Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động từ 9/7

Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực…

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ diễn ra vào ngày 9/7/2026.

Dự kiến có khoảng 400 bác sĩ, điều dưỡng luân phiên về cơ sở Ninh Binh công tác. Các phương án về cán bộ luân chuyển, chỗ ăn ở, đi lại của nhân viên đã được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên phương án toàn diện. Ngay sau khi được bàn giao công trình hoàn thiện, bệnh viện cơ sở tại Ninh Bình có thể triển khai đón tiếp người bệnh.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai khoảng 300 giường bệnh. Các chuyên khoa có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy sẽ được vận hành ngay.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, Lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, chính thức đi vào hoạt động.

Đây là bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh kỹ thuật cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẩn trương rà soát, hướng dẫn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Đồng thời, chủ động triển khai công tác thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khi hồ sơ đủ điều kiện, hoàn thành trước ngày 9/7/2026.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được yêu cầu chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật, phương án vận hành các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn; chuẩn bị phương án chuyển người bệnh sau phẫu thuật, tình trạng ổn định, phù hợp chuyên môn xuống cơ sở Ninh Bình sau khi có giấy phép hoạt động.

Bệnh viện cũng cần chuẩn bị phương án tiếp nhận, chuyển người bệnh sau phẫu thuật, có tình trạng ổn định và phù hợp chuyên môn từ cơ sở chính xuống điều trị tại cơ sở Ninh Bình sau khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Trước đó, tại cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, hồi cuối tháng 6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phải hoàn thành đúng tiến độ, đưa bệnh viện vào vận hành phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tăng cường nhân lực tại các gói thầu để giải quyết triệt để mọi thủ tục, chậm nhất ngày 7/7/2026 mọi hồ sơ phải xong, thống nhất gửi về Ban Quản lý dự án công trình y tế. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, các đơn vị cần tiến hành song song thủ tục thẩm định hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán.