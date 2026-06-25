Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở Ninh Bình) mở cửa khám chữa bệnh từ ngày 26/6/2026

Ngày 25/6, thông tin từ Bộ Y tế cho biết cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai sẽ mở cửa hoạt động khám chữa bệnh ngay từ ngày 26/6/2026...

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận kiểm tra tiến độ hoàn thiện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.

Tại buổi kiểm tra chiều 24/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, cho biết các thủ tục pháp lý đối với cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai đang được khẩn trương hoàn thiện. Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được thông qua, Bộ Y tế sẽ triển khai các thủ tục cấp phép hoạt động theo quy định.

Theo ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án, đến nay công tác bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở Ninh Bình Bệnh viện Bạch Mai cơ bản đã hoàn thành.

Về hạ tầng công trình, toàn bộ hệ thống khoa phòng đã được bàn giao để bệnh viện triển khai hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, do nhiều hạng mục được lắp đặt từ 5-10 năm trước, trong quá trình vận hành thực tế có thể phát sinh một số sự cố kỹ thuật như rò rỉ đường ống nước, hư hỏng vật tư phụ trợ hoặc các lỗi liên quan đến hệ thống cơ điện. Ban Quản lý dự án và các nhà thầu cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời sửa chữa, khắc phục trong thời gian bảo hành.

Đối với trang thiết bị y tế, toàn bộ thiết bị đã được vận chuyển về bệnh viện, hoàn thành công tác lắp đặt, kiểm định và chạy thử theo yêu cầu. Các thiết bị đã được chuyển tới các khoa, phòng chuyên môn để sẵn sàng phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm tiến độ đưa bệnh viện vào hoạt động từ ngày 26/6, Ban Quản lý dự án và Bệnh viện Bạch Mai thống nhất, trước mắt sẽ ký biên bản bàn giao thực tế đối với các thiết bị đã lắp đặt, ghi nhận đầy đủ số lượng, chủng loại và số sê-ri thiết bị. Song song với đó, hai bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bàn giao chính thức, làm căn cứ triển khai công tác bảo hành từ ngày 1/7/2026.

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) đã kiểm tra hiện trường và đánh giá hệ thống cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.

Trong thời gian tới, các nhà thầu tiếp tục phối hợp với bệnh viện vận hành các hệ thống kỹ thuật trọng yếu, như hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, cơ điện công trình. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên trách của bệnh viện nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống được an toàn, hiệu quả. Tất cả các hóa chất, vật tư và thiết bị liên quan cũng được tập kết sẵn sàng phục vụ chuyên môn.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng thông tin, bệnh viện đã sắp xếp gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và đội ngũ y bác sĩ làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Hiện mỗi ngày, hơn 300 cán bộ, chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện ứng trực. Trong đó, có một lãnh đạo bệnh viện thường xuyên túc trực cùng các chuyên gia, Phó Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm và các y bác sĩ, điều dưỡng... để phối hợp với các bên liên quan sẵn sàng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Liên quan đến công tác chuyên môn, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đề nghị Bệnh viện Bạch Mai chủ động xây dựng phương án bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh ngay từ những ngày đầu vận hành.

Thứ trưởng nhấn mạnh, theo định hướng của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một hệ thống thống nhất. Do đó, chất lượng chuyên môn, năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ tại cơ sở Ninh Bình phải tương đương với cơ sở Hà Nội.

Chính vì yêu cầu bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng bộ, nên Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với cơ sở Ninh Bình Bệnh viện Bạch Mai . Trong đó có việc cho phép triển khai ngay các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao và bố trí nguồn lực hỗ trợ để thu hút, ổn định đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong giai đoạn đầu hoạt động.

Thứ trưởng cũng lưu ý, bệnh viện cần phối hợp với nhà thầu tiếp nhận đầy đủ quy trình vận hành các hệ thống kỹ thuật hiện đại của công trình, nhất là hệ thống điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy tự động.

Đây là những hệ thống có yêu cầu kỹ thuật cao, cần được đào tạo, chuyển giao và vận hành thành thạo, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi bệnh viện đi vào hoạt động.