Lai Châu : Xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho dân vùng lũ quét Mường Than

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm bố trí nơi ở an toàn cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than. Đây là giải pháp trước mắt để ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa tháng 7, đồng thời từng bước triển khai phương án tái định cư lâu dài cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao.
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về Lệnh xây dựng
công trình khẩn cấp bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường
Than. Theo quyết định, công trình được triển khai nhằm khẩn trương khắc phục
hậu quả thiên tai, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ ống, lũ
quét đến nơi an toàn, ổn định lâu dài. Đồng thời, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật
thiết yếu tại khu tái định cư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và
an ninh trên địa bàn.
XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ AN TOÀN TẠI MƯỜNG THAN
Theo quy mô được phê duyệt, khu tái định cư
tập trung sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai. Dự án
gồm san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp IV cùng hệ thống hạ
tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền
và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách
nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày
20/7/2026 sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng.
Theo UBND tỉnh Lai Châu, lệnh xây dựng công
trình khẩn cấp được ban hành sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15-17/7 gây lũ
quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Than. Trước đó, tỉnh đã công bố tình
huống khẩn cấp về thiên tai.
Theo báo cáo của địa phương, trận lũ quét sáng
17/7 đã ảnh hưởng đến 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm
Sáng, Noong Thăng và Nậm Ngùa. Thiên tai làm 5 người chết, 3 người mất tích, 8
người bị thương; 53 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 căn bị cuốn trôi hoàn
toàn. Ngoài ra, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị vùi
lấp, cuốn trôi. Tổng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính hơn 120 tỷ đồng.
Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lai Châu được giao tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình theo quy
định đối với công trình xây dựng khẩn cấp. Các sở, ngành liên quan cũng được
phân công nhiệm vụ cụ thể. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Sở Xây dựng kiểm tra tiến
độ, chất lượng công trình; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí xây dựng khu
tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) và hỗ trợ thiên tai cho 24
hộ dân.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao hoàn thành thiết kế mẫu nhà
ở trước ngày 20/7 để bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xây dựng.
UBND xã Mường Than phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập danh
sách các hộ phải di dời và phương án hỗ trợ theo quy định.
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ QUÉT
Quyết định trên được ban hành ngay sau cuộc
làm việc của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp với tỉnh
Lai Châu vào ngày 19/7/2026. Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe báo
cáo của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách
nhất hiện nay là tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm những
người còn mất tích.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức chu
đáo việc mai táng các nạn nhân, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho gia đình có người tử vong, mất tích và các hộ dân bị mất nhà cửa.
Đối với công tác ổn định dân cư, Thứ trưởng
yêu cầu sớm bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân không còn khả năng trở về nơi ở
cũ. Theo rà soát của địa phương, xã Mường Than hiện có 179 hộ dân thuộc diện
phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó 24 hộ cần di dời khẩn cấp do khu vực sinh sống
có nguy cơ sạt lở rất cao.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất chủ
trương để tỉnh Lai Châu xây dựng đề án khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ
dân, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ. Mục tiêu không chỉ là bố trí nơi ở mới
mà còn hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt và phát triển lâu dài.
Đối với các hộ dân chưa thể chuyển đến khu tái
định cư, Thứ trưởng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẩn trương dựng
nhà ở tạm, đặc biệt là khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện quay trở lại nơi ở
cũ vì nguy cơ sạt lở.
Về công tác hỗ trợ sau thiên tai, lãnh đạo
tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ gạo cứu đói cho người
dân từ một đến ba tháng, đồng thời hỗ trợ trước mắt khoảng 116 tỷ đồng để khắc
phục hậu quả tại xã Mường Than. Nguồn kinh phí này sẽ ưu tiên xây dựng nhà ở,
khôi phục hạ tầng thiết yếu và bố trí tái định cư cho 82 hộ dân tại các bản
Chít và Sắp Ngụa phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Trước đề xuất của địa phương, Thứ trưởng
Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ,
ngành tổng hợp nhu cầu, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ trên cơ sở mức độ
thiệt hại thực tế. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đầy đủ thiệt hại để
làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội và phòng, chống
thiên tai.
Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề
nghị Lai Châu tập trung cải tạo diện tích đất sản xuất bị bồi lấp, khôi phục
sinh kế cho người dân, ổn định sản xuất nông nghiệp và từng bước tái thiết hạ
tầng sau thiên tai.
Theo Cục
Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 18/7 đến dêm ngày 19/7, các
tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và Cao Bằng có mưa phổ biến 30-60 mm, riêng Tuyên
Quang có nơi trên 100 mm như Thượng Sơn 140 mm, Giáp Trung 112 mm và Xuân Lập
110 mm. Dự báo ngày và đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa,
mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 250 mm, nguy cơ
xảy ra mưa cường độ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Mưa lũ
tại Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã làm 5 người chết, 3 người mất
tích, 10 người bị thương; 28 nhà bị sập, hơn 620 nhà bị hư hỏng, ngập hoặc phải
di dời khẩn cấp. Khoảng 699 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ
và đường tỉnh tại các địa phương bị sạt lở, trong đó một số điểm trên Quốc lộ
32, Quốc lộ 279 và Đường tỉnh 175B vẫn còn ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính
khoảng 271,64 tỷ đồng, riêng Lai Châu khoảng 190 tỷ đồng.
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