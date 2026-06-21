Nhân dịp VnEconomy tròn 35 năm phát triển, với tư cách là đối tác công nghệ đồng hành cùng tòa soạn trong nhiều năm qua, điều gì khiến ông ấn tượng nhất về hành trình đổi mới công nghệ của VnEconomy?

Trước hết, thay mặt đội ngũ chuyên gia công nghệ và kỹ sư của Hemera Media, tôi xin gửi lời chúc mừng tới Ban Biên tập cùng các thế hệ nhà báo của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 35 năm phát triển.

Với hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, tôi có cơ hội chứng kiến gần như toàn bộ quá trình phát triển của báo điện tử cũng như hành trình chuyển đổi số của nhiều cơ quan báo chí tại Việt Nam. Theo tôi, rào cản lớn nhất đối với đổi mới không nằm ở kinh phí hay công nghệ, mà nằm ở sức ì của bộ máy, ở những thói quen tác nghiệp cũ và tâm lý e ngại thay đổi.

Điều khiến tôi ấn tượng ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là tinh thần đổi mới luôn hiện hữu. Trong những năm Hemera Media đồng hành cùng tòa soạn, tôi chứng kiến sự khát khao đổi mới của đội ngũ lãnh đạo cũng như khả năng thích ứng nhanh của các phóng viên, biên tập viên. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không tiếp cận công nghệ như một xu hướng thời thượng, mà sử dụng công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn, phục vụ sự phát triển lâu dài của tòa soạn.

Chính tinh thần đổi mới đó đã tiếp thêm động lực cho Hemera Media trong quá trình nghiên cứu và phát triển Hemera AICMS - sản phẩm chiến lược mà chúng tôi đã đầu tư nhiều nguồn lực và tâm huyết để xây dựng.

Thay vì sử dụng một nền tảng quản trị nội dung đóng gói sẵn, Hemera đã phát triển AICMS theo hướng “may đo” cho VnEconomy. Đâu là những đặc thù của tòa soạn khiến cách tiếp cận này trở thành lựa chọn phù hợp nhất?

Để tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai, nhiều tòa soạn lựa chọn các hệ thống CMS đóng gói sẵn. Về phía nhà cung cấp, mô hình này cũng giúp tối ưu hóa chi phí phát triển khi một sản phẩm có thể triển khai cho nhiều khách hàng.

Hemera Media lựa chọn cách tiếp cận khác. Thay vì cung cấp một giải pháp đồng nhất cho mọi tòa soạn, chúng tôi tập trung phát triển hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế của từng đơn vị, liên tục bổ sung các tính năng mới nhằm giải quyết những bài toán phát sinh trong quá trình vận hành và sản xuất nội dung.

Với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, đây là một tòa soạn có lịch sử phát triển 35 năm, sở hữu bản sắc riêng, đối tượng độc giả chuyên biệt và định hướng phát triển rõ ràng. Những đặc thù đó đòi hỏi một nền tảng công nghệ có khả năng thích ứng và phát triển cùng tòa soạn, thay vì chỉ đáp ứng các nhu cầu quản trị nội dung cơ bản.

Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận “may đo” này không chỉ giúp VnEconomy duy trì năng lực đổi mới, mà còn tạo điều kiện để cả hai bên liên tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao trải nghiệm của độc giả và hiệu quả vận hành của tòa soạn.

Sự kết hợp giữa Hemera AICMS và hệ sinh thái AI Askonomy đã tạo ra những giá trị cộng hưởng gì cho VnEconomy? Các công cụ AI đang thay đổi quy trình sản xuất nội dung của phóng viên và ban biên tập ra sao?

Thế giới công nghệ đang chuyển từ các công cụ AI đơn tác vụ sang các hệ thống AI được tích hợp sâu vào quy trình vận hành, tiến tới mô hình AI tự chủ (Multi-agent AI). Đây cũng là triết lý cốt lõi khi chúng tôi kết hợp Hemera AICMS với hệ sinh thái AI Askonomy của VnEconomy.

