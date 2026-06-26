Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng một số cơ chế đặc thù

Cơ sở tại Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở chính tại Hà Nội, ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu...

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP ngày 25/6/2026 về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.

Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách bảo đảm đưa cơ sở tại Ninh Bình của 2 bệnh viện đi vào vận hành, bao gồm: xếp cấp chuyên môn; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Theo Nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể, được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở chính, ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Hai bệnh viện được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Đồng thời, được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Hai bệnh viện cũng được sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giám đốc bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở; cập nhật danh mục liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị quyết cũng nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù cho hai bệnh viện.

Theo đó, ngân sách hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Đối với viên chức, người lao động, họ được hỗ trợ chi phí vận chuyển hằng ngày, tối đa 3,6 triệu đồng/1 xe 45 chỗ/1 ngày trong quá trình đi lại giữa 2 cơ sở.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Không thực hiện hỗ trợ đối với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Bên cạnh đó, viên chức, người lao động được Giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ thêm chi phí thu hút.

Giám đốc bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của bệnh viện cơ sở Hà Nội, nhưng không quá 15,6 triệu đồng/người/tháng đối với y, bác sĩ; không quá 12,2 triệu đồng/người/tháng với điều dưỡng; không quá 11,6 triệu đồng/người/tháng với các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý…).

Theo Nghị quyết, ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi đặc thù nêu trên từ khi cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện đi vào hoạt động, đến khi cơ sở Ninh Bình tự đảm bảo được chi phí thường xuyên, và cân đối được các khoản chi đặc thù theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2028.