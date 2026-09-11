Blog chứng khoán: Bán tháo

Một đợt bán tháo khá lớn xuất hiện trong phiên chiều nay khi nhà đầu tư chấp nhận hạ giá để thoát ra. Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 36% so với hôm qua lên mức cao nhất 7 phiên, với 59% giao dịch dồn vào buổi chiều và giá cổ phiếu giảm cực mạnh.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa mất 1,86%, xuyên thủng mốc 1800 điểm, còn 1795,21 điểm. Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 5,6 lần số tăng, trong đó hơn một phần ba số mã sàn này giảm quá 2% giá trị.

Tuy ngưỡng thanh khoản HSX khoảng 15,3k tỷ chưa tính thỏa thuận cũng không phải là lớn, nhưng ở mặt bằng thanh khoản hiện tại có thể coi là khá đột biến. Thêm nữa biên độ giảm giá quá mạnh xác nhận bên bán đã liên tục hạ giá xuống để thoát ra, một biểu hiện thường thấy của hành động bán tháo.

Đợt bán tháo này không phải do ép trụ thông thường. Ngay từ sáng tình hình đã rất tệ. Dù VIC, VHM, VCB chưa quá yếu trong phiên sáng (đều giảm chưa tới 1%) nhưng độ rộng đã rất kém và tới 150 cổ phiếu (khoảng 44% thị trường) giảm quá 1%. Điều này cho thấy hành động bán đã xuất hiện sớm, chủ động trên diện rộng không do ảnh hưởng của trụ. Đến chiều áp lực này tăng lên cấp độ cao hơn, là kết quả của tâm lý suy yếu hơn mà thôi.

Diễn biến bán tháo cho thấy tâm lý ngắn hạn đồng loạt thay đổi. Cho đến hôm qua tình hình vẫn chưa có gì quá tệ, dao động điều chỉnh hẹp, thanh khoản nhỏ. Diễn biến quốc tế chỉ có vài thị trường châu Á điều chỉnh mạnh và giá dầu tăng cao, còn thị trường tương lai châu Âu hay Mỹ không có gì đột biến. Do đó khả năng cao diễn biến chiều nay là hành động cộng hưởng mang tính thời điểm, khi dòng tiền ngắn hạn thay đổi.

Kết quả của đợt bán tháo này khá tiêu cực: VNI đã phá vỡ mốc 1800 điểm, thanh khoản tăng so với trung bình và dòng tiền đã đứng ngoài sau những phiên giao dịch rất nhỏ vừa rồi lại càng có lý do để chờ. Về mặt kỹ thuật VNI vẫn còn mốc này mốc nọ mang tính hỗ trợ nhưng với cổ phiếu thì tổn thương sẽ tăng nhanh hơn. Đương nhiên khi đáy ngắn hạn chưa bị phá vỡ thì giá cũng chỉ trong diện dao động tích lũy, nhưng để người cầm tiền vào đỡ ngay thì không dễ.

Hiện thị trường không có động lực hỗ trợ nào trong ngắn hạn, cuối tháng 9 sự kiện nâng hạng nhưng chờ đến lúc đó thì dao động sẽ còn nhiều. Kỳ vọng duy nhất là dòng tiền dài hạn nhân cơ hội điều chỉnh này để tăng tích lũy cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay nhìn tổng thể thì dao động rộng theo VN30, nhưng lại rất khó chơi. Biên độ giảm phần lớn xuất hiện ngay trong nhịp giảm đầu ngày. Từ 10h15 trở đi đến tận 2h chiều, dao động chủ yếu rất hẹp, dập dình quanh 1955.xx rất nhiễu. Nhịp Short tốt duy nhất là cuối buổi chiều, có basis đẹp, điểm cắt lỗ hợp lý và thị trường thuận lợi về cường độ xu hướng giúp không “nổ” lệnh cắt lỗ.

Áp lực bán hôm nay có thể mang tính thời điểm khi các vị thế ngắn hạn trên thị trường cơ sở đồng loạt được giải phóng. May mắn là hai ngày nghỉ sẽ giúp ngắt quãng tâm lý tiêu cực trong phiên này. Dù vậy tiền sẽ trở nên rất thận trọng. Cơ hội ngắn hạn với cổ phiếu tiếp tục rủi ro cao, chỉ nên tham gia phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1936.69, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1945; 1955; 1961; 1971; 1983; 1992. Hỗ trợ 1923; 1911; 1902; 1893; 1881; 1872.

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