Mục tiêu của chúng tôi không phải là bổ sung các tính năng AI mang tính hỗ trợ đơn lẻ, mà là đưa AI trở thành một phần của toàn bộ quy trình sản xuất nội dung, từ soạn thảo, biên tập đến phê duyệt và xuất bản. Theo cách tiếp cận đó, AI không còn là một công cụ bên ngoài mà trở thành một thành phần của hệ điều hành tòa soạn số.

Giá trị lớn nhất của mô hình này là giúp giảm đáng kể các công việc thủ công, tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định. Nhờ đó, phóng viên và biên tập viên có thể dành nhiều nguồn lực hơn cho các hoạt động cốt lõi như điều tra, phân tích, kiểm chứng thông tin và sản xuất những nội dung có giá trị gia tăng cao.

Làm thế nào để AICMS vừa hỗ trợ cá nhân hóa quy trình làm việc của từng biên tập viên, vừa đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và kiểm soát dữ liệu của VnEconomy?

Đội ngũ Hemera quy tụ nhiều chuyên gia và kỹ sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm quy mô lớn và nền tảng báo điện tử.

Nhờ nền tảng đó, các thách thức về mặt kỹ thuật trong quá trình phát triển AICMS không phải là trở ngại quá lớn. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI trong những năm gần đây cũng mở ra nhiều khả năng mới, giúp các doanh nghiệp công nghệ như chúng tôi nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Bên cạnh AICMS, Hemera còn phát triển nền tảng premium.vneconomy.vn, một trong những mô hình thu phí nội dung nổi bật hiện nay. Từ góc độ công nghệ, Hemera Premium đã hỗ trợ VnEconomy giải bài toán phát triển nguồn thu và kinh tế báo chí như thế nào?

Khi xây dựng Hemera Premium, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tạo ra một hệ thống thu phí nội dung, mà là phát triển một nền tảng thương mại điện tử và quản trị thành viên dành cho các sản phẩm báo chí và dịch vụ số.

Trên premium.vneconomy.vn, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy được số hóa và thương mại hóa trên một nền tảng thống nhất. Hệ thống hỗ trợ phân phối các ấn phẩm báo in, báo điện tử, e-paper, báo cáo chuyên sâu, bản tin kinh tế và các sản phẩm nội dung số giá trị cao.

Bên cạnh đó, Premium còn là kênh cung cấp các dịch vụ công nghệ thuộc hệ sinh thái Askonomy, cho phép độc giả, doanh nghiệp và tổ chức đăng ký sử dụng các công cụ AI trực tiếp trên nền tảng.

Chúng tôi tin rằng một nền tảng tích hợp quản trị nội dung, thành viên và thương mại điện tử như Hemera Premium sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu và hỗ trợ các cơ quan báo chí phát triển kinh tế báo chí theo hướng bền vững.

AICMS được phát triển từ thực tiễn vận hành tòa soạn số. Theo ông, nền tảng này còn có thể mở rộng sang những lĩnh vực nào ngoài báo chí, đặc biệt là khối doanh nghiệp lớn và thương mại điện tử?

Trên thực tế, một tòa soạn báo điện tử lớn là môi trường có yêu cầu rất cao về tốc độ xử lý, quy trình kiểm duyệt, khả năng chịu tải và an toàn dữ liệu. Nếu một hệ thống CMS có thể vận hành hiệu quả trong môi trường đó, nó hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu quản trị nội dung của các tổ chức và doanh nghiệp quy mô lớn.

Hiện nay, các doanh nghiệp, ngân hàng hay nền tảng thương mại điện tử đều đang trở thành những trung tâm sản xuất nội dung để phục vụ hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng. Đây là thị trường có tiềm năng rất lớn đối với các nền tảng quản trị nội dung thế hệ mới.

Bên cạnh khối doanh nghiệp, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến khu vực hành chính công. Các cổng thông tin điện tử ngày nay không còn đơn thuần là nơi đăng tải văn bản, mà đang dần trở thành trung tâm truyền thông chính sách và cung cấp dịch vụ công số.

Trong mô hình này, AICMS có thể hỗ trợ quản trị tập trung nhiều cổng thông tin từ một nền tảng duy nhất, chuẩn hóa quy trình biên tập và phê duyệt nội dung, đồng thời ứng dụng AI để tóm tắt văn bản, chuyển đổi nội dung sang nhiều định dạng giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

Xa hơn, việc tích hợp AI trên nền tảng dữ liệu pháp luật và thủ tục hành chính còn cho phép hình thành các trợ lý số hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện và chính xác hơn.

