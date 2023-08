Bị cắt margin, HT1 điều chỉnh giảm 77% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (mã HT1-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023.

Theo đó, HĐQT HT1 thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 - trong đó doanh nghiệp đặt kế hoạch sản xuất 4,375 triệu tấn Clinker và 6,071 triệu tấn xi măng. Kế hoạch tiêu thụ phấn đấu đạt lần lượt 0,53 triệu tấn và 6,058 triệu tấn.

Điều chỉnh doanh thu giảm còn 7.967 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm còn hơn 64 tỷ đồng. Trước đó, cổ đông Xi măng Vicem Hà Tiên thông qua kế hoạch doanh thu đạt 8.987 tỷ đồng và lãi sau thuế là 276 tỷ đồng.



Như vậy, với kế hoạch vừa công bố, HT1 điều chỉnh giảm 11% kế hoạch doanh thu song lợi nhuận sau thuế dự kiến cả năm lại giảm tới 77% so với kế hoạch ban đầu.

Mới đây, HOSE thông báo cổ phiếu HT1 bị cắt margin là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.



Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2023, HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 27 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 167 tỷ đồng.

Theo giải trình, sản lượng tiêu thụ xi măng trong 6 tháng đầu 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm 210 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.



Ngoài ra, Xi măng VICEM Hà Tiên cho biết, chi phí lãi vay tăng mạnh do tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay khiến chi phí tài chính tăng mạnh gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Trước đó, HT1 báo cáo lỗ ròng trong quý 1/2023 là 86 tỷ đồng do doanh thu yếu, chi phí tài chính tăng trong đó chi phí lãi vay tăng chủ yếu là tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HT1 tăng gần 37% từ đầu năm và kết phiên 29/8 giảm 0,70% đạt 14.250 đồng/cp.