Nhìn lại hành trình từ một chatbot hỏi đáp thông tin kinh tế đến Askonomy ngày nay, đâu là những bước ngoặt quan trọng nhất giúp nền tảng này phát triển thành một hệ sinh thái AI thế hệ mới dành cho doanh nghiệp?

Askonomy đã trải qua nhiều bước tiến hóa đáng kể. Nếu giai đoạn đầu chúng tôi tập trung xây dựng một chatbot hỏi - đáp dựa trên mô hình Mistral, thì hiện nay nền tảng đã phát triển trên Gemma 4 và liên tục được cập nhật bằng các nguồn dữ liệu mới để nâng cao năng lực xử lý.

Bước ngoặt đầu tiên là khi Askonomy được tích hợp Agentic AI. Từ một công cụ trả lời câu hỏi, nền tảng đã có thể chủ động tìm kiếm thông tin, thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ giải quyết những bài toán đòi hỏi tư duy suy luận phức tạp.

Bước ngoặt tiếp theo là Voice AI. Đây không đơn thuần là công nghệ nhận diện giọng nói mà là khả năng giao tiếp hai chiều theo thời gian thực. Đặc biệt, hệ thống được tối ưu cho tiếng Việt và các sắc thái vùng miền, giúp AI hiểu người dùng tốt hơn và mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn.

Điều gì tạo nên khác biệt của Askonomy so với các sản phẩm AI chỉ sử dụng hoặc “đóng gói lại” công nghệ có sẵn? Bộ ba nền tảng lõi Voice - Speech - Intelligence đã được phát triển và tối ưu như thế nào để xử lý các đặc thù của tiếng Việt và những bài toán thực tế của doanh nghiệp?

Tôi cho rằng tranh luận về việc AI Việt Nam có sử dụng các nền tảng công nghệ quốc tế hay không thực chất chưa phải vấn đề cốt lõi. Trong lĩnh vực công nghệ, hầu như mọi đổi mới đều được xây dựng trên nền tảng của những thành tựu đi trước. Điều quan trọng là chúng ta tạo ra giá trị mới gì từ nền tảng đó.

Đối với Askonomy, phần giá trị gia tăng nằm ở các lớp công nghệ, dữ liệu và năng lực tối ưu hóa được phát triển riêng cho từng bài toán ứng dụng. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện kéo dài nhiều năm bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có trình độ cao trong và ngoài nước.

Thước đo cuối cùng không phải là công nghệ được xây dựng từ đâu, mà là khả năng giải quyết vấn đề cho khách hàng. Để đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành của VnEconomy cũng như các doanh nghiệp lớn, chúng tôi phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm trong môi trường cạnh tranh trực tiếp với những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft và OpenAI.

Nhiều chuyên gia cho rằng AI Agent sẽ là làn sóng công nghệ tiếp theo sau AI tạo sinh. Với Asko Smart, đâu là khác biệt giữa một AI Agent và một chatbot thông thường? Người dùng có thể “ủy quyền” cho hệ thống thực hiện những công việc nào trong hoạt động sản xuất nội dung và quản trị tòa soạn?

Asko Smart được xây dựng như một AI Agent thay vì một chatbot đơn thuần. Nền tảng được tích hợp sẵn các năng lực tìm kiếm, phân tích, tính toán và Voice AI, đồng thời có khả năng tự lựa chọn công cụ phù hợp để hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở dữ liệu chuyên sâu của VnEconomy.

Điều này tạo ra sự khác biệt đáng kể so với mô hình chatbot truyền thống. Nếu chatbot chủ yếu tập trung vào việc trả lời câu hỏi, thì AI Agent có thể xử lý cả một chuỗi công việc, từ tìm kiếm thông tin, tổng hợp dữ liệu, phân tích tài liệu đến hỗ trợ xây dựng nội dung.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu hệ thống đọc và phân tích hàng nghìn trang tài liệu, tóm tắt các báo cáo dài, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn hoặc hỗ trợ xây dựng bài viết dựa trên kho dữ liệu của VnEconomy. Mục tiêu của chúng tôi là biến AI thành một trợ lý thực sự, giúp phóng viên và người dùng tiết kiệm thời gian cho những công việc lặp lại để tập trung hơn vào các hoạt động sáng tạo và ra quyết định.

Tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á (Vietnam - Asia DX Summit 2026), Asko Meet thế hệ mới đã được triển khai để hỗ trợ xử lý theo thời gian thực cho các phiên thảo luận đa ngôn ngữ. Việc vận hành trong một môi trường có yêu cầu cao về tốc độ, độ chính xác và tính ổn định đã cho thấy điều gì về mức độ hoàn thiện cũng như năng lực ứng dụng thực tế của nền tảng này?

Asko Meet được phát triển trên nền tảng các công nghệ nhận dạng giọng nói và dịch thuật đa ngôn ngữ do đội ngũ của chúng tôi nghiên cứu, tối ưu hóa và hoàn thiện trong thời gian dài. Trước khi chính thức ra mắt, hệ thống đã trải qua nhiều vòng kiểm thử nghiêm ngặt và được triển khai thử nghiệm tại nhiều sự kiện với quy mô và yêu cầu khác nhau.

Thực tế, công nghệ nhận dạng giọng nói và phiên dịch bằng AI đã có những bước tiến rất lớn trong những năm gần đây. Theo tôi, chúng ta đang bước vào giai đoạn mà AI có thể đảm nhiệm hiệu quả nhiều tác vụ vốn trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào con người, đặc biệt trong các hoạt động dịch thuật và hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ.

Dù trong những tình huống đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và khả năng xử lý ngữ cảnh phức tạp, vai trò của các chuyên gia phiên dịch vẫn rất quan trọng, nhưng AI đang mở ra cơ hội giúp giảm đáng kể chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và nâng cao hiệu quả tổ chức các sự kiện quốc tế. Đây sẽ là một trong những lĩnh vực ứng dụng AI phát triển mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp thường quan tâm đến giá trị mang lại trong thực tế. Asko Meet đã giúp các đơn vị sử dụng tối ưu hóa chi phí, nhân lực và hiệu quả tổ chức hội họp, hội thảo như thế nào?

Một trong những ưu điểm lớn của Asko Meet là khả năng triển khai linh hoạt. Với mô hình cloud, doanh nghiệp gần như không phải đầu tư hạ tầng ban đầu, có thể sử dụng ngay với chi phí dưới 1 USD mỗi giờ vận hành.

Đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng thường xuyên hoặc yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu, mô hình on-premise là lựa chọn phù hợp hơn. Dù chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, doanh nghiệp sẽ chủ động hoàn toàn trong việc quản lý dữ liệu và tối ưu chi phí vận hành về lâu dài.

Chúng tôi nhận thấy xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp lựa chọn mô hình triển khai dựa trên bài toán cụ thể của mình, thay vì áp dụng một giải pháp chung cho tất cả. Điều quan trọng nhất là cân bằng giữa chi phí, hiệu quả vận hành và yêu cầu bảo mật.

Bên cạnh Asko Meet, hai nền tảng Asko Smart và Asko CMS (phát triển cùng Hemera) cũng đang được thử nghiệm trong nhiều môi trường làm việc thực tế. Từ kết quả triển khai tại VnEconomy và các đơn vị đối tác, anh đánh giá như thế nào về khả năng hỗ trợ tự động hóa công việc và nâng cao năng suất của các nền tảng này?

Nếu Asko Meet đã cho thấy hiệu quả thông qua những kết quả có thể đo đếm được, thì Asko Smart và Asko CMS (phát triển cùng Hemera) lại hướng tới một mục tiêu lớn hơn: thay đổi cách các tổ chức sản xuất nội dung và quản trị tri thức.

Điểm khác biệt của Asko Smart không chỉ nằm ở các tính năng riêng lẻ mà ở kiến trúc AI Agent. Thay vì đơn thuần chờ lệnh và trả lời câu hỏi như chatbot truyền thống, hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch, phối hợp nhiều công cụ và thực hiện các chuỗi nhiệm vụ phức tạp. Từ công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đến hạ tầng AI Agent đều do đội ngũ Actable AI nghiên cứu và phát triển.