Đối với thương mại điện tử và bán lẻ, xu hướng hiện nay là phát triển dựa trên nội dung. AICMS có thể hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc sản xuất nội dung, tối ưu hóa dữ liệu sản phẩm, nâng cao khả năng tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Dù là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hay nền tảng thương mại điện tử, nhu cầu cốt lõi vẫn là khai thác hiệu quả dữ liệu và nội dung để tạo ra giá trị cho người dùng. Đây cũng là định hướng mà Hemera AICMS hướng tới.

Đồng hành và cùng giải các “bài toán khó” với một cơ quan báo chí lớn như VnEconomy mang lại ý nghĩa và động lực lớn như thế nào cho Hemera trên hành trình hiện thực hóa khát vọng “người Việt xây dựng công nghệ Việt phục vụ cho người Việt”?

Đối với tôi và đội ngũ Hemera, tinh thần “Make in Vietnam” không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà là chiến lược phát triển và trách nhiệm của những người làm công nghệ Việt Nam.

Khi làm chủ công nghệ, chúng ta có thể chủ động định hướng phát triển sản phẩm mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Với lĩnh vực báo chí, điều này càng có ý nghĩa khi công nghệ quản trị nội dung và dữ liệu gắn trực tiếp với an ninh thông tin và chủ quyền số.

Quá trình đồng hành cùng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy mang lại cho Hemera nhiều động lực quan trọng.

Thứ nhất, đó là sự khẳng định năng lực công nghệ Việt. Việc triển khai thành công Hemera AICMS và nền tảng Premium cho thấy các doanh nghiệp công nghệ trong nước hoàn toàn có khả năng phát triển những hệ thống nền tảng quy mô lớn, đáp ứng các yêu cầu vận hành phức tạp và tích hợp những công nghệ mới nhất.

Thứ hai, sự tin tưởng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cùng tinh thần đổi mới của tòa soạn đã tạo động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm các giải pháp mới cho ngành báo chí và truyền thông.

Quan trọng hơn, chúng tôi tự hào khi những sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển đang góp phần hỗ trợ một cơ quan báo chí hàng đầu nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển các mô hình kinh tế báo chí mới và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức tới độc giả.

Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, đâu là những định hướng phát triển tiếp theo của AICMS? Ông kỳ vọng gì về chặng đường hợp tác sắp tới giữa Hemera và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy?

Công nghệ luôn thay đổi và quá trình chuyển đổi số không có điểm dừng. Vì vậy, Hemera vẫn kiên định với định hướng lấy người dùng và độc giả làm trung tâm trong quá trình phát triển sản phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các công nghệ mới, đặc biệt là AI, để nâng cao hiệu quả vận hành của tòa soạn và trải nghiệm của độc giả.

Một trong những hướng đi quan trọng là đưa Hemera AICMS từ mô hình trợ lý AI sang hệ thống AI tự chủ. Trong tương lai, các AI Agent chuyên biệt có thể tự động theo dõi dữ liệu từ nhiều nguồn, phát hiện chủ đề đáng chú ý, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo phân tích và đề xuất nội dung cho biên tập viên. Mục tiêu không phải thay thế nhà báo, mà hỗ trợ họ xử lý khối lượng công việc lớn hơn và tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị chuyên môn cao.

Về quan hệ hợp tác giữa hai bên, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sở hữu nguồn nội dung, dữ liệu và uy tín báo chí được tích lũy qua nhiều năm, trong khi Hemera tập trung phát triển nền tảng công nghệ và các giải pháp đổi mới. Sự kết hợp này tạo nền tảng để cả hai cùng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục mở rộng vai trò từ một cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu trở thành một nền tảng tri thức kinh tế số có sức ảnh hưởng rộng hơn, đồng thời góp phần hình thành những mô hình kinh tế báo chí và chuyển đổi số mới cho ngành báo chí Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm phát triển, xin chúc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, phát huy vị thế tiên phong và gặt hái nhiều thành công trong chặng đường phía trước.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html