Thứ Sáu, 11/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Blog chứng khoán: Bán tháo

I iTrader

Một đợt bán tháo khá lớn xuất hiện trong phiên chiều nay khi nhà đầu tư chấp nhận hạ giá để thoát ra. Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 36% so với hôm qua lên mức cao nhất 7 phiên, với 59% giao dịch dồn vào buổi chiều và giá cổ phiếu giảm cực mạnh.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI đóng cửa mất 1,86%, xuyên thủng mốc 1800 điểm, còn 1795,21 điểm. Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 5,6 lần số tăng, trong đó hơn một phần ba số mã sàn này giảm quá 2% giá trị.

Tuy ngưỡng thanh khoản HSX khoảng 15,3k tỷ chưa tính thỏa thuận cũng không phải là lớn, nhưng ở mặt bằng thanh khoản hiện tại có thể coi là khá đột biến. Thêm nữa biên độ giảm giá quá mạnh xác nhận bên bán đã liên tục hạ giá xuống để thoát ra, một biểu hiện thường thấy của hành động bán tháo.

Đợt bán tháo này không phải do ép trụ thông thường. Ngay từ sáng tình hình đã rất tệ. Dù VIC, VHM, VCB chưa quá yếu trong phiên sáng (đều giảm chưa tới 1%) nhưng độ rộng đã rất kém và tới 150 cổ phiếu (khoảng 44% thị trường) giảm quá 1%. Điều này cho thấy hành động bán đã xuất hiện sớm, chủ động trên diện rộng không do ảnh hưởng của trụ. Đến chiều áp lực này tăng lên cấp độ cao hơn, là kết quả của tâm lý suy yếu hơn mà thôi.

Diễn biến bán tháo cho thấy tâm lý ngắn hạn đồng loạt thay đổi. Cho đến hôm qua tình hình vẫn chưa có gì quá tệ, dao động điều chỉnh hẹp, thanh khoản nhỏ. Diễn biến quốc tế chỉ có vài thị trường châu Á điều chỉnh mạnh và giá dầu tăng cao, còn thị trường tương lai châu Âu hay Mỹ không có gì đột biến. Do đó khả năng cao diễn biến chiều nay là hành động cộng hưởng mang tính thời điểm, khi dòng tiền ngắn hạn thay đổi.

Kết quả của đợt bán tháo này khá tiêu cực: VNI đã phá vỡ mốc 1800 điểm, thanh khoản tăng so với trung bình và dòng tiền đã đứng ngoài sau những phiên giao dịch rất nhỏ vừa rồi lại càng có lý do để chờ. Về mặt kỹ thuật VNI vẫn còn mốc này mốc nọ mang tính hỗ trợ nhưng với cổ phiếu thì tổn thương sẽ tăng nhanh hơn. Đương nhiên khi đáy ngắn hạn chưa bị phá vỡ thì giá cũng chỉ trong diện dao động tích lũy, nhưng để người cầm tiền vào đỡ ngay thì không dễ.

Hiện thị trường không có động lực hỗ trợ nào trong ngắn hạn, cuối tháng 9 sự kiện nâng hạng nhưng chờ đến lúc đó thì dao động sẽ còn nhiều. Kỳ vọng duy nhất là dòng tiền dài hạn nhân cơ hội điều chỉnh này để tăng tích lũy cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay nhìn tổng thể thì dao động rộng theo VN30, nhưng lại rất khó chơi. Biên độ giảm phần lớn xuất hiện ngay trong nhịp giảm đầu ngày. Từ 10h15 trở đi đến tận 2h chiều, dao động chủ yếu rất hẹp, dập dình quanh 1955.xx rất nhiễu. Nhịp Short tốt duy nhất là cuối buổi chiều, có basis đẹp, điểm cắt lỗ hợp lý và thị trường thuận lợi về cường độ xu hướng giúp không “nổ” lệnh cắt lỗ.

Áp lực bán hôm nay có thể mang tính thời điểm khi các vị thế ngắn hạn trên thị trường cơ sở đồng loạt được giải phóng. May mắn là hai ngày nghỉ sẽ giúp ngắt quãng tâm lý tiêu cực trong phiên này. Dù vậy tiền sẽ trở nên rất thận trọng. Cơ hội ngắn hạn với cổ phiếu tiếp tục rủi ro cao, chỉ nên tham gia phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1936.69, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1945; 1955; 1961; 1971; 1983; 1992. Hỗ trợ 1923; 1911; 1902; 1893; 1881; 1872.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bán tháo cổ phiếu VnEconomy blog chứng khoán VnEconomy hỗ trợ kỹ thuật VnEconomy nhận định chứng khoán VnEconomy Thanh khoản thị trường VnEconomy thị trường chứng khoán Việt Nam VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

VnEconomy Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy