Thứ Sáu, 26/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng một số cơ chế đặc thù

N Nhật Dương

Cơ sở tại Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở chính tại Hà Nội, ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu...

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP ngày 25/6/2026 về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.

Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách bảo đảm đưa cơ sở tại Ninh Bình của 2 bệnh viện đi vào vận hành, bao gồm: xếp cấp chuyên môn; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Theo Nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể, được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở chính, ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Hai bệnh viện được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Đồng thời, được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Hai bệnh viện cũng được sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giám đốc bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở; cập nhật danh mục liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị quyết cũng nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù cho hai bệnh viện.

Theo đó, ngân sách hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Đối với viên chức, người lao động, họ được hỗ trợ chi phí vận chuyển hằng ngày, tối đa 3,6 triệu đồng/1 xe 45 chỗ/1 ngày trong quá trình đi lại giữa 2 cơ sở.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Không thực hiện hỗ trợ đối với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Bên cạnh đó, viên chức, người lao động được Giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ thêm chi phí thu hút.

Giám đốc bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của bệnh viện cơ sở Hà Nội, nhưng không quá 15,6 triệu đồng/người/tháng đối với y, bác sĩ; không quá 12,2 triệu đồng/người/tháng với điều dưỡng; không quá 11,6 triệu đồng/người/tháng với các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý…).

Theo Nghị quyết, ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi đặc thù nêu trên từ khi cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện đi vào hoạt động, đến khi cơ sở Ninh Bình tự đảm bảo được chi phí thường xuyên, và cân đối được các khoản chi đặc thù theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2028.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bảo hiểm y tế VnEconomy Bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình VnEconomy Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức VnEconomy khám chữa bệnh VnEconomy Nghị quyết 32/2026/NQ-CP VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

VnEconomy Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

AI Điểm tin

VnE TV
Hạ tầng năng lượng thông minh còn nhiều dư địa chuyển đổi. Ảnh minh họa

VnEconomy Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy