Blog chứng khoán: Cạn kiệt cơ hội ngắn hạn

Thị trường đang trong giai đoạn ổn định mặt bằng mới trên nền thanh khoản rất thấp. Cả mua lẫn bán đều không tìm thấy động lực giao dịch. Diễn biến này tuy chán nản nhưng cũng không tệ.

Tranh minh họa.

Hai sàn khớp lệnh cả ngày hôm nay chỉ đạt 11,7k tỷ chưa tính thỏa thuận. Trung bình 4 phiên tuần này khớp 12,5k tỷ/ngày, hứa hẹn sẽ là một tuần thanh khoản thấp kỷ lục.

Dĩ nhiên thanh khoản như vậy nghĩa là tiền không muốn giao dịch, nhưng việc giá ổn định và chủ đạo dao động nhỏ cũng đồng nghĩa với bán không muốn thoát hàng nhiều. Trạng thái này phù hợp với giai đoạn tạm nghỉ tích lũy sau nhịp tăng ngắn hạn khi đợt chốt lời mạnh nhất đã qua (ngày 7/9), những người còn lại có ý định giữ cổ phiếu. Dòng tiền đầu cơ cũng không có “đất diễn” và vòng quay chậm lại cũng góp phần khiến thanh khoản nhỏ.

Về mặt chỉ số, ngưỡng quanh 1820 điểm có thể coi là vùng hỗ trợ tạm thời. 4 phiên chững lại gần nhất chỉ có ngày 7/9 là biến động mạnh và thanh khoản cũng cao nhất so với mặt bằng hiện tại. 3 phiên vừa qua biên độ đều hẹp, thanh khoản rất thấp. Động lực của chỉ số có thể nhìn từ diễn biến của VIC và một số trụ ngân hàng thì các mã này cũng đang chững lại và tích lũy. Giữ được VNI ổn định cũng là một cách để củng cố kỳ vọng.

Nhìn chung hiện tại cơ hội ngắn hạn là khá mỏng, những cổ phiếu bùng lên một vài phiên cũng không hình thành xu thế rõ ràng. Khi rủi ro lớn hơn cơ hội, hoạt động đầu cơ sẽ ít hơn và thanh khoản phụ thuộc vào dòng tiền dài hạn mà động lực để thôi thúc dòng tiền này mua lại chưa có. Vì vậy triển vọng gia tăng thanh khoản là khá mờ mịt, ít nhất cho tới thời điểm tâm lý tốt hơn với kỳ vọng dòng vốn ngoại hoạt động rõ nét sau khi nâng hạng.

Hiện giá dầu thế giới giao sau đã vọt qua 100 USD/thùng (dầu Brent) nhưng ngay cả cổ phiếu dầu khí cũng không có chuyển biến chắc chắn. Khả năng lôi kéo giá ở cổ phiếu đơn lẻ mang “màu sắc” của cuộc chơi giới hạn, không giành cho số đông. Vì vậy lúc này có thể nghỉ ngơi với các giao dịch đầu cơ, nắm giữ danh mục dài hạn ổn định.

Thị trường phái sinh hôm nay có dao động khá tốt và các phản ứng quanh những mốc xác định trước đều cho tín hiệu giao dịch được. Vị thế Short đầu tiên là lúc VN30 thủng 1966.xx tầm 10h30, basis tuy có thiệt hơn 2 điểm nhưng lợi nhuận kỳ vọng theo VN30 xuống tới 1955.xx. Ngưỡng cắt lỗ cũng hợp lý với chênh lệch 2 điểm hoặc VN30 tăng vượt 1966. Tiếc rằng nhịp này VN30 chỉ xuống 1959 nhưng F1 lại “trả basis” nên rủi ro nhỏ. Nhịp tăng dài nhất của VN30 là từ đáy này lên 1977.xx nhưng không giao dịch được vì bị chắn ngang bằng giờ nghỉ trưa. Không nên đặt cược ở những đoạn như vậy vì thay đổi rất thường xảy ra. Hôm nay là thay đổi tốt nhưng nếu không kéo VHM thì không thể chắc chắn nhịp hồi cuối phiên sáng sẽ đột phá thành công. Thêm nữa khoảng điểm từ 1966 lên 1977 diễn ra cực nhanh chỉ vài phút. Thực tế quay ra Short khi VN30 va phải 1977.xx lại an toàn hơn vì có setup rõ ràng. Nhịp Long cuối khi VN30 vượt qua 1977 cũng vậy, quan trọng nhất là setup đạt chuẩn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1976.82. Cản gần nhất ngày mai là 1983; 1993; 1999; 2013; 2025; 2035; 2043. Hỗ trợ 1968; 1955; 1945; 1935; 1923.

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