sao Việt Nam nên cân
nhắc công nghệ CANDU của Canada?
Một trong những mối quan ngại lớn nhất của thế giới
hiện nay là sự bất ổn địa chính trị. Xung đột và căng thẳng địa chính trị có thể
tác động đáng kể tới giá năng lượng cũng như an ninh năng lượng. Vì vậy, mọi
quốc gia đều mong muốn có khả năng kiểm soát tốt hơn nguồn cung và chi phí điện
năng của mình.
Đây chính là lợi thế đặc biệt của công nghệ CANDU. Do
sử dụng uranium tự nhiên nên các lò phản ứng CANDU không phụ thuộc vào dịch vụ
làm giàu uranium.
Hiện nay chỉ có một số lượng hạn chế quốc gia trên thế
giới sở hữu các cơ sở làm giàu uranium. Nếu khả năng tiếp cận các dịch vụ này
bị hạn chế vì lý do chính trị hoặc thương mại, những quốc gia hoàn toàn phụ
thuộc vào nhiên liệu làm giàu có thể đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.
Việt Nam đang từng bước phát triển điện hạt nhân và
việc đa dạng hóa công nghệ là rất quan trọng.
Nếu một dự án sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu, thì
một dự án khác dựa trên công nghệ uranium tự nhiên như CANDU có thể bổ sung
thêm một lớp bảo đảm về an ninh năng lượng và khả năng chống chịu trước các rủi
ro bên ngoài.
Theo quan điểm của tôi, sự đa dạng hóa đó sẽ giúp tăng
cường tính độc lập
Cuối cùng,
bà hình dung như thế nào về tương lai hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong
lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ hạt nhân?
Người ta thường nói rằng một dự án điện hạt nhân giống
như "một cuộc hôn nhân" - đó là cam kết lâu dài và là một cuộc chạy marathon chứ không
phải cuộc chạy nước rút.
Với việc nâng cấp và gia hạn vòng đời vận hành, một lò
phản ứng CANDU có thể hoạt động gần 100 năm. Chính vì vậy, việc lựa chọn một
đối tác đáng tin cậy, có uy tín và dễ dàng hợp tác trong dài hạn là điều vô
cùng quan trọng.
Tôi thường lấy chính câu chuyện của mình làm ví dụ. Là
một người sinh ra ngoài Canada nhưng được trao cơ hội phát triển và đại diện
cho công nghệ Canada trên toàn cầu, tôi tin rằng những mối quan hệ hợp tác
thành công luôn được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, cơ hội bình đẳng và
niềm tin.
Đó cũng chính là kiểu quan hệ đối tác lâu dài mà
Canada mong muốn xây dựng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch và công
nghệ hạt nhân.
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