Bách Hóa Xanh có thể lỗ 1.300 tỷ đồng trong năm 2023 và 2024?

Trong báo cáo cập nhật cổ phiếu MWG mới đây, Chứng khoán Vietcap dự báo Bách Hóa Xanh có thể lỗ ròng 1.300 tỷ đồng trong hai năm 2023 và 2024.

Cụ thể, theo Vietcap, chi phí bán hàng cao hơn dự kiến tại Bách Hóa Xanh ảnh hưởng quan điểm lạc quan trước đây về khả năng hòa vốn vào cuối năm 2023, dù doanh số/cửa hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023. Hiện tại, Vietcap dự báo khoản lỗ ròng lớn hơn trị giá 996 tỷ đồng trong năm 2023 và lỗ ròng 284 tỷ đồng trong năm 2024.

Bách hóa xanh liên tục xây dựng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp thực phẩm tươi sống. Sự kết hợp giữa phần thưởng (ví dụ: ưu đãi miễn phí, điểm khách hàng thân thiết) và tín hiệu (ví dụ: giảm giá sau 3 giờ chiều) đã giúp BHX thu hút khách hàng theo thời gian và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Bách hóa xanh đang mang lại trải nghiệm mua sắm tương đối nhất quán trên mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là chất lượng cao và sự đa dạng của sản phẩm tươi sống. Theo ước tính, doanh số bán hàng trực tiếp của Bách hóa xanh đã tăng 36% từ quý 1 đến quý 3/2023, trong khi chi phí SG&A tăng 17%.

Do đó, doanh số sản phẩm tươi sống cải thiện (~38% tổng doanh số) đi kèm với chi phí logistic và khuyến mãi gia tăng, đồng thời giả định tốc độ cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của BHX trong trung hạn sẽ chậm hơn so với dự báo trước đây.

Vietcap dự báo doanh thu/cửa hàng của Bách hóa xanh sẽ tăng trưởng 18%/5% so với cùng kỳ đạt lần lượt 1,77/1,87 tỷ đồng trong năm 2024/25, bù đắp cho tăng trưởng chi phí SG&A/cửa hàng (không bao gồm D&A) đạt 14%/5% (tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu tương ứng đạt 26,7%/26,0%). Giả định biên lợi nhuận EBITDA đạt 7% (so với mức trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành ở Châu Á là 8%).

Trong khi đó, Vietcap giảm 23% dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2024-2027 đối với Thế giới di động & Điện máy xanh do giả định chi tiêu cho các sản phẩm ICT sẽ phục hồi chậm hơn trong khi niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn yếu và biên lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng trong quý 3/2023.

Vietcap kỳ vọng doanh thu ICT của MWG sẽ tăng lần lượt 6%/8% trong năm 2024, sau khi giảm 18% trong năm 2023. Dự báo biên lợi nhuận gộp/biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các chuỗi sẽ tăng từ 16,3%/2,1% vào năm 2023 lên 17,8%/5,1% vào năm 2028 (giảm so với dự báo trước đây của chúng tôi là 19,0%/6,0%). Điều này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp hàng năm tăng 30-50 điểm cơ bản YoY và kỳ vọng về các biện pháp cắt giảm chi phí sẽ được tăng cường vào năm 2024. Dự báo tương ứng lợi nhuận của mảng ICT sẽ vẫn thấp hơn mức trước COVID (cụ thể, giai đoạn 2018-2019) trong 5 năm tới.

Trên cơ sở đó, Vietcap giảm giá mục tiêu cho MWG thêm 9% nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua vì giá cổ phiếu đã giảm 26% trong 2 tháng qua. MWG vẫn đang ở vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về bách hóa hiện đại từ tầng lớp tiêu dùng ngày càng quan tâm về chất lượng.

Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động vừa cập nhật kết quả kinh doanh sa sút. Riêng tháng vừa qua ghi nhận tổng doanh thu 11.190 tỉ đồng, đánh dấu tháng đầu tiên trong năm nay tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Trong đó, riêng chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp hơn 7.800 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng khoảng 8% so với tháng liền trước, chủ yếu đến từ sản phẩm iPhone, do hiệu ứng của đợt ra mắt iPhone 15 mới.

Chuỗi Bách Hóa Xanh góp vào 3.000 tỉ đồng doanh thu, tăng lần lượt 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân vượt 1,7 tỷ đồng/cửa hàng.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu của các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Trong khi đó các cửa hàng Bách Hóa Xanh mang về 25.300 tỷ đồng (+13%). Riêng doanh thu từ kênh online đạt gần 13.300 tỷ đồng (-13%).

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận, ngay trong quý này. rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng tập trung vào những gì cốt lõi và mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới mục tiêu: vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nhận thấy những tín hiệu khả quan.