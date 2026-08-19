Thanh khoản thấp kỷ lục 50 phiên

Không có nhịp phục hồi nào trong phiên chiều nay, sắc đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn bảng điện và số cổ phiếu giảm sâu lại nhiều hơn. Thanh khoản khớp lệnh HoSE tăng gấp rưỡi phiên sáng, xác nhận đã có áp lực bán tăng cường.

VN-Index đang không phản ánh đúng diễn biến giá cổ phiếu.

Ngay cả khi giao dịch chiều nay đẩy thanh khoản cải thiện, tính chung cả ngày, giá trị khớp lệnh HoSE và HNX vẫn ở mức cực thấp, chỉ đạt 10.539 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là lần đầu tiên sau 50 phiên tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lùi về “đầu 10”. Phiên kỷ lục thấp gần nhất là ngày 11/6/2026 với 10.086 tỷ đồng hai sàn.

Bất ngờ là VN-Index giảm không nhiều, chỉ số đóng cửa mất 0,31% (-5,33 điểm) còn là cải thiện nhẹ so với phiên sáng (-0,46%/-7,89 điểm). Độ rộng cũng không khác nhiều lắm: 97 mã tăng/220 mã giảm so với phiên sáng là 80 mã tăng/212 mã giảm.

Tuy nhiên số lượng cổ phiếu giảm mạnh thì tăng: Chốt phiên sáng VN-Index có 92 mã giảm từ 1% trở lên và đóng cửa là 113 mã. Số mã giảm vượt 2% cũng tăng từ 30 mã lên 46 mã.

VN-Index chiều nay được hỗ trợ từ các trụ khá ổn định. Một vài cổ phiếu lớn có cải thiện 1-2 bước giá: VIC hồi nhẹ 0,25% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tại tham chiếu. VHM hồi thêm 0,29%, còn giảm nhẹ 0,14%. Một số mã khác có cải thiện rõ nét hơn: HPG từ tham chiếu phiên sáng bật tăng 0,95% lúc đóng cửa; MCH đảo chiều mạnh 1,19% thành tăng 0,52% so với tham chiếu. MSN cũng hồi 0,76%, thu hẹp mức giảm còn 0,6%. TCB phục hồi 0,65% và cũng đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,49%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 12 mã cải thiện giá so với phiên sáng và 12 mã khác tụt giá. Tuy nhiên vốn hóa cải thiện đã nhỉnh hơn, giúp co hẹp mức giảm điểm số của VN-Index. Ấn tượng nhất là VNM, vừa vào phiên chiều đã có lực cầu dữ dội kéo giá lên thẳng đứng. Chỉ trong 20 phút VNM từ mức 61.900 đồng chốt phiên sáng tăng vọt lên 63.200 đồng, tương đương tăng 2,1%. Đóng cửa VNM tăng 1,61% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng 1,94%, thanh khoản phiên chiều cũng cao gấp 3,8 lần phiên sáng.

VN30-Index đóng cửa có cải thiện nhẹ, chỉ còn giảm 0,02% so với tham chiếu, với 7 mã xanh và 20 mã đỏ (phiên sáng 3 mã xanh/22 mã đỏ, chỉ số giảm 0,33%). Điều này có được một phần nhờ VNM, LPB, HPG tăng tốt hơn và các mã này có vốn hóa lớn trong VN30-Index hơn so với VN-Index.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc đỏ cũng chiếm chủ đạo.

Dù vậy mức giảm nhẹ ở các chỉ số không phản ánh đúng trạng thái giao dịch ở cổ phiếu. Độ rộng vẫn xác nhận áp lực giảm giá hoàn toàn áp đảo, số mã giảm sâu chiều nay còn nhiều hơn buổi sáng. Nói cách khác, blue-chips đang giữ nhịp điểm số nhưng không giữ nhịp được cho đa số cổ phiếu còn lại.

8 cổ phiếu xuất hiện giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng là VCB giảm 1,03%, BSR giảm 1,84%, CTG giảm 1,74%, GMD giảm 1,13%, NVL giảm 1,52%, GEX giảm 1,2%, VND giảm 1,56% và FRT giảm 1,45%. Nhóm giảm trên 2% với thanh khoản trung bình thấp có NTL sàn, GEE giảm 4,42%, TDP giảm 3,19%, BCM giảm 2,82%, VVS giảm 2,78%, CRC giảm 2,19%.

Ở phía tăng, trạng thái cũng không có cải thiện rõ nét. Một số cổ phiếu nổi bật lên so với buổi sáng là VNM tăng 1,61%, PNJ tăng 1,85%, TPB tăng 1,05%, DGW tăng 2,89%, VTP tăng 1,43%. Dù vậy trong 97 cổ phiếu xanh cũng chỉ có 18 mã tăng trên 1% với thanh khoản quá 1 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã giao dịch nhiều hơn theo cả hai chiều, nhưng mức bán ra tăng tới 47% đạt 1.073 tỷ đồng trong khi mua vào chỉ 617 tỷ. Mức ròng tương ứng -455 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng (-254,8 tỷ). Khối này bán mạnh VIC -136,2 tỷ, STB -122,5 tỷ, VPB -98,6 tỷ, GMD -93,3 tỷ, VCB -75,1 tỷ, MSN -69,5 tỷ, ACB -52,9 tỷ. Phía mua ròng có VNM +61,3 tỷ, DGW +47,9 tỷ, FRT +33,1 tỷ.

Ngưỡng thanh khoản cực thấp đang phát tín hiệu bất định về cung cầu. Hôm nay nhóm blue-chips khá ổn định dù sắc đỏ chủ đạo, nhưng với phần còn lại của thị trường, lực cầu kém khiến giá giảm khá sâu. Điều này có thể dẫn đến những đợt cắt lỗ riêng lẻ vì cổ phiếu không đồng nhất với diễn biến chỉ số.