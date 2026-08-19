Thanh khoản thấp kỷ lục 50 phiên

Ngay cả khi giao dịch chiều nay đẩy thanh khoản cải thiện, tính chung cả ngày, giá trị khớp lệnh HoSE và HNX vẫn ở mức cực thấp, chỉ đạt 10.539 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là lần đầu tiên sau 50 phiên tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lùi về “đầu 10”. Phiên kỷ lục thấp gần nhất là ngày 11/6/2026 với 10.086 tỷ đồng hai sàn.
Bất ngờ là VN-Index giảm không nhiều, chỉ số đóng cửa mất 0,31% (-5,33 điểm) còn là cải thiện nhẹ so với phiên sáng (-0,46%/-7,89 điểm). Độ rộng cũng không khác nhiều lắm: 97 mã tăng/220 mã giảm so với phiên sáng là 80 mã tăng/212 mã giảm.
Tuy nhiên số lượng cổ phiếu giảm mạnh thì tăng: Chốt phiên sáng VN-Index có 92 mã giảm từ 1% trở lên và đóng cửa là 113 mã. Số mã giảm vượt 2% cũng tăng từ 30 mã lên 46 mã.
VN-Index chiều nay được hỗ trợ từ các trụ khá ổn định. Một vài cổ phiếu lớn có cải thiện 1-2 bước giá: VIC hồi nhẹ 0,25% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tại tham chiếu. VHM hồi thêm 0,29%, còn giảm nhẹ 0,14%. Một số mã khác có cải thiện rõ nét hơn: HPG từ tham chiếu phiên sáng bật tăng 0,95% lúc đóng cửa; MCH đảo chiều mạnh 1,19% thành tăng 0,52% so với tham chiếu. MSN cũng hồi 0,76%, thu hẹp mức giảm còn 0,6%. TCB phục hồi 0,65% và cũng đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,49%...
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 12 mã cải thiện giá so với phiên sáng và 12 mã khác tụt giá. Tuy nhiên vốn hóa cải thiện đã nhỉnh hơn, giúp co hẹp mức giảm điểm số của VN-Index. Ấn tượng nhất là VNM, vừa vào phiên chiều đã có lực cầu dữ dội kéo giá lên thẳng đứng. Chỉ trong 20 phút VNM từ mức 61.900 đồng chốt phiên sáng tăng vọt lên 63.200 đồng, tương đương tăng 2,1%. Đóng cửa VNM tăng 1,61% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng 1,94%, thanh khoản phiên chiều cũng cao gấp 3,8 lần phiên sáng.
VN30-Index đóng cửa có cải thiện nhẹ, chỉ còn giảm 0,02% so với tham chiếu, với 7 mã xanh và 20 mã đỏ (phiên sáng 3 mã xanh/22 mã đỏ, chỉ số giảm 0,33%). Điều này có được một phần nhờ VNM, LPB, HPG tăng tốt hơn và các mã này có vốn hóa lớn trong VN30-Index hơn so với VN-Index.
Dù vậy mức giảm nhẹ ở các chỉ số không phản ánh đúng trạng thái giao dịch ở cổ phiếu. Độ rộng vẫn xác nhận áp lực giảm giá hoàn toàn áp đảo, số mã giảm sâu chiều nay còn nhiều hơn buổi sáng. Nói cách khác, blue-chips đang giữ nhịp điểm số nhưng không giữ nhịp được cho đa số cổ phiếu còn lại.
8 cổ phiếu xuất hiện giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng là VCB giảm 1,03%, BSR giảm 1,84%, CTG giảm 1,74%, GMD giảm 1,13%, NVL giảm 1,52%, GEX giảm 1,2%, VND giảm 1,56% và FRT giảm 1,45%. Nhóm giảm trên 2% với thanh khoản trung bình thấp có NTL sàn, GEE giảm 4,42%, TDP giảm 3,19%, BCM giảm 2,82%, VVS giảm 2,78%, CRC giảm 2,19%.
Ở phía tăng, trạng thái cũng không có cải thiện rõ nét. Một số cổ phiếu nổi bật lên so với buổi sáng là VNM tăng 1,61%, PNJ tăng 1,85%, TPB tăng 1,05%, DGW tăng 2,89%, VTP tăng 1,43%. Dù vậy trong 97 cổ phiếu xanh cũng chỉ có 18 mã tăng trên 1% với thanh khoản quá 1 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã giao dịch nhiều hơn theo cả hai chiều, nhưng mức bán ra tăng tới 47% đạt 1.073 tỷ đồng trong khi mua vào chỉ 617 tỷ. Mức ròng tương ứng -455 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng (-254,8 tỷ). Khối này bán mạnh VIC -136,2 tỷ, STB -122,5 tỷ, VPB -98,6 tỷ, GMD -93,3 tỷ, VCB -75,1 tỷ, MSN -69,5 tỷ, ACB -52,9 tỷ. Phía mua ròng có VNM +61,3 tỷ, DGW +47,9 tỷ, FRT +33,1 tỷ.
Ngưỡng thanh khoản cực thấp đang phát tín hiệu bất định về cung cầu. Hôm nay nhóm blue-chips khá ổn định dù sắc đỏ chủ đạo, nhưng với phần còn lại của thị trường, lực cầu kém khiến giá giảm khá sâu. Điều này có thể dẫn đến những đợt cắt lỗ riêng lẻ vì cổ phiếu không đồng nhất với diễn biến chỉ số.
Các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ hút ròng hơn 11,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tuần trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn trong xu hướng tăng và neo ở mức cao, đang là yếu tố hỗ trợ dòng vốn đầu tư theo mức lợi suất.
Trong ngắn hạn, dòng vốn đợt 1 khoảng 150 triệu USD chưa đủ lớn để tạo tác động đồng đều lên toàn thị trường, nhưng có thể tạo ảnh hưởng rõ hơn tại các cổ phiếu có tỷ trọng cao hoặc thanh khoản thấp...
Tuy mức giảm ở điểm số khá nhẹ trong phiên sáng nay cũng cũng có tới gần trăm cổ phiếu giảm quá 1%. Diễn biến độ rộng cho thấy số lượng cổ phiếu đỏ tăng dần theo thời gian. Nền thanh khoản cực thấp thể hiện hiệu ứng giá này là do dòng tiền mua quá kém.
Sự suy yếu của dòng tiền cũng đi kèm với việc vùng bán đang áp đảo vùng mua và tăng mạnh so với trước. Điều này cho thấy thị trường hiện ưu tiên vị thế bán. Áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong một đến hai phiên tới trước khi giảm dần.
Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...