Asko Smart tích hợp nhiều năng lực như chuyển giọng nói thành văn bản, tạo giọng đọc AI, phân tích dữ liệu và hỗ trợ xây dựng báo cáo chuyên môn. Mỗi công cụ có thể hoạt động độc lập, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở khả năng kết nối chúng thành một quy trình làm việc liền mạch.

Trong quá trình thử nghiệm tại VnEconomy, chúng tôi đã chứng kiến những kết quả rất rõ nét. Chẳng hạn, một phóng viên chỉ cần tải lên file ghi âm của một hội thảo kéo dài nhiều giờ; hệ thống sẽ tự động bóc băng, tóm tắt các luận điểm chính, đối chiếu với dữ liệu liên quan và xây dựng bản thảo ban đầu. Khi trở về tòa soạn, phóng viên có thể tập trung vào khâu kiểm chứng, phân tích và bổ sung góc nhìn riêng thay vì mất nhiều giờ cho các công việc mang tính thủ công.

Song song với đó, Asko CMS giúp tối ưu các quy trình biên tập, phê duyệt và xuất bản, giảm đáng kể những khâu trung gian trong vận hành. Khi kết hợp với Hemera, hệ sinh thái có thể hỗ trợ toàn bộ vòng đời của một sản phẩm báo chí, từ hình thành ý tưởng đến tiếp cận độc giả.

Theo tôi, giá trị lớn nhất của AI không phải là thay thế con người mà là giải phóng họ khỏi những công việc lặp lại. Khi được trang bị đầy đủ các công cụ phù hợp, mỗi cá nhân có thể nâng cao đáng kể năng suất làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho những giá trị cốt lõi như tư duy, sáng tạo và xây dựng niềm tin với độc giả.

Bảo mật dữ liệu đang là một trong những mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước khi triển khai AI. Askonomy thế hệ mới được thiết kế với các phương án triển khai on-premise và private cloud. Theo anh, mô hình này mang lại những lợi thế gì về quản trị dữ liệu, bảo mật và tuân thủ so với việc sử dụng các nền tảng AI công cộng?

Bảo mật dữ liệu là câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất trong năm 2026. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi khi AI được ứng dụng ngày càng sâu, dữ liệu không chỉ là tài sản công nghệ mà còn trở thành một phần của năng lực cạnh tranh và chủ quyền thông tin của mỗi tổ chức.

Điểm khác biệt của Askonomy khi triển khai theo mô hình On-Premise hoặc Private Cloud nằm ở nguyên tắc thiết kế: dữ liệu được xử lý trong phạm vi hạ tầng do khách hàng quản lý. Thay vì phải đưa dữ liệu lên các nền tảng công cộng, toàn bộ quy trình AI, từ xử lý ngôn ngữ, phân tích thông tin đến hỗ trợ tạo nội dung, có thể vận hành ngay trong môi trường của tổ chức.

Cách tiếp cận này mang lại ba lợi ích quan trọng. Một, tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu, hạn chế tối đa việc dữ liệu phải đi qua các hệ thống trung gian bên ngoài. Hai, hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ pháp lý, đặc biệt đối với các cơ quan nhà nước và tổ chức sở hữu dữ liệu nhạy cảm. Ba, khả năng tích hợp sâu với các hệ thống nội bộ hiện có mà không cần thay đổi đáng kể kiến trúc vận hành.

Bên cạnh đó, chúng tôi đầu tư mạnh vào năng lực fine-tuning mô hình trên chính dữ liệu của khách hàng ngay tại hạ tầng nội bộ. Điều này giúp AI không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo mật mà còn hiểu sâu hơn về văn phong, thuật ngữ chuyên môn và bối cảnh nghiệp vụ của từng tổ chức.

Theo tôi, trong giai đoạn phát triển tiếp theo của AI, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở mô hình mạnh đến đâu, mà còn ở khả năng giúp các tổ chức khai thác dữ liệu của mình một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu quản trị ngày càng khắt khe.

