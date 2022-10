Bình Thuận chính thức được chọn tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023

Năm Du lịch Quốc gia có quy mô cấp quốc gia, phạm vi tổ chức các hoạt động chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Bình Thuận. Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ, ban, ngành, địa phương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Bình Thuận hoặc tại địa phương có liên quan.

QUẢNG BÁ DU LỊCH “VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI”

Quyết định số 2451/QĐ- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề án tổ chức "Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận – Hội tụ xanh” (tên Anh ngữ: “Visit Viet Nam Year 2023 - Binh Thuan: Green Tourism comes together”) nêu rõ:

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và vùng đất Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam và tỉnh Bình Thuận; góp phần tích cực vào sự phục hồi các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Hội tụ xanh là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hậu, chân chất làm say lòng du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng đến một nền tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững. Hơn thế du lịch phát triển sẽ góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Năm Du lịch Quốc gia 2023 có bốn sự kiện lớn: Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ để “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với lễ hội đếm ngược, dự kiến vào tối 31/12/2022 tại Phan Thiết; Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023 tại NovaWorld Phan Thiết; Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” dự kiến vào tháng 9/2023 tại Centara Mirage Resort Muine; Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 dự kiến vào ngày 30/12/2023 tại Centara Mirage Resort Muine...

BÌNH THUẬN, ĐIỂM ĐẾN ĐÃ SẴN SÀNG

Đến nay, các sự kiện, hoạt động sẽ diễn ra tại Bình Thuận đã và đang được địa phương chuẩn bị, sẵn sàng cho Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Nhiều hoạt động, sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: Lễ công bố kết quả vòng chung khảo và trao giải cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch Mice và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”; giải đua thuyền Rowing và Canoeing toàn quốc; Lễ hội Ẩm thực quốc tế; Lễ hội thanh long…

Đồi Hồng ở TP. Phan Thiết, một trong những điểm thu hút đông đảo du khách đến Bình Thuận.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2023 là tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các địa phương Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM tổ chức một số hoạt động mang tính liên tỉnh, liên vùng trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023. Cụ thể, tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch TP.HCM - Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng; tổ chức giải đua xe đạp đường trường Ninh Thuận - Bình Thuận, giải thuyền buồm, giải golf quốc tế tại Ninh Thuận và Bình Thuận…

Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quý 3/2022 do có các ngày nghỉ lễ kéo dài đồng thời lại là mùa cao điểm du lịch hè nên lượng khách đến tăng cao so quý 2. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, du lịch lữ hành và hoạt động dịch vụ khác có sự tăng trưởng tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân địa phương và du khách.

Cụ thể, lượng khách du lịch quý 3 ước đạt 1.578 ngàn lượt, tăng 10,6% so với quý 2 và tăng 46 lần so cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng năm 2022 lượng khách du lịch ước đạt 3.971,6 ngàn lượt khách, tăng 2,3 lần so cùng kỳ.

Riêng lượng khách quốc tế quý 3/2022 dự ước đạt 29,6 ngàn lượt, tăng 1,94 lần so với quý 2 và tăng 22,5 lần so cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, lượt khách quốc tế ước đạt 54,3 ngàn lượt, tăng 2,6 so cùng kỳ.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, trong tháng 9/2022, lượng khách du lịch ước đạt gần 545 ngàn lượt, tăng 6,13% so tháng trước, tăng 86 lần so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 11 ngàn lượt, tăng 7,66% so tháng trước và tăng 24,8 lần so cùng kỳ. Doanh thu đạt xấp xỉ 1.460 tỷ đồng, tăng 6,02% so tháng trước và tăng 32 lần so cùng kỳ 2021.

Được biết, mới đây Tỉnh ủy Bình Thuận có một nghị quyết riêng về phát triển du lịch; trong đó xác định, du lịch là thế mạnh của ngành kinh tế tổng hợp nhằm phát triển thương hiệu. Lấy khu du lịch quốc gia Mũi Né là tâm điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế; đưa Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.