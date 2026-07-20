Lai Châu : Xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho dân vùng lũ quét Mường Than

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm bố trí nơi ở an toàn cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than. Đây là giải pháp trước mắt để ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa tháng 7, đồng thời từng bước triển khai phương án tái định cư lâu dài cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao.

Đường xá hư hại do lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Theo quyết định, công trình được triển khai nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn, ổn định lâu dài. Đồng thời, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu tái định cư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ AN TOÀN TẠI MƯỜNG THAN

Theo quy mô được phê duyệt, khu tái định cư tập trung sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai. Dự án gồm san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp IV cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20/7/2026 sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được ban hành sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15-17/7 gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Than. Trước đó, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo báo cáo của địa phương, trận lũ quét sáng 17/7 đã ảnh hưởng đến 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng và Nậm Ngùa. Thiên tai làm 5 người chết, 3 người mất tích, 8 người bị thương; 53 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 căn bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị vùi lấp, cuốn trôi. Tổng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính hơn 120 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình theo quy định đối với công trình xây dựng khẩn cấp. Các sở, ngành liên quan cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Sở Xây dựng kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) và hỗ trợ thiên tai cho 24 hộ dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao hoàn thành thiết kế mẫu nhà ở trước ngày 20/7 để bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xây dựng. UBND xã Mường Than phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập danh sách các hộ phải di dời và phương án hỗ trợ theo quy định.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ QUÉT

Quyết định trên được ban hành ngay sau cuộc làm việc của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp với tỉnh Lai Châu vào ngày 19/7/2026. Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm những người còn mất tích.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đi thị sát tại khu vực lũ quét ở xã Mường Than, Lai Châu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức chu đáo việc mai táng các nạn nhân, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình có người tử vong, mất tích và các hộ dân bị mất nhà cửa.

Đối với công tác ổn định dân cư, Thứ trưởng yêu cầu sớm bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân không còn khả năng trở về nơi ở cũ. Theo rà soát của địa phương, xã Mường Than hiện có 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó 24 hộ cần di dời khẩn cấp do khu vực sinh sống có nguy cơ sạt lở rất cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất chủ trương để tỉnh Lai Châu xây dựng đề án khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ dân, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ. Mục tiêu không chỉ là bố trí nơi ở mới mà còn hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển lâu dài.

Đối với các hộ dân chưa thể chuyển đến khu tái định cư, Thứ trưởng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẩn trương dựng nhà ở tạm, đặc biệt là khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện quay trở lại nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở.

Về công tác hỗ trợ sau thiên tai, lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân từ một đến ba tháng, đồng thời hỗ trợ trước mắt khoảng 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tại xã Mường Than. Nguồn kinh phí này sẽ ưu tiên xây dựng nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu và bố trí tái định cư cho 82 hộ dân tại các bản Chít và Sắp Ngụa phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đề xuất của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp nhu cầu, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ trên cơ sở mức độ thiệt hại thực tế. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đầy đủ thiệt hại để làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội và phòng, chống thiên tai.

Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Lai Châu tập trung cải tạo diện tích đất sản xuất bị bồi lấp, khôi phục sinh kế cho người dân, ổn định sản xuất nông nghiệp và từng bước tái thiết hạ tầng sau thiên tai.