Askonomy thế hệ mới ra mắt đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập VnEconomy. Dưới góc độ đối tác công nghệ, anh đánh giá như thế nào về sự hợp tác giữa một cơ quan báo chí và một doanh nghiệp AI trong quá trình phát triển sản phẩm? Theo anh, mô hình này có thể mang lại những giá trị gì cho quá trình chuyển đổi số của ngành báo chí và các tổ chức tại Việt Nam?

Việc Askonomy thế hệ mới (3.5) ra mắt đúng dịp VnEconomy kỷ niệm 35 năm thành lập không đơn thuần là một sự trùng hợp về thời điểm. Đó là kết quả của một quá trình đồng hành và cùng phát triển trong nhiều năm.

Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là việc ra mắt một sản phẩm công nghệ mới, mà còn là việc xây dựng được một mô hình hợp tác tạo ra giá trị thực chất cho thị trường. Trong mô hình đó, VnEconomy không chỉ là đơn vị sử dụng, còn Actable AI cũng không đơn thuần là nhà cung cấp công nghệ. Chúng tôi là những người cùng phát triển sản phẩm.

VnEconomy đóng vai trò như một “phòng lab sống”, nơi mọi tính năng được thử nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện ngay trong môi trường vận hành thực tế. Công nghệ không được đánh giá trong những kịch bản giả lập mà phải đối mặt với áp lực xuất bản, yêu cầu nghiệp vụ và phản hồi của người dùng mỗi ngày.

Chính điều đó tạo nên một vòng lặp cải tiến liên tục. Khi một biên tập viên hay phóng viên phát hiện bất cập trong quy trình, phản hồi có thể nhanh chóng được chuyển thành các thay đổi trong sản phẩm. Tốc độ học hỏi và thích ứng của hệ thống vì thế nhanh hơn đáng kể so với mô hình khách hàng - nhà cung cấp truyền thống.

Từ góc độ thị trường, tôi cho rằng đây là một mô hình đáng tham khảo cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Nó cho thấy đổi mới công nghệ không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc tìm kiếm những giải pháp ở bên ngoài, mà có thể xuất phát từ việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tiễn của chính mình và cùng nhau xây dựng lời giải phù hợp.

Trong 3 đến 5 năm tới, Actable AI và VnEconomy kỳ vọng sẽ đưa Askonomy tiến xa hơn nữa như thế nào trong bản đồ AI của Việt Nam và khu vực?

Nếu nhìn lại hành trình 35 năm của VnEconomy để hình dung 5 năm tới của Askonomy, tôi thấy một quỹ đạo phát triển khá tương đồng: từ việc xây dựng nền tảng vững chắc trong nước để từng bước mở rộng ảnh hưởng ra khu vực.

Trong ba năm tới, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là “đi sâu trước khi đi rộng”. Askonomy phải trở thành một nền tảng AI có giá trị thực tiễn đối với các cơ quan báo chí, tổ chức truyền thông và cơ quan hành chính tại Việt Nam. Mục tiêu không phải là bổ sung thêm một công cụ mới, mà là trở thành một phần của hạ tầng vận hành. Chúng tôi đặt mục tiêu triển khai giải pháp tại ít nhất 20 tổ chức lớn trong vòng 36 tháng tới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình từ chính những bài toán thực tế của Việt Nam.

Xa hơn, chiến lược của chúng tôi là mở rộng ra Đông Nam Á. Đây là khu vực có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, cách thức vận hành tổ chức và nhu cầu phát triển các giải pháp AI phù hợp với bối cảnh địa phương. Những kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam sẽ là nền tảng để Askonomy từng bước tiếp cận các thị trường trong khu vực.

Tuy nhiên, chúng tôi không đặt mục tiêu cạnh tranh trực diện với OpenAI hay Google trên những gì họ đang làm tốt nhất. Hướng đi của Askonomy là tập trung vào những bài toán mà AI toàn cầu khó có thể giải quyết hiệu quả bằng các đơn vị bản địa: thấu hiểu ngôn ngữ, văn hóa, dữ liệu và nhu cầu của người dùng sở tại.

Bắt đầu từ việc hiểu người Việt, phục vụ người Việt, chúng tôi tin rằng có thể xây dựng những giải pháp AI đủ năng lực để phục vụ các cộng đồng tương đồng trên khắp Đông Nam Á.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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